José Jerí busca reunirse con presidente de Ecuador, Daniel Noboa: Esta es la agenda completa

El presidente del Perú, José Jerí, solicitó formalmente al Congreso de su país ausentarse el 12 de diciembre, y así participar del Encuentro Presidencia y Gabinete Binacional con Ecuador, en Quito.
El texto establece, durante la ausencia del jefe de Estado, no habrá interrupción de las labores del despacho presidencial. La norma actual, aprobada durante la gestión de Dina Boluarte, otorga a los mandatarios la posibilidad de administrar asuntos oficiales a distancia, siempre bajo las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
En la misiva recuerda que al no existir vicepresidentes, por medio de las tecnologías digitales, podrá tramitar durante el periodo que se encuentre fuera del territorio nacional, como suscribir normas, oficios y otros documentos que deban ser emitidos en ese tiempo, empleando tecnologías digitales.
Agenda oficial
7:00 horas
- Partida del SPR y su comitiva
- Lugar: Grupo Aéreo N° 8
- Tiempo de vuelo calculado en el entendido que sale de Lima.
9:00 horas
- Llegada del SPR y su comitiva a Quito
- Lugar: Aeropuerto Mariscal Sucre
9:30 horas
- Reuniones bilaterales de Ministros de Estado de Perú y el Ecuador
- Lugar: Por confirmar
10:30 horas
- Reunión privada con el Presidente del Ecuador, Daniel Noboa
- Lugar: Por confirmar
11:00 horas
- Inauguración del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional
- Lugar: Por confirmar
Actividades:
- Himnos del Ecuador y del Perú
- Palabras del Presidente del Ecuador (5 min)
- Palabras del Presidente del Perú (5 min)
11:15 horas
- Sesión plenaria del Gabinete Binacional
- Lugar: Por confirmar
Actividades
- Presentación de los resultados de la XVII Reunión de la Comisión de Vecindad a cargo de los Cancilleres (10 min)
- Diálogo entre Ministros de Estado (35 min)
12:00 horas
- Clausura del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional
- Lugar: Por confirmar
Actividades
- Palabras del Presidente del Ecuador (3 min)
- Palabras del Presidente del Perú (3 min)
12:05 horas
- Ceremonia de suscripción de la Declaración Presidencial de Quito 2025
- Lugar: Por confirmar
12:25 horas
- Declaración a la prensa de los Presidentes del Perú y el Ecuador
- Lugar: Por confirmar
12:45 horas
- Foto oficial
- Lugar: Por confirmar
13:15 horas
- Almuerzo ofrecido por el señor Presidente de la República del Ecuador en honor al señor Presidente de la República del Perú
- Lugar: Por confirmar
15:10 horas
- Despedida al señor Presidente de la República del Perú y su Gabinete Ministerial Lugar: Por confirmar
(1 hora)
- Coordinaciones previas a la partida del señor Presidente de la República
18:00 horas
- Partida del SPR y su comitiva de Quito
- Lugar: Aeropuerto Mariscal Sucre
Relación entre Perú y Ecuador
El documento del Poder Ejecutivo resalta que estas naciones tienen lazos históricos de hermandad y buena vecindad y que luego de 27 años de la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998, se ha consolidado una “excelente relación bilateral de carácter estratégico, que ha redundado en una sustantiva agenda común orientada al desarrollo conjunto, la integración fronteriza y la cooperación frente a desafíos compartidos”.
“Los Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales sostenidos de forma periódica, desde el establecimiento de esta instancia en 2007, reflejan el compromiso de ambos países con los mismos, y han demostrado ser espacios valiosos para la coordinación y la cooperación binacional”, se lee en el texto.