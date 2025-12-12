Perú

‘Los Intocables de Huacho’: PNP desarticula red criminal dedicada al tráfico de licencia de conducir

La Fiscalía identificó una presunta estructura organizada que operaba con documentación fraudulenta y posibles conexiones con otros operadores en Lima, Callao, Trujillo, Chancay y Huacho

Megaoperativo desmantela presunta red criminal
Megaoperativo desmantela presunta red criminal dedicada a licencias de conducir fraudulentas| Hablemos Claro (Facebook)

El reciente megaoperativo contra la presunta organización criminal ‘Los Intocables de Huacho’ dejó al descubierto, según la Fiscalía, una estructura que habría ampliado sus actividades más allá de lo previsto. Las investigaciones apuntan a trámites irregulares y obtención de licencias de conducir fraudulentas en diversas regiones.

Agentes de la Fiscalía y la Policía decomisaron computadoras, dispositivos USB, agendas y registros de chats. Fuentes vinculadas al caso señalaron que estos elementos sugieren la existencia de ramificaciones adicionales y posibles vínculos con otros operadores, quienes habrían colaborado en el proceso de validación o aceleración de documentos.

Entre los trece detenidos figura José Jorge Chávez Romero, conocido como ‘Comanche’, cuya captura generó impacto en el sector transportista, debido a su historial como dirigente. La tesis fiscal indica que Chávez Romero sería el principal articulador de la red, lo que refuerza la hipótesis de una organización sofisticada y de gran alcance.

Detienen a trece personas en
Detienen a trece personas en operativo contra organización que falsificaba licencias de conducir| PNP

El operativo —realizado de manera simultánea en Lima, Callao, Trujillo, Chancay y Huacho— incluyó veinticinco allanamientos y la detención de trece personas. Todas ellas están bajo investigación por su presunta participación en organización criminal, falsificación y lavado de activos.

Más detenidos en el operativo

Junto al presunto cabecilla fueron intervenidos Luz Penado Reynaga, Luis Aguilar, Manuel Farro Ruiz, Nilda Yeny Curioso Morales, Erasmo Ramírez Ayala, Abel Enrique Aramayo Villanueva, Geraldine Yolanda Gonzales Hinostroza, Ángel Patricio Champa Paredes, Alberto Vidal Cóndor, Bridget Stace Rímac Morales, Francisco Santiago Vargas Valdez y Christian Nilton Olivera Ventocilla.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsificación de documentos y otras conductas ilícitas relacionadas con la manipulación de trámites administrativos. De acuerdo con la Fiscalía, la red habría facilitado la obtención de licencias mediante pagos irregulares y procesos adulterados.

PNP - transito - licencia
PNP - transito - licencia de conducir - brevete

Las autoridades consideran que la información obtenida permitirá la identificación de más involucrados y la posible desarticulación de otras células relacionadas con la emisión irregular de licencias de conducir. El avance de las pesquisas podría derivar en nuevas detenciones y abrir nuevas líneas de investigación sobre el alcance de estas actividades ilícitas.

¿Qué me piden para tramitar el brevete?

Es importante tramitar la licencia de conducir en los medios autorizados y no creer en terceros con la finalidad de evitar estafas.

1. Examen médico autorizado:Debe aprobarse en un centro de salud habilitado por el MTC. El certificado obtenido tiene una vigencia de seis meses. Cumplir este requisito en instituciones oficiales resulta clave para no caer en engaños.

2. Evaluación de normas de tránsito:Esta prueba teórica consta de 40 preguntas y dura 40 minutos. Para aprobar, se necesitan al menos 35 respuestas correctas. Siempre realice este examen en centros designados por las autoridades, evitando intermediarios.

3. Examen de habilidades de manejo:Aquí se valoran las destrezas prácticas al conducir. El aspirante puede elegir entre vehículo automático o mecánico.

En Lima Metropolitana, la inscripción y programación de estas evaluaciones corresponde al Touring Perú, mientras que en otras regiones, los encargados son los gobiernos regionales.

Para iniciar el trámite, el postulante debe sermayor de 18 años. Excepcionalmente, se acepta a mayores de 16 que sean casados o cuenten con un título oficial que les permita ejercer una profesión u oficio, siempre y cuando posean plena capacidad de sus derechos civiles.

