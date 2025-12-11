Congreso: Difunden foto del fujimorista Fernando Rospigliosi junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos

En enero de 1980, una fotografía mostró a Fernando Rospigliosi y Víctor Polay Campos en una reunión de agrupaciones de izquierda para conformar la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), según reveló el pódcast La True

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y el cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos —condenado a prisión— coincidieron durante una reunión en el siglo pasado, según una imagen difundida en el pódcast La True.

La fotografía, “pocas veces vista”, data de enero de 1980 y muestra un encuentro de agrupaciones de izquierda que buscaban consolidar la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) para las elecciones generales de ese año, de acuerdo con los periodistas Mauricio Aguirre y Eduardo Quispe, conductores del programa.

“Entre Rospigliosi y Polay, en ese momento, no había una diferencia de pensamiento. Al contrario, había mucha afinidad”, reseñan los presentadores. Por entonces, Rospigliosi integraba la organización marxista-leninista Vanguardia Revolucionaria, mientras que Polay Campos militaba en el Partido Socialista Revolucionario.

La creación del ARI respondía al contexto posterior a la caída del gobierno militar y a la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978. Según información del pódcast, el actual legislador pasó años en la clandestinidad, primero en Arequipa “con toda su familia” y luego en La Oroya, dedicado a tareas de organización del partido y formación de cuadros. Era conocido como ‘El Gusano’.

Rospigliosi militaba en Vanguardia Revolucionaria y Polay en el Partido Socialista Revolucionario

“Él se encarga de organizar el partido, ya no solamente en Arequipa, sino en todo el sur. Y hace un trabajo importante de formación política ahí, de formación política y formación partidaria de cuadros, está algunos años ahí”, relata Aguirre, exdirector del dominical Cuarto Poder.

La vocería de Fuerza Popular no ofreció comentarios a Infobae Perú hasta el cierre de esta nota. Con el paso del tiempo, Rospigliosi —antes crítico del fujimorismo— se distanció de sus raíces y se incorporó al entorno político de centroderecha, primero con el expresidente Alejandro Toledo, con quien llegó a ser ministro del Interior, y más adelante como asesor de Pedro Pablo Kuczynski.

En 2020 formalizó su vínculo con la agrupación liderada por la aspirante presidencial Keiko Fujimori, quien busca alcanzar el poder por cuarta vez. “Es un tipo muy calculador, muy inteligente, muy estructurado y sabe muy bien lo que quiere, además. Y un agitador”, describen los presentadores.

Polay Campos, de 72 años, recibió una condena de 35 años de cárcel por terrorismo, tras encabezar las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, año en que fue capturado por segunda vez y sometido a los tribunales. Actualmente, enfrenta un pedido de cadena perpetua por la masacre de ‘Las Gardenias’.

A mediados de año, Rospigliosi advirtió que permitir la presentación del libro de Polay en la Feria del Libro significa un retroceso democrático y pidió no dar espacio a apologías del terrorismo

El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas.

A mediados de año, ante un intento de presentación del libro del líder terrorista en la FIL Lima 2025, el legislador señaló que permitir dicho acto representaría un peligroso retroceso democrático. “No habría que darles publicidad ni espacio para que puedan hacer apología al terrorismo”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Artículo polémico

Recientemente, el exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) José Luis Gil, difundió recortes del desaparecido Diario Cambio que muestran un artículo en el que Alfonso López Chau, actual candidato presidencial por Ahora Nación, se refiere a Polay Campos como “luchador social”.

“Creo que es un hombre, cuyo programa no comparto totalmente, pero creo que no solo es un luchador social, sino un luchador político”, escribió. Hasta el momento, no ha ofrecido descargos.