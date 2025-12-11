Calzados y productos tecnológicos decomisados en 2025 superan los USD 34,88 millones

La Sunat llevó a cabo cerca de 17.757 operativos de control entre enero y noviembre. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Entre enero y noviembre del 2025, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) consolidó un crecimiento en sus intervenciones contra el contrabando a nivel nacional. El incremento se refleja en el valor total de lo decomisado y en la ampliación de los operativos en puestos de control terrestres, aéreos, marítimos y fluviales.

En ese periodo, la entidad reportó mercancías intervenidas por USD 254 millones, cifra que representa un aumento de 19% frente al mismo tramo del 2024. Este avance está relacionado con un mayor despliegue institucional en zonas de frontera y puntos críticos de fiscalización.

Mayor número de intervenciones

La Sunat ejecutó alrededor de 17.757 acciones de control entre enero y noviembre, por encima de las 16.704 realizadas en el 2024. Estas operaciones se desarrollaron en fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras.

El incremento en la actividad permitió abarcar un espectro más amplio de rutas y áreas sensibles utilizadas para el ingreso irregular de mercancías.

Productos con mayor incidencia

Dentro de lo intervenido, las maquinarias y artefactos representan alrededor del 10% del total. Este mismo nivel de participación corresponde a las prendas de vestir, confecciones y ropa usada, cuyo valor supera los USD 23 millones.

Las maquinarias y artefactos, junto con las prendas de vestir y ropa usada —que superan los USD 23 millones— aportan cerca del 10% cada uno. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El oro y otros metales preciosos alcanzan cerca del 7% del monto total. Cada una de estas categorías figura entre los principales bienes incautados durante el periodo.

Cigarrillos, calzado y tecnología

Los cigarrillos registraron un valor estimado de USD 11,76 millones, lo que supone un incremento cercano al 165% respecto al 2024. Este resultado evidencia una mayor detección de este tipo de mercancía en los operativos recientes.

Por su parte, el calzado y los productos tecnológicos superan los USD 34,88 millones. Ambos rubros destacan por su frecuencia en las rutas donde se intensificaron las labores de control.

Acciones con enfoque penal

La Sunat elaboró aproximadamente 941 informes con indicios de delitos aduaneros, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público. Esta cifra refleja un crecimiento de alrededor del 8% respecto al 2024.

Estos documentos sustentan las investigaciones penales orientadas a enfrentar a las redes vinculadas al contrabando y a desarticular actividades ilícitas asociadas.

La Sunat preparó cerca de 941 reportes con posibles evidencias de delitos aduaneros y los envió al Ministerio Público. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Estrategia con soporte tecnológico

Según la entidad, los resultados responden a una estrategia basada en gestión de riesgos, inteligencia aduanera y controles en todas las vías de tránsito. Este enfoque se refuerza con el uso de drones, escáneres portátiles y equipos de Rayos X, especialmente en Puno, Tacna, Tumbes, Piura y el Callao.

También se emplean capacidades especializadas como los programas de canes detectores (K9) y el Programa de Buzos de Acciones Acuáticas para inspecciones subacuáticas. Las herramientas de análisis de imágenes y la inspección no intrusiva complementan estas acciones.

Coordinación institucional

La lucha contra el contrabando se desarrolla en el marco de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y gobiernos regionales. Estas entidades trabajan en zonas estratégicas vinculadas a minería ilegal y tráfico de insumos químicos.

Esta coordinación permite fortalecer la presencia operativa en áreas de alto riesgo y mantener vigilancia permanente en las rutas más utilizadas para actividades ilícitas.

La Sunat asegura que mantendrá su labor de protección de la economía formal y de combate al crimen organizado. “Los resultados del 2025 demuestran que la combinación de inteligencia, tecnología, despliegue operativo especializado y cooperación interinstitucional es fundamental para reducir el espacio de acción de las organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas”, sostuvo.