José Jerí evaluará derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: “No nos sirve”

El congresista José Jerí asumió la presidencia del Perú y afirmó que tiene como prioridad luchar contra el crimen. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Presidencia)

El presidente José Jerí calificó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana como “de escritorio y lejano a la realidad” y que “en la práctica no nos sirve”, durante una entrega de equipamiento a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese contexto, propuso evaluar su derogación. “Planes aquellos, como los del 2013, 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa”, subrayó.

En el evento pidió al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, la derogación de las normas que considera ineficientes en la lucha contra la criminalidad.

“Es una crítica que hice hace algunos meses y hoy desde el Gobierno la vuelvo a realizar y por eso señor ministro debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy con visión de futuro”, mencionó.

José Jerí dio inicio al CADE con un discurso en el que hizo un repaso de su breve mandato y lo que vendrá en los próximos meses

El llamado a una política de seguridad “realista”

Durante la ceremonia, Jerí también vinculó la lucha contra la criminalidad con la necesidad de impulsar la economía y de eliminar trabas administrativas. Por ello, dijo que su gestión se encuentra “elaborando una serie de medidas, un shock de desburocratización que simplificará los trámites, reducirá los tiempos y dinamizará los sectores productivos”.

Luego, solicitó a ambas autoridades presentes que impulsen los cambios normativos necesarios para adecuar las políticas actuales. “Debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy”, mencionó.

Gobierno prepara medidas contra la delincuencia

José Jerí comunicó recientemente que su gobierno prepara medidas adicionales al actual estado de emergencia en Lima y el Callao, como parte del esfuerzo para combatir a la delincuencia organizada.

Durante la promulgación de una ley que otorga herramientas legales y operativas para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en el sector del transporte público, reconoció que la promulgación de la norma constituye un paso importante, pero no suficiente.

“Sí, en efecto, nunca es suficiente lo que se hace, pero existe una firme decisión y una determinación de que hay puntos de quiebre. Y el punto de quiebre es justamente este, en donde se ratifica el compromiso que tenemos con el sector”, aclaró.

Por ello, anunció que, en los próximos días, se oficializarán acciones complementarias orientadas a elevar la eficacia en la respuesta frente a la ola de inseguridad. “La delincuencia reacciona siempre a cualquier paso de la autoridad. No es algo estático. Como toda guerra, implica movimiento, acción y respuesta”, afirmó.

En ese sentido, anticipó un “contraataque” a las estructuras del crimen tras un análisis acelerado de sus dinámicas. “Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, Jerí hizo un llamado a la ciudadanía para que recupere la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y en los funcionarios responsables.

“Confianza es lo que pedimos a los ciudadanos con sus instituciones. Confianza es lo que necesitamos entre nosotros mismos como instituciones. Solo si confiamos unos en otros, se pueden lograr las cosas. La confianza permite la unión para alcanzar objetivos comunes, y el de hoy es derrotar la delincuencia”, expres en el evento.