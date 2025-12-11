Magaly Medina responde a Tilsa Lozano por decir que es estricta con la infidelidad: “Pero, se encontró con un hombre comprometido”

La presentadora calificó a Tilsa como “clandestina” y cuestionó que hoy intente cambiar la narrativa. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La polémica volvió a encenderse luego de que Magaly Medina arremetiera sin filtros contra Tilsa Lozano tras el reciente avance de ‘El Valor de la Verdad’, donde la exvengadora asegura que “siempre ha sido bien estricta con la infidelidad”. Las declaraciones provocaron revuelo inmediato debido a su pasado sentimental con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas, un romance que durante años fue tema central de controversias, titulares y especulaciones.

La reacción de Magaly no se hizo esperar, y fiel a su estilo frontal, lanzó duras críticas que volvieron a situar el tema en el centro del debate mediático. Para la conductora, la frase pronunciada por Tilsa no solo desconcierta, sino que contradice abiertamente lo que ocurrió hace más de una década, cuando la modelo se relacionó con el entonces futbolista mientras él aún mantenía una familia.

“Dice que no le pregunten sobre el ‘Loco’, pero sigue hablando y sigue facturando, se acuerda de él cada cierto tiempo. Qué manera, ¿no? Dice una cosa, pero practica otra”, expresó con evidente molestia la presentadora.

Magaly Medina cuestiona a Tilsa Lozano por recordar al ‘Loco’ Vargas en EVDLV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Magaly, la frase de Tilsa acerca de la fidelidad resulta especialmente provocadora porque —según señala— contradice el relato ampliamente conocido. “Dice que siempre ha sido bien estricta con la infidelidad”, citó la conductora en vivo, antes de reaccionar con ironía. “¿De veras? Dice que siempre ha sido bien estricta con la infidelidad, salvo cuando se encontró con un hombre comprometido, que ella sabía que tenía familia”.

Durante el programa, Magaly no retrocedió ni un milímetro en su posición. Por el contrario, reforzó la idea de que Tilsa construye una narrativa que no coincide con lo que el público recuerda. “Ella cree que el público es tonto y el público no es tonto. El público es más inteligente que ella. Eso es algo que siempre ha subestimado”, sentenció.

Según la conductora, el público no olvida cómo se desarrollaron aquellos años de romance clandestino y que, por ello, resulta incoherente presentarse ahora como símbolo de rectitud en temas de fidelidad.

“El público no es tonto”

La conductora también recordó la explicación que Tilsa dio en diferentes ocasiones, asegurando que, según lo dicho por Vargas, él ya estaba separado cuando iniciaron su relación. Sin embargo, para Magaly ese argumento nunca fue suficiente para justificar la dinámica oculta bajo la que se relacionaban.

“Por lo mismo que estaba separado, no te lucía públicamente en ningún lugar, no te llevaba a ningún lado. Eras una clandestina, eras una amante escondida que te ibas a la casa del ‘Loco’ en Florencia cuando no estaba su esposa”, manifestó tajantemente. Con esa declaración, no solo refutó la versión de la exvengadora, sino que reafirmó su postura respecto al rol que, según ella, Tilsa ocupó en la vida del futbolista.

Las afirmaciones de Magaly no se limitaron a cuestionar la historia del pasado. También señaló que Lozano, a lo largo de los años, ha mantenido gestos y comportamientos que, en su opinión, evidencian que estaba al tanto de la situación real.

“Realmente, si estuviera el ‘Loco’ realmente separado en esa época, ella no mandaría esos mensajes poniéndose el polo y la camiseta con el número que él usaba en la selección italiana”, comentó. Este recordatorio hace referencia a los mensajes subliminales y publicaciones que la exmodelo difundía en redes o enviaba de forma indirecta, los cuales fueron interpretados en ese tiempo como insinuaciones de su relación con el futbolista.

Magaly también cuestionó el hecho de que Tilsa utilice constantemente el caso para generar alcance mediático, situación que considera contradictoria con su postura actual. “Ella dice: ‘Yo no soy una calzón con bobos’. No, no lo eres. Así que no nos vengas a nosotros a ver la cara”, remató. La frase reflejó el tono directo y crítico con el que la conductora suele abordar temas relacionados con discursos que considera inconsistentes o estratégicos.

