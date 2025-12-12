Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

La excongresista mencionó que pertenece a un bloque de mujeres de izquierda que está dialogando con diferentes organizaciones políticas. En este grupo también se encuentra la expremier Mirtha Vásquez y la actual congresista Ruth Luque

Indira Huilca en diálogo con
Indira Huilca en diálogo con Alfonso López Chau .Foto: La Decana Radio / facebook

La excongresista Indira Huilca anunció que se encuentra dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso con Ahora Nación. En diálogo con RPP indicó que actualmente pertenece a un bloque de mujeres de izquierda, junto con la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y la actual legisladora Ruth Luque. Este grupo, cuenta, ha creado una agenda para dialogar con organizaciones políticas.

Huilca asegura que el actual proceso electoral, com miras a los comicios del 2026, expresa el “continuismo que se está dando, lamentablemente, en medio de todo este proceso que debería ser democrático, sin ningún tipo de dudas ni restricciones”

“Estamos viendo captura de instituciones, hemos visto lo que ha pasado con la Fiscalía de la Nación, hemos visto incluso ya señales de preocupación respecto al Jurado Nacional de Elecciones, cómo mientras inicia esta campaña o este proceso electoral, pues hay quienes creen que pueden usar, por ejemplo, una institución como el Parlamento para disponer de recursos públicos, para disponer de funcionarios o servidores del Estado para hacer su campaña”, comentó.

La congresista Ruth Luque es
La congresista Ruth Luque es de las principales opositoras de la nueva ley. Foto: Andina

En ese sentido, recordó el caso de la cámara del Parlamento que se usó en un mitin de Fuerza Popular, precisamente, donde Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial.

“Al señor Rospigliosi ni lo han tocado. Entonces, entendemos que esta situación es excepcional, que vamos a vivir un proceso electoral que no va a ser para nada normal”, subrayo´.

“Frente a eso hay que, por supuesto, asumir roles, hay que dar una batalla, como menciono y junto a otras compañeras, junto a otras mujeres de izquierda que también, como yo, les ha tocado en algún momento asumir responsabilidades, hemos venido reflexionando mucho sobre qué rol se tiene que tener en este proceso electoral se está dando en circunstancias muy distintas a las que hemos vivido antes en otras elecciones”, añadió.

De esta manera, afirma que el Perú está siendo gobernado por un pacto de poder vinculado a mafias políticas que también ha tenido como consecuencia, el crecimiento del crimen.

“Eso ha deteriorado muchísimo también la situación de vida material de los peruanos y las peruanas. Lamentablemente, con el cambio que hubo a nivel de gobierno, el pacto no ha dejado de tener el poder. Esa también es la verdad y la constatación que hacemos. Y frente a ello sabemos que hay que dar una batalla”, estableció.

De acuerdo con la excongresista, es importante que Ahora Nación, u otra organización política con la que puedan dialogar, sea consciente que este proceso no es un proceso normal y que el espacio principal de disputa será el nuevo Poder Legislativo.

“Un parlamento donde se ha impuesto una bicameralidad, que dio de alguna manera la espalda a la consulta realizada en el referéndum del año 2018. Una bicameralidad que además ha diseñado un nuevo Senado, que va a tener un poder incluso mayor que lo que era el Congreso unicameral, un Parlamento que de alguna forma distorsiona aún más el equilibrio de poderes, que ya ha sido bien pisoteado en nuestro país y frente a lo cual no se puede decir solamente bueno, se postula, se llega a ese Senado, hay otras caras y todo sigue igual”, explicó.

Otro personaje conocido que se ha unido con López Chau es el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, quien intentará conseguir una curul en la Cámara de Diputados en el 2026.

Alfonso López Chauindira HuilcaAhora NaciónRuth LuqueMirtha Vasquezperu-politica

