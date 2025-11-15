Perú

PERUPETRO: Carlos Bianchi asume la presidencia de la agencia estatal tras la salida de Pedro Chira Fernández

En la víspera, el MEF también confirmó la renovación de todo el directorio de Petroperú. Por su parte, PERUPETRO venía de fallar en las adjudicaciones en los lotes 192, VI y Z-69

Guardar
El relevo en la presidencia
El relevo en la presidencia de PERUPETRO S.A. marca una nueva etapa para el sector energético peruano y la gestión de hidrocarburos.

El Gobierno de Perú oficializó el nombramiento de Carlos Isaac Bianchi Ramírez como nuevo presidente del Directorio de PERUPETRO S.A., empresa estatal clave para la gestión de los hidrocarburos en el país.

La medida, publicada a través de la Resolución Suprema 016-2025-EM y refrendada por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, junto al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, tras la salida de Pedro Oswaldo Chira Fernández a quien se agradecieron los servicios prestados.

PERUPETRO tiene nuevo presidente: Carlos Bianchi Ramírez, ¿Y Petroperú?

PERUPETRO S.A. es la entidad estatal encargada de administrar, negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en Perú. La ley establece que su directorio está integrado por cinco miembros, con el presidente designado mediante resolución suprema. La firma cumple un papel fundamental en la atracción de inversión, el control de regalías y canon, y la comercialización de hidrocarburos en el mercado local e internacional.

La designación de Bianchi Ramírez se produce en un contexto de renovación de directorios en empresas estratégicas del sector energético peruano. En la víspera, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que la Junta General de Accionistas de Petroperú acordó reemplazar a la totalidad de su directorio. “Creemos firmemente que Petroperú es un activo del Estado que no puede seguir generando costos. Debe producir ingresos y operar como una empresa sostenible y eficiente”, aseguró.

PERUPETRO y una estela de problemas en los lotes 192, VI y Z-69

El camino reciente de Perupetro ha estado marcado por diversos contratiempos en procesos de adjudicación. El caso más reciente corresponde al Lote 192 en Loreto, donde la firma descalificó a la estadounidense Upland por presunta insolvencia económica, decisión cuestionada por la empresa involucrada, que la acusó de extralimitarse al solicitar información confidencial a una calificadora y anunció acciones legales de apelación.

En el Lote VI de Talara, la adjudicación fue anulada tras la no concesión de una prórroga solicitada por el consorcio previamente ganador. La decisión se tomó pese a que existía un decreto presidencial autorizando la operación, lo que evidenció dificultades en la regulación y un impacto en la predictibilidad del sistema licitatorio.

Carlos Isaac Bianchi Ramírez asume
Carlos Isaac Bianchi Ramírez asume la dirección de PERUPETRO S.A. con el objetivo de fortalecer la eficiencia y sostenibilidad en la empresa estatal.

Respecto al Lote Z-69, la gestión temporal de Petroperú fue prorrogada hasta mayo de 2026, luego de que el último concurso internacional para operar las plataformas marinas de Talara no recibiera ninguna oferta. Se estableció la obligación de mantener una producción mínima de 3.045 barriles diarios y el pago de regalías mejoradas al Estado.

No obstante, PERUPETRO S.A. también ha logrado avanzar en áreas como la cuenca de Trujillo. En agosto, el Gobierno publicó los decretos supremos que oficializaron la entrada de Chevron y Westlawn junto a Anadarko para la exploración y explotación de los lotes marinos Z-61, Z-62 y Z-63. Esta incorporación, bajo la supervisión de Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas, representa una experiencia sin precedentes para el offshore nacional.

¿Quién es Carlos Bianchi?

Carlos Bianchi llega a la presidencia de PERUPETRO S.A. con una trayectoria de 27 años en la industria, formación en geología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y una maestría en administración de empresas por la Universidad del Pacífico.

La experiencia de Bianchi Ramírez incluye generación de prospectos, evaluación de reservorios y liderazgo de equipos en Perú, Colombia, Ecuador y otros países de Asia y África. Hasta ahora era gerente de exploración y nuevos negocios en la sucursal peruana de SK Innovation.

Temas Relacionados

PERUPETROCarlos BianchiPetroperuMinisterio de Economia y FinanzasMEFMinisterio de Energia y MinasMINEMPedro Chiraperu-economia

Más Noticias

Retiro AFP: ¿Cómo saber si tu solicitud fue aprobada y cuánto demora el proceso?

Estado de solicitud. Varios afiliados reportan que las AFP demoran en informar sobre el proceso del octavo retiro AFP luego de registrar el pedido. ¿Cuánto tiempo se toman para aprobar estos pagos?

Retiro AFP: ¿Cómo saber si

Cronograma del Banco de la Nación para noviembre 2025: Fechas de pago de pensiones y sueldos

Consulta las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores estatales. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma del Banco de la

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 15 de noviembre

Además del precio promedio de los combustibles en la capital peruana, ve los precios más bajos

Cuál es el precio de

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ se enfrentan por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Cat Flood y Fernanda Tomé protagonizarán un duelo atractivo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ podrían coronarse campeonas nacionales si le ganan a la ‘U’ en su condición de local. Sigue las incidencias del vibrante clásico que definirá el torneo peruano

Alianza Lima vs Universitario EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Pedro Castillo

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira: Estos son

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

DEPORTES

Dónde ver Chile vs Rusia

Dónde ver Chile vs Rusia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Venezuela vs Australia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Chile vs Rusia: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Ricardo Gareca opinó sobre la postulación de Christian Cueva como diputado del Perú: “Si tiene esa vocación, está bien”