América Latina

Los presidentes de Ecuador y Perú se reúnen en Quito

La jornada está marcada por actividades oficiales y mensajes de continuidad en la relación bilateral entre ambos países

Guardar
El presidente peruano José Jerí,
El presidente peruano José Jerí, durante su arribo a Quito. (Cancillería de Ecuador)

El presidente de Perú, José Jeri, se encuentra este viernes 12 de diciembre de 2025 en una visita oficial a Ecuador, en el marco de una agenda protocolaria y política que incluye actos públicos en el Centro Histórico de Quito como parte del gabinete binacional Ecuador-Perú, donde también participará el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, como anfitrión.

La primera actividad pública del mandatario peruano tendrá lugar a las 10:00 (hora Quito) en la Plaza Grande, donde encabezará una ofrenda floral como parte de los actos oficiales programados durante su estancia en la capital ecuatoriana. El evento se lleva a cabo en uno de los espacios simbólicos más importantes del país, frente al Palacio de Gobierno, y contará con la presencia de autoridades ecuatorianas, miembros del cuerpo diplomático y delegaciones oficiales.

El acto busca reafirmar los vínculos históricos entre ambos países, cuya relación bilateral ha estado marcada, en las últimas décadas, por mecanismos de diálogo político, cooperación fronteriza y coordinación regional. La presencia del jefe de Estado peruano en este espacio emblemático se inscribe dentro de las prácticas habituales de visitas oficiales de alto nivel entre Quito y Lima.

El encuentro entre los mandatarios
El encuentro entre los mandatarios ocurrirá en el Palacio de Carondelet. REUTERS/Karen Toro

Según ha informado la Presidencia de Perú, el Gabinete Binacional Perú-Ecuador es el principal mecanismo de diálogo y coordinación política entre ambos países y estará presidido por los mandatarios de ambos países.

En el caso del Perú asistarán los ministros de Estado de los sectores de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social. En Quito, se espera que los ministros de peruanos sostengan reuniones bilaterales con sus pares ecuatorianos.

La inauguración del XVI Gabinete Binacional será en el Palacio Presidencial de Carondelet. Posteriormente, se realizará la sesión plenaria con la participación del canciller peruano Hugo de Zela y su homóloga ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Tras la sesión, los jefes de Estado suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán formalmente el Plan de Acción de Quito 2025, documentos que guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026.

Los presidentes de Ecuador y
Los presidentes de Ecuador y Perú: El Universal / Andina

Horas más tarde, a las 15:15, el presidente José Jeri ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación desde el Palacio de Carondelet. Este espacio estará destinado a informar sobre los objetivos de la visita y a transmitir mensajes oficiales relacionados con la relación bilateral entre Ecuador y Perú.

La visita se produce en un contexto regional marcado por desafíos comunes, entre ellos la seguridad en zonas de frontera, el combate a economías ilegales y la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación institucional. Ecuador y Perú mantienen una agenda bilateral que tradicionalmente ha priorizado el diálogo político y la coordinación técnica en distintos niveles del Estado, a través de encuentros presidenciales, ministeriales y técnicos.

Aunque la jornada estará centrada en actividades protocolarias y comunicacionales, la presencia del presidente peruano en Quito fue leída como una señal de continuidad en los canales diplomáticos entre ambos países. En los últimos años, la relación entre Ecuador y Perú ha buscado consolidarse sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y la estabilidad regional, más allá de los cambios políticos internos en cada nación.

El trabajo binacional se centra
El trabajo binacional se centra en soluciones para las poblaciones de frontera (Foto: Shutterstock)

El Encuentro Presidencial y el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador servirá para que los cancilleres de ambos países presenten los resultados de la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana 2025. Además se espera definir la hoja de ruta del siguiente año.

Este informe, según informó la Cancillería peruana, expondrá el progreso en la implementación de los cuarenta y nueve compromisos orientados a fortalecer la seguridad, mejorar los servicios básicos y ampliar oportunidades económicas para miles de ciudadanos que viven en la zona de frontera.

Temas Relacionados

EcuadorPerúGabinete Binacional

Últimas Noticias

María Corina Machado se reunió con la hija del expresidente Sebastián Piñera en Oslo: “Pronto nos veremos en Chile”

La Nobel de la Paz saludó efusivamente a Magdalena Piñera y deslizó un posible viaje al país

María Corina Machado se reunió

Bolivia: Diputados aprueban en grande y en detalle el primer crédito de la gestión de Rodrigo Paz

El crédito de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón había sido rechazado en la anterior legislatura. Quedan dos préstamos pendientes de aprobación, que se tratarán el lunes.

Bolivia: Diputados aprueban en grande

La Fiscalía pide tres meses de detención preventiva para el ex presidente Luis Arce

El último jefe de Estado boliviano está acusado de haber autorizado transferencias a cuentas personales en un programa de financiamiento para proyectos de desarrollo campesino. Su audiencia está prevista a las 13:00 (hora local)

La Fiscalía pide tres meses

Opresión en las cárceles de la dictadura: violaciones a derechos humanos, huelgas de hambre y muertes bajo custodia en Cuba

Un monitoreo independiente expuso un entramado de represión, deterioro sanitario y castigos en 27 prisiones de la isla

Opresión en las cárceles de

Elon Musk anunció un revolucionario programa de inteligencia artificial para escuelas públicas en El Salvador

El dueño de xAI y Nayib Bukele celebraron el acuerdo que promete mejorar la formación de más de un millón de niños

Elon Musk anunció un revolucionario
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mario, español viviendo en Australia:

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

Hospital Antonio Lorena a pocos días de su entrega: aún incompleto, con andamios y plásticos en las ventanas

Personal de limpia bloquea Fray Servando al tirar y quemar basura en protesta

Estrene su pasaporte colombiano: tres destinos internacionales para el primer viaje de 2026 por menos de $1 millón

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Cd Altamirano

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La barrera arancelaria que impulsa México para proteger su industria y el empleo

Pedro Sánchez considera "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe

María Corina Machado tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid

Autoridades iraníes confirman la detención de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

El legado oculto detrás de las fichas de casino que siguen fascinando a jugadores y coleccionistas

ENTRETENIMIENTO

Rebel Wilson enfrenta un conflicto

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Entre confesiones y desafíos, Sydney Sweeney y Ethan Hawke comparten visiones sobre el oficio actoral

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

Euphoria 3: nuevo adelanto del regreso de Zendaya, Jacob Elordi y Hunter Schafer

15 años después de su lanzamiento, Justin Bieber regresó al bowling donde grabó el icónico videoclip de “Baby”