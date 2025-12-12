Perú

Dólar: cotización de apertura hoy 12 de diciembre en Perú

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
El sol peruano es una
El sol peruano es una de las monedas más volátiles de América Latina. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia en el comienzo del día de hoy a 3,37 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,09% si se compara con los 3,37 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,07%; aunque en el último año todavía mantiene una disminución del 10,03%.

Respecto de días previos, pone punto final a tres jornadas de tendencia positiva. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en fechas recientes.

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

DólarSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Atropello del bus del Corredor Rojo provoca amputación parcial de pierna a adulta mayor en La Molina

Las cámaras de videovigilancia comprobaron que el accidente ocurrió cuando el bus giró en la intersección de La Molina con Javier Prado sin advertir la presencia de la transeúnte

Atropello del bus del Corredor

Efemérides del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe

Eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad y que se recuerdan este martes

Efemérides del 12 de diciembre,

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

La presentadora comentó que su amiga le comunicó el fichaje antes del anuncio oficial, aseguró que no existe resentimiento y destacó que los negocios no interfieren en su relación personal

Magaly Medina revela qué le

Santoral del 12 de diciembre: día de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral del 12 de diciembre:

Fonavi: Lista 22 ya confirmó fecha de pago oficial en el Banco de la Nación

Infobae Perú pudo confirmar que en la sesión del 11 de diciembre de la Comisión Ad Hoc se definió la fecha oficial para el último pago a fonavistas

Fonavi: Lista 22 ya confirmó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Regidores de Chiclayo plantean suspensión temporal contra alcaldesa Janet Cubas por árbol de Navidad esquelético

PPK afirma que fue extorsionado por la Fiscalía para delatar a Alejandro Toledo y ve posible su llegada al Senado

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

ENTRETENIMIENTO

‘Cariñito’ conquista el mundo: De

‘Cariñito’ conquista el mundo: De ‘Los Hijos del Sol’ a Dua Lipa, Cazzu y ‘Élite’, la cumbia peruana traspasa fronteras y une generaciones

Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno?

Saskia Bernaola debuta como directora en ‘Mi Mejor Enemiga’ y marca el regreso de la actriz Nataniel Sánchez al cine peruano

Natalia Salas anuncia que suspendieron su operación de extirpación de ovarios y trompas por temas médicos

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera

DEPORTES

El factor determinante que marcó

El factor determinante que marcó la salida de Jorge Fossati de Universitario tras el tricampeonato

Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos

Programación de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Jorge Fossati no seguirá en Universitario tras semanas de negociaciones: club tendrá que buscar nuevo DT para el 2026

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así quedó Alianza Lima tras el cierre de la fase de grupos