Perú

José Jerí anuncia la llegada de especialistas extranjeros para crear un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El presidente afirmó que los expertos llegarán al Perú durante la próxima semana, pero no mencionó quiénes son. Según Jerí, usará el Plan Bratton del año 2002 para crear un nuevo plan de seguridad

Guardar
José Jerí anuncia la llegada de expertos en seguridad ciudadana como parte del proceso de elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Video: RPP)

El presidente José Jerí, comunicó que la próxima semana llegarán al Perú un grupo de especialistas extranjeros en materia de seguridad ciudadana como parte del proceso de creación de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La idea principal del encuentro es que ellos aporten recomendaciones sobre cómo combatir la inseguridad a nivel nacional.

Durante una entrevista con RPP, Jerí afirmó que los expertos internacionales analizarán la realidad peruana y, a partir de la información proporcionada por el gobierno, emitirán sugerencias para la formulación de una estrategia integral. Pese al anuncio, el mandatario no dijo quiénes llegarán al Perú, ni tampoco cuántas personas fueron invitadas por su gobierno.

Presidente José Jerí en la
Presidente José Jerí en la Clausura de la 5ta reunión del Comando Policial (Foto: Presidencia Perú)

Según Jerí, la experiencia de otros países donde se han alcanzado resultados positivos en materia de seguridad constituirá una de las bases principales del diseño del nuevo plan, pero no la única. El presidente aseguró que el denominado plan Bratton —inspirado en la gestión del exjefe de la Policía de Nueva York, William Bratton, y basado en la teoría de la ventana rota— será solo una de las herramientas consideradas en la construcción de la estrategia.

“Hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. Una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única”, puntualizó el presidente. También señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y otras experiencias internacionales exitosas se integrarán en la elaboración del nuevo plan.

José Jerí propuso derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

A inicios de noviembre, el presidente José Jerí criticó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente y afirmó que es “a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad, y que en la práctica no nos sirve. (...) Evalúen para derogar ese plan que está vigente”.

En ese contexto, propuso evaluar su derogación. “Planes aquellos, como los del 2013, 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa”, subrayó.

José Jerí propuso derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. (Video: TV Perú)

En el evento pidió al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, la derogación de las normas que considera ineficientes en la lucha contra la criminalidad.

Presidente Jerí defiende al jefe del INPE, acusado de corrupción

Consultado sobre la disposición del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, de someterse a la prueba del polígrafo ante cuestionamientos, Jerí consideró positiva la actitud del funcionario. “Saludo mucho la predisposición y eso demuestra que él tiene la conciencia tranquila de lo que se le cuestiona”, indicó el presidente. Agregó que espera que la programación de la prueba se realice prontamente para brindar tranquilidad pública.

Jerí defendió el trabajo de Paredes al frente del INPE, asegurando que cumple con las directrices del gobierno y que toda acción implica una reacción, en referencia a las posibles molestias entre internos y sus allegados.

Temas Relacionados

José JeríPlan Nacional de Seguridad CiudadanaSeguridad CiudadanaPNPPolicía Nacional del PerúMininterMinisterio del Interior

Más Noticias

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

La exvoleibolista y ahora miembro del Comité Olímpico Internacional se sumó al pedido del congresista Carlos Zevallos, quien pidió información al mandamás del COP sobre gastos y toma de decisiones unilaterales

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025:

Perú: cotización de apertura del euro hoy 4 de diciembre de EUR a PEN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Desayuno y almuerzo especial navideño en San Marcos: ¿cuándo es, qué incluye el menú y quiénes acceden?

Por el regreso del esperado menú navideño, cientos de estudiantes se preparan para participar en la tradicional fila que simboliza la identidad sanmarquina y refuerza el sentido de comunidad

Desayuno y almuerzo especial navideño

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

La artista chilena regresa a nuestro país luego de 2 años de ausencia. Conoce todos los detalles de este evento

Mon Laferte vuelve al Perú:

Brian Rullán reveló al chofer de ATV que Laura Spoya le engañó varias veces, asegura Magaly Medina: “Nunca dije eso”

Magaly Medina expuso en vivo la versión de su chofer, pero Brian Rullán rechazó haber hecho declaraciones incriminando a su exesposa por eventuales engaños durante la relación

Brian Rullán reveló al chofer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Antonio Kast reconoce que

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

El ‘detrás’ de la inhabilitación de Delia Espinoza: votos claves y críticas al tiempo dado por el presidente del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte vuelve al Perú:

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

Brian Rullán reveló al chofer de ATV que Laura Spoya le engañó varias veces, asegura Magaly Medina: “Nunca dije eso”

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

Tilsa Lozano regresa a ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

DEPORTES

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025:

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

Cenaida Uribe marcó sincero objetivo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: “Haremos lo que sabemos y ya se verá”

Universitario tomó drástica posición ante exigencias de Jorge Fossati para seguir el 2026: “No van a hipotecar el club”

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025