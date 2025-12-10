Perú

“Lo que quieren es verme muerto”: presidente del INPE denuncia amenazas tras golpear a mafias dentro de los penales

Las advertencias surgieron después de la ejecución de operativos diarios y nuevas medidas de vigilancia destinadas a cortar los privilegios de las organizaciones criminales en las cárceles

Guardar
Paredes relató a Exitosa Noticias el aumento de amenazas tras la publicación de su dirección por algunos medios. | Exitosa

La crisis penitenciaria en Perú ha revelado una nueva faceta de la lucha contra el crimen organizado, situando al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, en el centro de una ola de amenazas. En medio de operativos que buscan recuperar el control de los penales y debilitar la influencia de las bandas criminales, el funcionario denunció a Exitosa Noticias que su vida y la de su familia han sido puestas en la mira de quienes ven afectados sus intereses con estas intervenciones.

Las medidas implementadas —como el aislamiento de internos considerados peligrosos, el desmantelamiento de instalaciones clandestinas y el reforzamiento de la vigilancia— han generado reacciones inmediatas de parte de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas desde las cárceles. Bajo este contexto, Paredes formalizó su denuncia ante la policía, señalando que la ofensiva estatal dentro del sistema penitenciario ha desencadenado una campaña de intimidación que pretende revertir los avances en seguridad.

Amenazas tras intensificar la vigilancia carcelaria

Iván Paredes denunció que recibió mensajes intimidatorios en sus teléfonos personales, atribuidos a mafias carcelarias afectadas por el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria. El funcionario explicó a Exitosa Noticias que los responsables conocen su dirección, los movimientos de su familia y monitorean sus acciones. Indicó que el motivo radica en la implementación de requisas diarias y la reorganización de sectores dedicados al aislamiento de los internos más peligrosos.

Iván Paredes señaló que organizaciones
Iván Paredes señaló que organizaciones criminales buscan frenar su avance mediante intimidaciones. | Exitosa Noticias

De acuerdo con Paredes, el objetivo de estas amenazas es forzar el cese de los operativos dentro de los penales y el retiro de las medidas que han debilitado a las bandas organizadas. “Me exigen abandonar los controles y reducir la vigilancia, advirtiendo sobre posibles represalias si continúan las intervenciones”, relató, dejando en claro la presión ejercida sobre las autoridades que encabezan estas reformas.

Operativos y reacción de las organizaciones criminales

Las acciones emprendidas incluyeron el aislamiento de cabecillas, el desmantelamiento de instalaciones no autorizadas y el traslado de internos de alta peligrosidad. Paredes afirmó que estas medidas han generado conflictos con las estructuras delictivas, que han perdido privilegios y acceso a servicios ilícitos dentro de las cárceles del país.

La respuesta no se limitó a mensajes anónimos, sino que se tradujo también en una campaña de hostigamiento mediático. El funcionario señaló que algunos medios difundieron información personal, exponiendo su domicilio y facilitando la identificación por parte de los reclusos y sus allegados. Subrayó la gravedad de esta exposición y la vulnerabilidad resultante para su seguridad y la de su familia.

Investigación y respaldo institucional

Titular de la Institución Nacional
Titular de la Institución Nacional Penitenciario desconoce audios filtrados en reportaje. | INPE

El presidente del INPE formalizó su denuncia en una comisaría y anticipó que el caso será trasladado al Ministerio Público para proseguir con las investigaciones. Las autoridades ya cuentan con los números telefónicos desde los que se enviaron las amenazas y esperan que la intervención fiscal permita identificar a los responsables.

Aunque Paredes destacó que los operativos seguirán en marcha, expresó la necesidad de fortalecer las medidas de protección para los funcionarios involucrados en la reforma carcelaria. Sostuvo que detener el avance significaría ceder ante quienes intentan frenar el control penitenciario a través de la intimidación y la violencia.

Acusaciones externas y defensa frente a polémicas

Iván Paredes también enfrentó cuestionamientos sobre su gestión y su trayectoria profesional. Además de los hechos mencionados, fue señalado por conflictos con una exclienta en su etapa de abogado, situación que negó categóricamente en su testimonio a Exitosa Noticias. Enfatizó que se trata de un litigio de carácter civil, sin ninguna relación con hechos de corrupción o sanciones disciplinarias, y denunció distorsiones en la información publicada por algunos medios.

Aseguró que el proceso corresponde a un desacuerdo contractual con una persona que decidió cambiar de abogado, sin elementos ligados a irregularidades judiciales ni antecedentes sancionatorios en el Colegio de Abogados. Indicó que esta campaña de desprestigio busca socavar su liderazgo al frente de la institución penitenciaria, sumándose a la presión ejercida desde las mafias internas.

Temas Relacionados

INPEIván Paredesextorsiónmafiasperu-noticias

Más Noticias

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”

El periodista deportivo criticó al ‘Kaiser’ por ser uno de los líderes del cuadro ‘blanquiazul’ y lo comparó con otras leyendas del club

Coki Gonzales arremetió contra Carlos

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

El secretario general del partido, Luiz Valdez, señaló que el partido aún está evaluando darle un espacio en sus candidatos al senado

La candidatura de Juan José

¿Será feriado o día no laborable el viernes 26 de diciembre? Esto es lo que se sabe

Solo faltan dos semanas para la Noche Buena 2025, el miércoles 24 de diciembre. A continuación, los días en los que habrá descansos este mes

¿Será feriado o día no

Fuerzas Armadas de Perú adquieren lanzadores de cohetes de unas de las mayores empresas israelíes de armamento

La formalización de un contrato con FAME permitirá la incorporación de sistemas avanzados de artillería, vehículos especializados y munición de última generación, en el marco de un programa de modernización militar

Fuerzas Armadas de Perú adquieren

Vecinos acusan a policía de disparar y matar a reciclador en San Juan de Lurigancho

John Lenin Centurión Gabriel, un joven reciclador de veintitrés años y padre de un niño pequeño, murió tras recibir tres disparos presuntamente realizados por un policía en la parte alta de San Juan de Lurigancho. Familiares y testigos denuncian que el agente actuó de forma desproporcionada y exigen justicia

Vecinos acusan a policía de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La candidatura de Juan José

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Fiscales supremos deciden hoy si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Dream Theater regresa a Perú

Dream Theater regresa a Perú con su gira mundial: fecha, lugar y venta de entradas

Actor peruano Richard Torres protagoniza boda ambiental en Nueva York para exigir protección global de la Amazonía

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

Ibai Llanos cuenta su experiencia en el tráfico vehicular en Lima: “No tiene sentido, es surrealista”

Mario Irivarren explica por qué ya no entregará iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia, ya se lo dieron”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos: ¿existen chances de que se quede?

Se filtró el motivo por el que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima en 2026: “No hay estabilidad, el club no está desarrollando un proyecto”

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025