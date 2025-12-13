Perú

‘Los Intocables de Huacho’: Así operaba la red que vendía licencias de conducir en complicidad con malos funcionarios

Un operativo en varias ciudades permitió detener a quienes presuntamente integraban una red que ofrecía documentos de tránsito a cambio de dinero, sin pedir a los interesados demostrar conocimientos prácticos ni presentarse en evaluaciones

Guardar
Caída de una red de tráfico de licencias de conducir: detenidas trece personas tras un operativo simultáneo| Ocurre Ahora

Un megaoperativo simultáneo realizado en Huacho, Huaral, Trujillo y otras ciudades de Perú resultó en la detención de 13 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la venta ilegal de licencias de conducir. Las investigaciones, desarrolladas durante casi dos años, revelan que el grupo operaba desde 2018 y contaba con la presunta colaboración de funcionarios del Gobierno Regional.

Según reportó ATV Noticias, la red ofrecía el trámite completo para obtener brevetes a cambio de sumas que oscilaban entre dos mil y cuatro mil soles, sin requerir conocimientos de conducción ni presencia física en los exámenes.

Las autoridades señalan que la organización, denominada 'Los Intocables de Huacho’, captaba a sus clientes principalmente a través de redes sociales, donde ofrecía la obtención de licencias de conducir con procesos aparentemente legales.

Red desbaratada en Lima vendía
Red desbaratada en Lima vendía licencias de conducir ilegales con apoyo de funcionarios| PNP

El general Manuel Loza, de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó que los implicados “llevaban a la víctima que captaban y le cobraban entre dos mil y cuatro mil soles. Así salieran desaprobados en el examen, obtenían su licencia sin problemas”.

¿Cómo operaba la organización?

La investigación judicial detalló que la banda realizaba los trámites de licencia utilizando documentos oficialmente inscritos en la Dirección de Transporte y Comunicación, para lo cual requerían el apoyo interno de funcionarios públicos.

Parte del procedimiento incluía manipular los resultados de los exámenes médicos, pruebas teóricas de tránsito y evaluaciones de manejo. El general Loza precisó que para burlar los controles biométricos, el grupo usaba “silicona para obtener las papilas dactilares y completar los registros sin necesidad de que el aspirante estuviera presente”.

La policía desmantela organización que
La policía desmantela organización que facilitaba brevetes a cambio de sobornos en Perú| PNP

Adicionalmente, el cabecilla de la red fue identificado como José Jorge Chávez Romero, alias 'Payasito’, quien operaba bajo la fachada de escuelas de manejo y centros médicos vinculados al Gobierno Regional de Lima. Estas entidades servían como cobertura para legalizar las licencias fraudulentas.

La fiscalía anunció la detención de los principales sospechosos e investiga la posible participación de otros funcionarios.

¿Quiénes son los investigados?

Las siguientes personas son investigadas por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Intocables de Huacho’ y por los delitos de organización criminal, lavado de activos, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias y falsa declaración en procedimiento administrativo:

  • Jorge Chávez
  • Karina Penado
  • Luis Aguilar
  • Manuel Farro
  • Nilda Curioso
  • Erasmo Ramírez
  • Abel Aramayo
  • Geraldine Gonzales
  • Ángel Champa
  • Alberto Vidal
  • Bridget Rímac
  • Francisco Vargas
  • Christian Olivera

El operativo incluyó allanamientos en las siguientes ciudades: Lima, Callao, Trujillo, Chancay y Huacho. Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Luis Salas Ostos, con el apoyo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

Canales de atención

Puedes comunicarte con los siguientes medios de manera gratuita:

Puedes denunciar casos sobre trámites irregulares de licencias de conducir ante la Policía Nacional del Perú (PNP)acercándote presencialmente a cualquier dependencia policial del país.

Otra vía disponible es la plataforma digital de la Fiscalía de la Nación, donde los ciudadanos pueden ingresar denuncias por presuntos delitos vinculados a organización criminal, lavado de activos o cohecho.

Temas Relacionados

Los Intocables de HuachoLicencia de conducirHuachoperu-noticias

Más Noticias

Comisión de Trabajo aprobó bono ONP de S/1.337,5 como alternativa al retiro, pero lleva meses estancado

Congreso aún no debate la medida en el Pleno. Tras la demora en ver el tema, los congresistas han vuelto a presentar proyectos de retiro de ONP de hasta 4 UIT

Comisión de Trabajo aprobó bono

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

El candidato de Renovación Popular dejó la alcaldía de Lima con los trenes en el almacén del Parque de la Muralla debido a sus desencuentros con el Gobierno de Dina Boluarte

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima - Chosica inicia marcha en vacío: convoy llegó a Chaclacayo y logró cruzar el puente Los Ángeles sin problemas

Antes de la llegada de los coches y locomotoras Caltrain a Perú, entidades y especialistas cuestionaron que exista la infraestructura adecuada para el paso del tren

Tren Lima - Chosica inicia

Lista 22 del Fonavi tendrá beneficiarios sin rango de edad e incluirá a 31 mil 794

Infobae Perú pudo conocer que la última devolución de aportes al Fonavi del 2025 no definirá su padrón por edad, como se contemplaba anteriormente. Es decir, irá inclusive para menores de 60 años

Lista 22 del Fonavi tendrá

Tren Lima - Chosica podría operar desde julio de 2026: exasesora explica las tres etapas de su implementación

La MML realizó la primera marcha en vacío de cinco coches y una locomotora. El material llegó al taller en Chosica donde recibirá el mantenimiento necesario para habilitarlo

Tren Lima - Chosica podría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Andrés Hurtado: PJ decidirá este lunes 15 si levanta el secreto de las comunicaciones de ‘Chibolín’ y la exfiscal Elizabeth Peralta

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli se suma a

Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”