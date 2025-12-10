PNP interviene la ‘Clínica del Corazón’ en SJL: cerca de 200 hombres participaban en comercio sexual

La madrugada de este miércoles, agentes de la Policía Nacional ingresaron al establecimiento denominado ‘Clínica del Corazón’ en San Juan de Lurigancho, donde identificaron a alrededor de doscientas personas, en su mayoría varones - Buenos Días Perú

En un operativo sorpresa realizado durante la madrugada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron un local nocturno conocido como la “Clínica del Corazón” en San Juan de Lurigancho, donde encontraron a cerca de doscientas personas, en su mayoría hombres, y aproximadamente cincuenta mujeres. Según información policial, en el establecimiento se ejercía la prostitución clandestina y se expendían bebidas alcohólicas, lo que motivó la intervención.

El operativo, que contó con la supervisión del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del ministro de Educación, Jorge Figueroa, se desarrolló principalmente en las avenidas Chimú, Los Jardines y Las Flores, puntos estratégicos del distrito. Los agentes ejecutaron el allanamiento en el marco de una serie de acciones coordinadas en respuesta al aumento de incidentes delictivos en la zona.

Once intervenciones simultáneas en Lima este

La acción en San Juan de Lurigancho formó parte de un despliegue mayor: la PNP realizó once operativos simultáneos en distintos distritos de Lima este. El objetivo fue desarticular focos de inseguridad vinculados a delitos como la trata de personas, la venta ilegal de bebidas alcohólicas y la tenencia de armas, actividades que suelen encontrar amparo en locales nocturnos y clubes clandestinos.

El operativo contó con la presencia del ministro del Interior y del ministro de Educación, quienes supervisaron la acción policial en las zonas de mayor incidencia delictiva del distrito - Buenos Días Perú

El jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, explicó a Buenos Días Perú: “Este es un centro de diversión, venta y expendio de bebidas alcohólicas, y también ofrecen servicios sexuales. En la intervención, verificamos los cuartos donde permanecían las mujeres y procedimos a identificarlas plenamente junto al personal de extranjería”. Este control de identidad resultó fundamental, ya que entre los intervenidos figuraban personas de nacionalidad extranjera, cuya situación migratoria fue evaluada en el acto.

Control de identidad y registros vehiculares intensivos

Como parte del dispositivo, la policía realizó también registros de vehículos y motocicletas en la zona. San Juan de Lurigancho se mantiene bajo estrecha vigilancia debido a su historial de desplazamiento de armas y logística para actividades delictivas. En este sentido, el rastreo vehicular buscó identificar posibles movimientos irregulares vinculados a la criminalidad organizada.

Durante la intervención en la “Clínica del Corazón”, el control de identidad fue exhaustivo, tanto para locales como para extranjeros. Los agentes revisaron la documentación de los presentes y verificaron el cumplimiento de la normativa migratoria peruana. Se informó que cualquier persona encontrada sin documentación reglamentaria sería puesta a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley.

La Policía Nacional intervino a cerca de doscientas personas, entre hombres y mujeres, en un club nocturno de San Juan de Lurigancho donde se investigan posibles delitos de prostitución clandestina. - Buenos Días Perú

Presencia ministerial refuerza el mensaje contra la inseguridad

El despliegue policial en San Juan de Lurigancho y otros puntos de Lima este evidenció la prioridad del Ejecutivo para combatir la inseguridad. Tanto el ministro del Interior como el ministro de Educación acompañaron las operaciones, subrayando la importancia de la coordinación interinstitucional para enfrentar problemas como la prostitución clandestina, la presencia de armas y otros delitos conexos.

La intervención simultánea de estos locales nocturnos envía un mensaje de acción frente a los delitos que afectan la tranquilidad de los vecinos. Aunque las investigaciones continúan para determinar la situación legal de los intervenidos y la posible comisión de otros delitos, la acción de la policía fue catalogada como una respuesta firme y necesaria en uno de los distritos más populosos de Lima.