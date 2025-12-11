José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Stephany Vega, abogada y asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, integrará la delegación oficial que acompañará al presidente interino José Jerí al Gabinete Binacional en Quito

La abogada Stephany Vega, asesora de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), formará parte de la comitiva oficial que acompañará al presidente interino José Jerí a Ecuador, según una resolución publicada este jueves en el diario oficial El Peruano.

La funcionaria, quien ganó notoriedad en 2022 tras participar junto al gobernante en una fiesta clandestina en un bar durante la vigencia de restricciones sanitarias por la pandemia, viajará a la nación norteña en el marco del decimosexto Gabinete Binacional entre ambos países.

El encuentro se realizará en Quito el 12 de diciembre, donde Jerí se reunirá con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Como parte de la actividad, ambos mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025.

El último encuentro binacional tuvo lugar en Lima en julio de 2024, cuando Noboa se reunió con la entonces presidenta Dina Boluarte y firmaron la Declaración Presidencial de Lima, que incluyó 49 puntos para fortalecer la relación bilateral y mejorar la calidad de vida de las poblaciones en ambos lados de la frontera.

La resolución indica que Vega recibirá US$370 como viáticos para esta gira junto a Jerí. El monto será cubierto por el presupuesto de la PCM y ella deberá presentar un informe detallado sobre su labor dentro de los quince días calendario posteriores a su regreso.

Vega fue protagonista de una polémica en 2022 tras ser captada junto a Jerí en una fiesta clandestina durante las restricciones sanitarias por la pandemia, lo que la expuso públicamente

La abogada salió al ojo público en 2022 al participar en una fiesta clandestina junto al entonces congresista y actual gobernante. El medio digital El Foco difundió imágenes de ambos en el bar Elephant, ubicado en la conocida Calle de las Pizzas de Miraflores, Lima.

El evento se realizó durante un periodo de prohibición de reuniones que involucraran a varias personas, según las disposiciones vigentes en ese momento. El portal de investigación detalló que Vega acompañó a Jerí para celebrar el cumpleaños de una funcionaria municipal, amiga cercana del exparlamentario.

Los videos revelados mostraron a los asistentes consumiendo bebidas alcohólicas en una terraza cerrada, sin cumplir las normas sanitarias vigentes, como el uso de mascarillas o el distanciamiento físico. El Foco indicó que el gobernante verificó la ausencia de personas conocidas en el local antes de retirar el cubrebocas y sentarse con la entonces miembro de su equipo en el Parlamento.

El viaje forma parte de un encuentro donde Perú y Ecuador suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán un nuevo plan de acción bilateral

Incremento patrimonial

Semanas atrás, Panorama reveló que Vega, exmilitante de Somos Perú, aumentó notablemente su patrimonio en los últimos años tras la compra de un Audi en 2023, un BMW por cerca de S/60.000 en 2024 y un departamento con cochera por US$ 120.000 en 2025.

El dominical informó que la abogada entró al Congreso en 2021 como asistente legal de Jerí con un sueldo de S/1.558. Más tarde, en la Comisión de Presupuesto obtuvo S/5.100, y luego de que Jerí asumió la presidencia del Congreso, su salario llegó a S/16.522.

También aparece como copropietaria de un bar fundado con S/20.000 junto a dos socias. Vega rechazó vínculos de influencia en Palacio de Gobierno y explicó que las adquisiciones se lograron con la venta de autos anteriores, ahorros personales, retiro de AFP y un préstamo familiar con respaldo bancario.

Sostuvo, además, que todo su patrimonio proviene de fondos lícitos y operaciones verificables.