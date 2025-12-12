Los presidentes de Ecuador y Perú se reúnen en Quito

El presidente peruano José Jerí, durante su arribo a Quito. (Cancillería de Ecuador)

El presidente de Perú, José Jeri, se encuentra este viernes 12 de diciembre de 2025 en una visita oficial a Ecuador, en el marco de una agenda protocolaria y política que incluye actos públicos en el Centro Histórico de Quito como parte del gabinete binacional Ecuador-Perú, donde también participará el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, como anfitrión.

La primera actividad pública del mandatario peruano tendrá lugar a las 10:00 (hora Quito) en la Plaza Grande, donde encabezará una ofrenda floral como parte de los actos oficiales programados durante su estancia en la capital ecuatoriana. El evento se lleva a cabo en uno de los espacios simbólicos más importantes del país, frente al Palacio de Gobierno, y contará con la presencia de autoridades ecuatorianas, miembros del cuerpo diplomático y delegaciones oficiales.

El acto busca reafirmar los vínculos históricos entre ambos países, cuya relación bilateral ha estado marcada, en las últimas décadas, por mecanismos de diálogo político, cooperación fronteriza y coordinación regional. La presencia del jefe de Estado peruano en este espacio emblemático se inscribe dentro de las prácticas habituales de visitas oficiales de alto nivel entre Quito y Lima.

El encuentro entre los mandatarios ocurrirá en el Palacio de Carondelet. REUTERS/Karen Toro

Según ha informado la Presidencia de Perú, el Gabinete Binacional Perú-Ecuador es el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre ambos países y estará presidido por los mandatarios de ambos países.

En el caso del Perú asistarán los ministros de Estado de los sectores de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social. En Quito, se espera que los ministros de peruanos sostengan reuniones bilaterales con sus pares ecuatorianos.

La inauguración del XVI Gabinete Binacional será en el Palacio Presidencial de Carondelet. Posteriormente, se realizará la sesión plenaria con la participación del canciller peruano Hugo de Zela y su homóloga ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Tras la sesión, los jefes de Estado suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán formalmente el Plan de Acción de Quito 2025, documentos que guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026.

Los presidentes de Ecuador y Perú: El Universal / Andina

Horas más tarde, a las 15:15, el presidente José Jeri ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación desde el Palacio de Carondelet. Este espacio estará destinado a informar sobre los objetivos de la visita y a transmitir mensajes oficiales relacionados con la relación bilateral entre Ecuador y Perú.

La visita se produce en un contexto regional marcado por desafíos comunes, entre ellos la seguridad en zonas de frontera, el combate a economías ilegales y la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación institucional. Ecuador y Perú mantienen una agenda bilateral que tradicionalmente ha priorizado el diálogo político y la coordinación técnica en distintos niveles del Estado, a través de encuentros presidenciales, ministeriales y técnicos.

Aunque la jornada estará centrada en actividades protocolarias y comunicacionales, la presencia del presidente peruano en Quito fue leída como una señal de continuidad en los canales diplomáticos entre ambos países. En los últimos años, la relación entre Ecuador y Perú ha buscado consolidarse sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y la estabilidad regional, más allá de los cambios políticos internos en cada nación.

El trabajo binacional se centra en soluciones para las poblaciones de frontera (Foto: Shutterstock)

El Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador servirá para que los cancilleres de ambos países presenten los resultados de la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana 2025. Además se espera definir la hoja de ruta del siguiente año.

Este informe, según informó la Cancillería peruana, expondrá el progreso en la implementación de los cuarenta y nueve compromisos orientados a fortalecer la seguridad, mejorar los servicios básicos y ampliar oportunidades económicas para miles de ciudadanos que viven en la zona de frontera.