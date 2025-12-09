Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez por romance clandestino con Juan Manuel Vargas: “No solamente a ella, a mí también”

La modelo afirmó que tanto ella como los demás implicados cometieron fallos y vivieron momentos dolorosos durante la polémica historia. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La reciente aparición de Tilsa Lozano en el programa La Noche Habla para dar sus descargos, sorprendió a más de uno. La entrevista, conducida por Ric La Torre, se dio días después de su participación en El Valor de la Verdad, donde la exmodelo revivió uno de los episodios más mediáticos y controvertidos de su vida: su romance clandestino con el futbolista Juan Manuel Vargas.

Sin embargo, esta vez hubo un momento que capturó la atención de todos: el perdón público que Tilsa estaría extendiendo a Blanca Rodríguez, la esposa del exfutbolista.

Durante la conversación, el influencer no esquivó el tema y fue directo, al punto que los titulares ya venían resaltando desde su aparición en el sillón rojo. “Pero ahora lo que se está comentando mucho a raíz de tus declaraciones es el perdón que tú pides, que lo he visto en muchos titulares”, dijo el conductor mientras sonaba un efecto sonoro que añadía tensión al momento. Luego formuló la pregunta que muchos querían escuchar: si, al decir “le pido perdón a los involucrados”, Tilsa incluía también a Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano reconoce errores y pide disculpas por su relación con Vargas: “Todos la pasamos mal”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Pidió perdón

La cámara enfocó a Tilsa, quien respiró antes de responder. Lo hizo sin rodeos, sin evasivas, y con una sinceridad que sorprendió aparte de la audiencia. “Por supuesto, no solamente ella”, afirmó. Con esa frase, confirmó que su pedido de perdón abarca a todos los que se vieron afectados en aquella historia que, para ella, también tuvo un impacto profundo.

“Creo que todos sufrimos y todos la pasamos mal y todos cometimos errores y todos tomamos malas decisiones en ese momento”, agregó, dejando en claro que, para ella, la responsabilidad del daño no recae en una sola persona, sino en todos los que formaron parte del capítulo.

La exmodelo habló con un tono sereno, más reflexivo que en ocasiones anteriores. Explicó que se trata de un asunto que pertenece a un pasado muy distante y que hoy ya no la define. “Esa Tilsa que era yo hace…”, dijo, interrumpiéndose a sí misma con una sonrisa y un gesto que daba a entender que incluso le costaba reconocerse en aquella versión de sí misma. Luego añadió: “La historia… ya pasó quince años desde que inició”. Mientras lo decía, remarcaba la distancia emocional y el crecimiento personal que asegura haber tenido. “Entonces, ya está, ya lo dije. Creo que no soy la misma persona que era en ese momento”.

“Por supuesto que podría pedirle disculpas, no solamente a ella… a mí también”, comentó mientras sonaba música rock de fondo. Fue una frase que generó todo tipo de reacciones, desde apoyo y empatía hasta críticas, pero que, sin duda, reveló un nivel de introspección que pocas veces había mostrado de forma tan pública.

Tilsa Lozano reconoce errores y pide disculpas por su relación con Vargas: “Todos la pasamos mal”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tilsa Lozano dará una segunda parte en El Valor de la Verdad

Su participación en El Valor de la Verdad, difundida el 7 de diciembre, ya había remecido el panorama mediático. El programa, conocido por exponer momentos intensos y confesiones profundas, se convertía nuevamente en el escenario para desempolvar un capítulo del pasado que marcó su imagen pública. En esa primera parte, Tilsa relató episodios que por años fueron materia de especulación, pero también abrió la puerta a la posibilidad de una reconciliación emocional con quienes resultaron afectados. La segunda parte de la entrevista, programada para el 14 de diciembre, ha generado expectativas precisamente por el tono de honestidad que mostró.

El romance entre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas siempre estuvo envuelto en polémica. Para muchos, formó parte de una época en la televisión peruana donde los escándalos sentimentales se convertían en combustible para la prensa. Pero, más allá del show, Tilsa insiste en que fue una experiencia que la marcó de muchas formas. Al reconocer que “todos tomamos malas decisiones”, no busca justificarse, sino dejar claro que fue una joven que, como cualquier persona, quedó atrapada en emociones, circunstancias y consecuencias que no imaginó.

Tilsa Lozano reconoce errores y pide disculpas por su relación con Vargas: “Todos la pasamos mal”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión