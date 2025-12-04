José Jerí anuncia la llegada de especialistas extranjeros para crear un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

José Jerí anuncia la llegada de expertos en seguridad ciudadana como parte del proceso de elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Video: RPP)

El presidente José Jerí, comunicó que la próxima semana llegarán al Perú un grupo de especialistas extranjeros en materia de seguridad ciudadana como parte del proceso de creación de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. La idea principal del encuentro es que ellos aporten recomendaciones sobre cómo combatir la inseguridad a nivel nacional.

Durante una entrevista con RPP, Jerí afirmó que los expertos internacionales analizarán la realidad peruana y, a partir de la información proporcionada por el gobierno, emitirán sugerencias para la formulación de una estrategia integral. Pese al anuncio, el mandatario no dijo quiénes llegarán al Perú, ni tampoco cuántas personas fueron invitadas por su gobierno.

Presidente José Jerí en la Clausura de la 5ta reunión del Comando Policial (Foto: Presidencia Perú)

Según Jerí, la experiencia de otros países donde se han alcanzado resultados positivos en materia de seguridad constituirá una de las bases principales del diseño del nuevo plan, pero no la única. El presidente aseguró que el denominado plan Bratton —inspirado en la gestión del exjefe de la Policía de Nueva York, William Bratton, y basado en la teoría de la ventana rota— será solo una de las herramientas consideradas en la construcción de la estrategia.

“Hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. Una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única”, puntualizó el presidente. También señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y otras experiencias internacionales exitosas se integrarán en la elaboración del nuevo plan.

José Jerí propuso derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

A inicios de noviembre, el presidente José Jerí criticó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente y afirmó que es “a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad, y que en la práctica no nos sirve. (...) Evalúen para derogar ese plan que está vigente”.

En ese contexto, propuso evaluar su derogación. “Planes aquellos, como los del 2013, 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa”, subrayó.

José Jerí propuso derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. (Video: TV Perú)

En el evento pidió al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, la derogación de las normas que considera ineficientes en la lucha contra la criminalidad.

Presidente Jerí defiende al jefe del INPE, acusado de corrupción

Consultado sobre la disposición del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, de someterse a la prueba del polígrafo ante cuestionamientos, Jerí consideró positiva la actitud del funcionario. “Saludo mucho la predisposición y eso demuestra que él tiene la conciencia tranquila de lo que se le cuestiona”, indicó el presidente. Agregó que espera que la programación de la prueba se realice prontamente para brindar tranquilidad pública.

Jerí defendió el trabajo de Paredes al frente del INPE, asegurando que cumple con las directrices del gobierno y que toda acción implica una reacción, en referencia a las posibles molestias entre internos y sus allegados.