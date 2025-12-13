‘Los Intocables de Huacho’: Así operaba la red que vendía licencias de conducir en complicidad con malos funcionarios

Caída de una red de tráfico de licencias de conducir: detenidas trece personas tras un operativo simultáneo| Ocurre Ahora

Un megaoperativo simultáneo realizado en Huacho, Huaral, Trujillo y otras ciudades de Perú resultó en la detención de 13 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la venta ilegal de licencias de conducir. Las investigaciones, desarrolladas durante casi dos años, revelan que el grupo operaba desde 2018 y contaba con la presunta colaboración de funcionarios del Gobierno Regional.

Según reportó ATV Noticias, la red ofrecía el trámite completo para obtener brevetes a cambio de sumas que oscilaban entre dos mil y cuatro mil soles, sin requerir conocimientos de conducción ni presencia física en los exámenes.

Las autoridades señalan que la organización, denominada 'Los Intocables de Huacho’, captaba a sus clientes principalmente a través de redes sociales, donde ofrecía la obtención de licencias de conducir con procesos aparentemente legales.

Red desbaratada en Lima vendía licencias de conducir ilegales con apoyo de funcionarios| PNP

El general Manuel Loza, de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó que los implicados “llevaban a la víctima que captaban y le cobraban entre dos mil y cuatro mil soles. Así salieran desaprobados en el examen, obtenían su licencia sin problemas”.

¿Cómo operaba la organización?

La investigación judicial detalló que la banda realizaba los trámites de licencia utilizando documentos oficialmente inscritos en la Dirección de Transporte y Comunicación, para lo cual requerían el apoyo interno de funcionarios públicos.

Parte del procedimiento incluía manipular los resultados de los exámenes médicos, pruebas teóricas de tránsito y evaluaciones de manejo. El general Loza precisó que para burlar los controles biométricos, el grupo usaba “silicona para obtener las papilas dactilares y completar los registros sin necesidad de que el aspirante estuviera presente”.

La policía desmantela organización que facilitaba brevetes a cambio de sobornos en Perú| PNP

Adicionalmente, el cabecilla de la red fue identificado como José Jorge Chávez Romero, alias 'Payasito’, quien operaba bajo la fachada de escuelas de manejo y centros médicos vinculados al Gobierno Regional de Lima. Estas entidades servían como cobertura para legalizar las licencias fraudulentas.

La fiscalía anunció la detención de los principales sospechosos e investiga la posible participación de otros funcionarios.

¿Quiénes son los investigados?

Las siguientes personas son investigadas por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Intocables de Huacho’ y por los delitos de organización criminal, lavado de activos, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias y falsa declaración en procedimiento administrativo:

Jorge Chávez

Karina Penado

Luis Aguilar

Manuel Farro

Nilda Curioso

Erasmo Ramírez

Abel Aramayo

Geraldine Gonzales

Ángel Champa

Alberto Vidal

Bridget Rímac

Francisco Vargas

Christian Olivera

El operativo incluyó allanamientos en las siguientes ciudades: Lima, Callao, Trujillo, Chancay y Huacho. Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Luis Salas Ostos, con el apoyo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

Canales de atención

Puedes comunicarte con los siguientes medios de manera gratuita:

Puedes denunciar casos sobre trámites irregulares de licencias de conducir ante la Policía Nacional del Perú (PNP)acercándote presencialmente a cualquier dependencia policial del país.

Otra vía disponible es la plataforma digital de la Fiscalía de la Nación, donde los ciudadanos pueden ingresar denuncias por presuntos delitos vinculados a organización criminal, lavado de activos o cohecho.