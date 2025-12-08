Perú

Presidente de Acción Popular desconoce elección de Alfredo Barnechea: denuncia “grosero fraude” y anuncia impugnación ante el JNE

Julio Chávez, quien también busca postular al cargo presidencial por su agrupación, anunció que será el Jurado Nacional de Elecciones el que decida quién será el postulante oficial

Alfredo Barnechea ganó las elecciones
Alfredo Barnechea ganó las elecciones organizadas por la ONPE y Julio Chávez la consulta interna. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El resultado de las elecciones internas de Acción Popular intensificó la fragmentación en uno de los partidos históricos del Perú. A pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) proclamó oficialmente a Alfredo Barnechea como candidato presidencial tras obtener el 55,224% de los votos (37 delegados), el proceso enfrenta severas cuestionamientos por supuestas irregularidades en la designación de los representantes partidarios.

El presidente del partido, Julio Chávez, quien busca ser el candidato a la Presidencia, desconoció los resultados y aseguró que “se perpetró un manifiesto y grosero fraude” en el proceso. A través de un comunicado, señaló a la expresidente del Comité Nacional Electoral de haber sustituido sin fundamento a 28 delegados electos durante la jornada del 30 de noviembre, supuestamente “con la complicidad de la ONPE” y en medio de denuncias por presunta compra de votos mediante dinero o promesas de empleos en el Congreso de la República.

“En defensa del derecho de miles de militantes de base que democráticamente se expresaron en las urnas, se ha instruido a los personeros de nuestra lista para impugnar estos resultados”, expresó Chávez. De esta manera, anunció que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el encargado de determinar la legalidad y validez final de la candidatura presidencial y de las postulaciones al Congreso y Parlamento Andino.

Comunicado del presidente de Acción
Comunicado del presidente de Acción Popular, Julio Chávez. | X

Vale mencionar que, según la información proporcionada por la ONPE, la Lista 6 liderada por Barnechea se impuso con claridad. En segundo lugar, quedó la Lista 1 de Chávez (38,806% y 26 votos) y más atrás quedaron Víctor Andrés García Belaunde (Lista 2, 4,478% y tres votos), el congresista Edwin Martínez (Lista 3, un voto), e Higinio Torres como Erwin Pinedo (Listas 4 y 5), quienes no obtuvieron respaldo.

Al respecto, el organismo implicado remitió un oficio a la Gerencia General del JNE aclarando que su papel se limitó a recibir los nombres de los delegados que, internamente, el partido incluyó en el sistema. “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral a cargo de nuestra institución. Por lo que afirmar que la ONPE ha consignado erróneamente datos de delegados electorales para el 7 de diciembres es falso”, expresaron.

Respuesta de la ONPE. | Canal N

Consulta interna

Previo a las elecciones primarias, se realizó una consulta interna en la que, si bien no tenía oficialmente carácter vinculante, según Chávez los candidatos a las elecciones habían acordado que renunciarían de no tener el respaldo mayoritario.

En dicha reunión, según el representante de la agrupación, fue él quien ganó. Sin embargo, aunque los demás candidatos reconocieron el hecho, mantuvieron sus candidaturas firmes asegurando que respetarían el único resultado oficial. Es decir, el del proceso organizado por la ONPE.

Consultado al respecto, el secretario general, Juan Abad, calificó como “desatinadas” las afirmaciones de Chávez y sostuvo que, en un proceso en el que compiten seis aspirantes a la Presidencia, es previsible que cada uno interprete los hechos según sus propios intereses.

“Él es presidente del partido, debería tener un poquito más de tranquilidad. […] Posiblemente, al final de ese proceso vamos a generar alguna investigación con el informe final”, comentó entonces a Canal N.

