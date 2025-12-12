José Jerí fue recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para dar inicio a Gabinete Binacional

José Jerí llegó a Ecuador para participar de gabinete binacional. Foto: canal N

El presidente del Perú, José Jerí, fue recibido por el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en su primer viaje oficial al país vecino. Las actividades solo se desarrollarán hoy, viernes 12 de diciembre.

Hoy habrá reuniones bilaterales de ministros de ambas naciones. Luego de una hora, los presidentes tendrán una reunión privada por treinta minutos. Otro punto central será la inauguración del XVI Gabinete Binacional, donde se cantará el himno de los países y tanto Jerí como Noboa darán un pequeño discurso.

Luego, los cancilleres presentarán los resultados de la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad y habrá otro diálogo entre titulares de carteras. Después se da la clausura del encuentro y el gabinete binacional con palabras de los dos mandatarios.

Este encuentro de alto nivel busca fortalecer la cooperación bilateral y dará continuidad al acuerdo alcanzado en la Declaración Presidencial de Lima suscrita en julio de 2024. El Pleno del Congreso aprobó la solicitud de José Jerí para que realice su primer viaje oficial al exterior, el pasado viernes 12 de diciembre de 2025. En una jornada decisiva, la solicitud del Ejecutivo obtuvo 81 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones por parte de los parlamentarios.

Se suscribirá una declaración

En un momento de la jornada se suscribirá la declaración presidencial de Quito 2025, donde habrá una serie de compromisos de Ecuador y Perú. A modo de protocolo, Jerí y Noboa brindarán una conferencia de prensa y habrá una foto oficial. La agenda continúa de la siguiente manera:

13:15 horas

Almuerzo ofrecido por el señor Presidente de la República del Ecuador en honor al señor Presidente de la República del Perú

Lugar: Por confirmar

15:10 horas

Despedida al señor Presidente de la República del Perú y su Gabinete Ministerial Lugar: Por confirmar

(1 hora)

Coordinaciones previas a la partida del señor Presidente de la República

18:00 horas

Partida del SPR y su comitiva de Quito

Lugar: Aeropuerto Mariscal Sucre

Beto Ortiz confronta a Jerí por caso Stephanie Vega: “Comenzó con 1500 y terminó comprando un Audi de 60 mil”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Stephany Vega acompañará a Jerí

José Jerí viajó a Ecuador junto con Stephany Vega, abogada y asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros. La funcionaria forma parte de la delegación oficial que firmará la Declaración Presidencial de Quito y adoptará el Plan de Acción de Quito 2025, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Vega ganó notoriedad pública en 2022 tras ser captada en una fiesta clandestina con Jerí durante las restricciones sanitarias por la pandemia. Imágenes difundidas entonces mostraron a ambos en un local de Miraflores incumpliendo las restricciones, episodio que generó cuestionamientos sobre su conducta y la del actual mandatario.

La reciente resolución establece que Vega recibirá viáticos por US$370, cubiertos por la PCM, y que deberá presentar un informe posterior sobre su labor en el evento. Además, su patrimonio ha sido objeto de atención mediática debido al incremento registrado en los últimos años, incluida la adquisición de vehículos y un departamento, así como su sociedad en un bar. Vega ha señalado que los fondos provienen de ingresos lícitos y operaciones verificables.