Navidad: este es el accidente doméstico más común en época navideña

El uso intensivo de luces navideñas, enchufes adicionales y, en algunos casos, pirotécnica, incrementa el riesgo de cortocircuitos o incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la época navideña en el mundo, las actividades en casa se multiplican: la decoración del hogar, las preparaciones para la cena navideña, las reuniones familiares y las invitaciones a parientes y amigos se vuelven parte esencial del mes. Esta temporada llena de alegría y unión también incrementa la actividad en espacios domésticos: colocar luces y adornos, limpiar y ordenar, moverse entre habitaciones, subir escaleras para colgar decoraciones, entre otros.

Sin embargo, con ese mayor movimiento también se incrementan los riesgos de sufrir accidentes en el hogar. En el contexto peruano, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierten sobre la prevalencia de caídas en el hogar, muchas de ellas prevenibles. Debido a ello, es urgente reconocer qué tipo de accidente ocurre con más frecuencia en Navidad y aprender cómo prevenirlo.

Este es el accidente doméstico más común en época navideña

Uno de los accidentes domésticos más frecuentes durante las fiestas decembrinas son las caídas por las escaleras. En Navidad muchas personas suben y bajan escaleras para colgar cadenas, colocar luces, poner adornos en lugares altos o reorganizar espacios; en ese tránsito, un paso en falso, una escalera inestable, un piso resbaladizo o una iluminación deficiente puede provocar una caída.

En Navidad muchas personas suben y bajan escaleras para colgar cadenas, colocar luces, poner adornos en lugares altos o reorganizar espacios (Freepik)

A nivel internacional, se ha documentado un notable incremento de lesiones debido a caídas desde escaleras, taburetes o techos mientras se decora. En ese contexto navideño, la manipulación de luces, guirnaldas, y decoración conlleva riesgos adicionales. Si a ello le sumamos pisos resbalosos, desorden, objetos sueltos o falta de barandas, la probabilidad de accidentes aumenta.

Por ello, es fundamental adoptar medidas de seguridad: asegurarse de que la escalera esté bien apoyada, que esté sobre una superficie firme y nivelada, que haya buena iluminación, y nunca subir sin ayuda si la escalera es alta. Si es posible, pedir a otra persona que sujete la escalera o que realice las tareas difíciles. Evitar subirse a los peldaños más altos de la escalera o trepar sobre muebles inestables.

¿Qué lesiones puede provocar una caída por las escaleras?

Las caídas por escaleras pueden provocar una amplia gama de lesiones, desde golpes leves, contusiones, esguinces y fracturas, hasta daños más graves como fracturas de cadera, muñeca u otras extremidades, traumatismos craneales, conmociones, hemorragias internas o, en casos extremos, discapacidad permanente o muerte.

El desorden, objetos sueltos, cables eléctricos, juguetes, bolsas, cajas, tapetes o adornos en el piso pueden ocasionar tropezones, sobre todo cuando hay niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, EsSalud advierte que las caídas en adultos mayores pueden terminar en fracturas de cadera, requerir cirugías ortopédicas, y llevar a internaciones prolongadas. Además, según datos del Minsa, en adultos mayores de 65 años, una de cada tres personas sufrirá una caída, y aproximadamente un 5 % de esas caídas terminan en fractura, de las cuales un 1 % corresponde a fractura de cadera.

Esta realidad revela lo crítico que puede ser un accidente doméstico: lo que empieza como una caída aparentemente simple puede tener consecuencias duraderas. Por otro lado, las caídas no solo afectan a adultos mayores: cualquier miembro de la familia puede tropezar, perder el equilibrio y resultar lastimado, especialmente en medio de la actividad y movimiento propio de las fiestas navideñas.

Otros accidentes caseros que ocurren en época navideña

Si bien las caídas por escaleras son uno de los accidentes más comunes en Navidad, no son los únicos. Durante estas fechas, se incrementan otros riesgos domésticos debido a decoraciones, uso de electricidad, mayor uso de la cocina, y más movimiento en espacios reducidos.

Quemaduras : según EsSalud, alrededor del 40 % de los casos de quemaduras en niños ocurren en el hogar, muchas veces por manejo de líquidos calientes, uso de cocina para preparar cenas, o manipulación de objetos peligrosos.

Incendios y sobrecarga eléctrica : el uso intensivo de luces navideñas, enchufes adicionales, prolongadores, conexiones múltiples, y, en algunos casos, productos pirotécnicos, incrementa el riesgo de cortocircuitos o incendios. En Perú, las emergencias relacionadas con incendios y accidentes domésticos aumentan entre un 30 % y un 35 % en diciembre.

Resbalones y tropiezos : el desorden, objetos sueltos, cables eléctricos, juguetes, bolsas, cajas, tapetes o adornos en el piso pueden ocasionar tropezones, sobre todo cuando hay niños o adultos mayores circulando por la casa.

Intoxicaciones o accidentes con productos de limpieza: en las limpiezas profundas previas o durante la preparación de la cena, es común usar productos químicos; estos pueden representar peligro sobre todo si hay niños o personas con dificultades de movilidad.