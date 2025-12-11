Perú

Congreso: Difunden foto del fujimorista Fernando Rospigliosi junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos

La imagen difundida por el pódcast La True muestra un encuentro en 1980 entre el presidente del Parlamento y el cabecilla del MRTA, actualmente encarcelado

Guardar
En enero de 1980, una
En enero de 1980, una fotografía mostró a Fernando Rospigliosi y Víctor Polay Campos en una reunión de agrupaciones de izquierda para conformar la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), según reveló el pódcast La True

El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y el cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos —condenado a prisión— coincidieron durante una reunión en el siglo pasado, según una imagen difundida en el pódcast La True.

La fotografía, “pocas veces vista”, data de enero de 1980 y muestra un encuentro de agrupaciones de izquierda que buscaban consolidar la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) para las elecciones generales de ese año, de acuerdo con los periodistas Mauricio Aguirre y Eduardo Quispe, conductores del programa.

“Entre Rospigliosi y Polay, en ese momento, no había una diferencia de pensamiento. Al contrario, había mucha afinidad”, reseñan los presentadores. Por entonces, Rospigliosi integraba la organización marxista-leninista Vanguardia Revolucionaria, mientras que Polay Campos militaba en el Partido Socialista Revolucionario.

La creación del ARI respondía al contexto posterior a la caída del gobierno militar y a la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978. Según información del pódcast, el actual legislador pasó años en la clandestinidad, primero en Arequipa “con toda su familia” y luego en La Oroya, dedicado a tareas de organización del partido y formación de cuadros. Era conocido como ‘El Gusano’.

Rospigliosi militaba en Vanguardia Revolucionaria
Rospigliosi militaba en Vanguardia Revolucionaria y Polay en el Partido Socialista Revolucionario

“Él se encarga de organizar el partido, ya no solamente en Arequipa, sino en todo el sur. Y hace un trabajo importante de formación política ahí, de formación política y formación partidaria de cuadros, está algunos años ahí”, relata Aguirre, exdirector del dominical Cuarto Poder.

La vocería de Fuerza Popular no ofreció comentarios a Infobae Perú hasta el cierre de esta nota. Con el paso del tiempo, Rospigliosi —antes crítico del fujimorismo— se distanció de sus raíces y se incorporó al entorno político de centroderecha, primero con el expresidente Alejandro Toledo, con quien llegó a ser ministro del Interior, y más adelante como asesor de Pedro Pablo Kuczynski.

En 2020 formalizó su vínculo con la agrupación liderada por la aspirante presidencial Keiko Fujimori, quien busca alcanzar el poder por cuarta vez. “Es un tipo muy calculador, muy inteligente, muy estructurado y sabe muy bien lo que quiere, además. Y un agitador”, describen los presentadores.

Polay Campos, de 72 años, recibió una condena de 35 años de cárcel por terrorismo, tras encabezar las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, año en que fue capturado por segunda vez y sometido a los tribunales. Actualmente, enfrenta un pedido de cadena perpetua por la masacre de ‘Las Gardenias’.

A mediados de año, Rospigliosi
A mediados de año, Rospigliosi advirtió que permitir la presentación del libro de Polay en la Feria del Libro significa un retroceso democrático y pidió no dar espacio a apologías del terrorismo

El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas.

A mediados de año, ante un intento de presentación del libro del líder terrorista en la FIL Lima 2025, el legislador señaló que permitir dicho acto representaría un peligroso retroceso democrático. “No habría que darles publicidad ni espacio para que puedan hacer apología al terrorismo”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Artículo polémico

Recientemente, el exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) José Luis Gil, difundió recortes del desaparecido Diario Cambio que muestran un artículo en el que Alfonso López Chau, actual candidato presidencial por Ahora Nación, se refiere a Polay Campos como “luchador social”.

“Creo que es un hombre, cuyo programa no comparto totalmente, pero creo que no solo es un luchador social, sino un luchador político”, escribió. Hasta el momento, no ha ofrecido descargos.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiVíctor Polay CamposFuerza Popularperu-politicaCongreso de la República

Más Noticias

Detienen en Trujillo a “Muñeca Mabel”, acusada de extorsionar a una comerciante y amenazar a su familia

La denunciante señaló la exigencia de S/ 10 mil para no atentar contra ella o su familia, lo que desató alarmas entre empresarios locales

Detienen en Trujillo a “Muñeca

Hernán Barcos se va de Alianza Lima dejando un conmovedor mensaje: “El pueblo ‘blanquiazul’ estará siempre en mi corazón”

El ‘Pirata’ comunicó su sentir en un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Aseguró que “acá tendrán una familia aliancista más”

Hernán Barcos se va de

Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

La influencer mexicana reveló que finalizó su noviazgo con el modelo peruano tras descubrir que sus verdaderos sentimientos eran por Héctor Klünder.

Tammy Parra confiesa que terminó

El derecho al trabajo no vence a los 50

La realidad es que muchas personas de 50 años a más no buscan privilegios ni un trato especial, sino oportunidades reales

El derecho al trabajo no

Universitario vs Circolo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘pumas’ afrontan un nuevo compromiso en el Coliseo Miguel Grau del Callao ante un rival decidido a consolidarse en la parte alta de la tabla. Conoce aquí todos los detalles del encuentro

Universitario vs Circolo: día, hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide ocho años y

Fiscalía pide ocho años y medio de prisión contra Pedro Pablo Kuczynski por colusión en caso IIRSA Norte

Elecciones 2026 en Perú: JNE detecta ola de noticias falsas en redes sociales y anuncia monitoreo con IA

Rafael López Aliaga anuncia que se rebelará contra el JNE por impedirle nombrar a Dios en su campaña: “Como los Macabeos”

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío del tren Lima–Chosica tras meses de abandono de los vagones: “Ya es realidad”

ENTRETENIMIENTO

Navidad 2025 en Lima: agenda

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y tecnología para toda la familia

María Pía Copello estrena canal de streaming con Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, y más estrellas

Karina Rivera y María Pía Copello se ven cara a cara después de 25 años en lanzamiento de ‘+QTV’: “Nunca nos dejaron juntarnos”

Magaly Medina se rectifica por carta notarial de Melissa Paredes y recalca: “El Gato Cuba la denunció por extorsión y chantaje”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzan comunicado tras rectificación de Magaly Medina: “Mi abogado evaluará las acciones legales”

DEPORTES

Alianza Lima vs Savino Del

Alianza Lima vs Savino Del Bene 0-3: resumen de la derrota y despedida ‘blanquiazul’ del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima en el Grupo A

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos de fase de grupos

Hernán Barcos se va de Alianza Lima dejando un conmovedor mensaje: “El pueblo ‘blanquiazul’ estará siempre en mi corazón”

Luis Ramos dice adiós a América de Cali después de establecerse como su goleador en Liga BetPlay 2025