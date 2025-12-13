Perú

Ante alerta de la gripe H3N2, Minsa recuerda los locales donde puedes vacunarte gratis contra la influenza

Un repunte global de contagios por la variante H3N2 de la gripe activa las alarmas sanitarias en Perú, mientras el Ministerio de Salud recuerda los locales de vacunación para proteger a los sectores más vulnerables

Esquema de vacunación. (Foto: Minsa)
Esquema de vacunación. (Foto: Minsa)

El incremento de casos de la variante K del virus H3N2 en Europa y Estados Unidos genera inquietud entre especialistas y autoridades peruanas. El Ministerio de Salud (Minsa) monitorea la evolución epidemiológica y reitera la importancia de la vacunación contra la influenza como medida preventiva clave.

De acuerdo con cifras recientes, hasta la primera semana de diciembre se confirmaron 609 casos de influenza A (H3N2) en Perú.

En un contexto de circulación activa de virus respiratorios en el hemisferio norte, la vigilancia en el país se ha reforzado, aunque por ahora no se ha detectado la variante K en el territorio nacional, según precisa el Ministerio.

El doctor Óscar Malpartida Tabuchi, especialista en enfermedades infecciosas, explicó que la gripe H3N2 pertenece a un grupo viral con alta capacidad de mutación.

El avance de nuevas variantes plantea un reto inmunológico, ya que una parte significativa de la población carece de defensas previas específicas para cada subtipo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos señalan que los menores de dos años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión figuran entre los grupos más expuestos a complicaciones graves.

Entre los síntomas predominantes se encuentran la fiebre alta, la tos seca, los dolores musculares, los escalofríos y, en algunos casos, malestares gastrointestinales.

Uno de los desafíos que destaca el doctor Malpartida Tabuchi es la dificultad para distinguir un cuadro de influenza H3N2 de otras infecciones respiratorias comunes sin pruebas de laboratorio.

Actualmente, solo laboratorios especializados del Minsa y el Instituto Nacional de Salud cuentan con la tecnología necesaria para identificar subtipos específicos, como la variante K.

Expertos advierten que la vacunación
Expertos advierten que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2.

¿A dónde acudir en Perú para vacunarse?

El Minsa mantiene activa la campaña nacional de vacunación en Perú, con un enfoque prioritario en los grupos de mayor riesgo.

La inmunización forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y se administra gratuitamente en los establecimientos de salud de primer nivel en todo el país.

El esquema contempla la aplicación en menores de un año en dos dosis, la primera a los seis meses y la segunda a los siete, además de dosis anuales para otros grupos con cepas actualizadas según la temporada.

Se otorga especial prioridad a niños y niñas menores de cinco años, personas adultas mayores de sesenta años, gestantes en cualquier fase del embarazo, pacientes con condiciones crónicas como cáncer o enfermedades respiratorias, e integrantes del personal sanitario, informó el Minsa.

Para conocer la lista de centros de vacunación y su ubicación, el Minsa habilitó plataformas digitales oficiales. Las autoridades insisten en la necesidad de acudir a vacunarse de manera oportuna antes del aumento de circulación viral.

Estas vacunas ofrecen protección, en particular para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones. La vacunación estacional prevista para el próximo ciclo incluirá cepas actualizadas, posiblemente abarcando las nuevas variantes.

Las recomendaciones actuales apelan tanto a la vacunación como al refuerzo de medidas sanitarias: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en caso de síntomas, distanciamiento físico y evitar reuniones sociales si se presentan manifestaciones respiratorias.

