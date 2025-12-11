Natalia Salas anuncia que suspendieron su operación de extirpación de ovarios y trompas por temas médicos

El reciente aplazamiento de la cirugía de Natalia Salas ha puesto de relieve la compleja batalla que enfrenta la actriz peruana contra el cáncer. La intervención, prevista para el 10 de diciembre, fue suspendida por recomendación médica debido a una fuerte tos que podría haber incrementado los riesgos del procedimiento, según informó la propia Salas a través de sus redes sociales.

Natalia Salas anuncia la postergación de su operación quirúrgica

Mientras espera una nueva fecha, la intérprete de 38 años continúa con su tratamiento hormonal, que incluye la aplicación de una ampolla para inducir la menopausia y así evitar que la enfermedad afecte nuevamente sus trompas y útero.

La postergación de la operación sorprendió tanto a Natalia Salas como a su esposo, Sergio Coloma, quien la acompañó en el momento en que recibió la noticia. Lejos de dejarse abatir, la actriz aprovechó el día libre para avanzar en los preparativos del cumpleaños de su hijo Leandro, quien cumplirá cinco años el 22 de diciembre.

“Como no hay mal que por bien no venga... aprovechamos en comprar todo para el ‘Leandro Fest’”, relató Salas, y bromeó con su esposo sobre los pendientes que aún quedaban: “Si ahorita estuviera echada para que me operen, ¿quién iba a hacer todo esto? Dios sabe por qué hace las cosas”, comentó la actriz.

Natalia Salas anuncia que suspendieron su operación, pero mantiene el optimismo en su lucha contra el cáncer.

Natalia Salas y su lucha con el regreso del cáncer

El origen de esta nueva etapa en la lucha de Salas se remonta a octubre, cuando anunció públicamente que el cáncer que había superado tres años atrás había reaparecido, esta vez en una de sus vértebras. La actriz explicó que la detección fue posible gracias a su disciplina con los chequeos médicos anuales, que incluyeron escáner, tomografía y gammagrafía.

“Mis imágenes no salieron limpias”, contó con serenidad en sus redes sociales. El diagnóstico confirmó la presencia de una partícula cancerígena en una vértebra, lo que la obligó a iniciar un tratamiento integral compuesto por radiocirugías y medicación antihormonal. El tratamiento actual de Natalia Salas implica la administración de tres pastillas diarias y dos ampollas cada dos semanas, además de las radiocirugías orientadas a “cicatrizar” el hueso desde el interior y rellenar el espacio afectado.

“Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse”, explicó la actriz, quien también ha debido modificar su rutina profesional y personal para proteger la vértebra comprometida. “He dejado de hacer proyectos por cuidar el huequito de la vértebra”, confesó Salas en entrevista con Aldo Miyashiro.

La naturaleza hormonal del cáncer que enfrenta motivó la decisión de extirpar los ovarios y trompas, a pesar de que estos órganos ya se encontraban “dormidos” por la menopausia inducida. “Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco antes que se acabe el año”, declaró Salas en el programa ‘¡Habla Chino!’.

Natalia Salas revela que se someterá a nueva cirugía por el cáncer antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”. Video: Habla Chino / Willax TV

Natalia Salas tuvo que dejar su personaje de ‘Mechita’ en ‘Eres mi bien’

El impacto de la recaída no solo ha sido físico, sino también emocional y profesional. La actriz se vio obligada a abandonar la telenovela ‘Eres mi bien’, donde había retomado la ficción después de nueve años. “Era feliz por el grupo que había armado porque volver a la ficción después de nueve años, es un montón de tiempo, pero llega un punto donde me tengo que priorizar. Hablo de escogerte, de priorizarte, darme la importancia que mereces. Si tu cuerpo te habla, hay que escucharlo, aparte amar también es soltar y lo solté. Estoy segura de que llegarán más novelas”, compartió Salas.

Su despedida del personaje ‘Mechita’ fue recibida con muestras de apoyo tanto del público como de sus colegas, quienes destacaron su resiliencia y profesionalismo. A pesar de las limitaciones físicas y el agotamiento, Natalia Salas mantiene un mensaje de optimismo y prevención. “Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo”, afirmó en sus redes sociales.

La actriz insiste en la importancia de los controles médicos regulares y en la necesidad de escuchar las señales del cuerpo: “No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores”, enfatizó. Su testimonio, compartido con honestidad y valentía, busca inspirar a otras mujeres a priorizar el autocuidado y la detección temprana.

Entre lágrimas, la querida actriz confirmó su retiro de la telenovela para continuar su tratamiento médico. La actriz reveló que su personaje,' Mechita', seguirá en la historia con una nueva intérprete (Latina)

“Yo cuento de la metástasis porque me doy cuenta en un examen rutinario que hay que hacerlo anualmente, y no por una dolencia. La importancia de la prevención, autocuidado, pendiente de su cuerpo. Es horrible esto, pero debe ser para algo, por algo está pasando. Si yo logro que una se salva con mi testimonio, siento que ya sería relevante”, expresó Salas.

El mensaje de la actriz, acompañado por el hashtag #CONTODOMENOSMIEDO, ha resonado entre miles de seguidores, consolidando su figura como un ejemplo de fortaleza y humanidad frente a la adversidad.