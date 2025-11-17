La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

La funcionaria pasó de ganar 1,500 soles en 2021 a más de 16 mil en 2025, mientras compraba autos de alta gama y un departamento al contado. (Captura de pantalla)

La trayectoria pública de Stephany Vega volvió a encender el debate político luego de que Panorama revelara la línea ascendente de cargos, responsabilidades y adquisiciones patrimoniales que marcaron su paso por el Estado. Las cifras, los documentos revisados por el dominical y las imágenes difundidas en distintos periodos conformaron un rompecabezas que colocó a la joven asesora en el centro de la discusión nacional por la celeridad de su ascenso en la administración pública.

Según la información presentada, Vega ingresó al Parlamento en agosto de 2021 como asistente del entonces congresista José Jerí. Lo que comenzó con un salario inicial de 1,558 soles —según el programa— pronto se transformó en una progresión salarial que llamó la atención de legisladores y especialistas consultados. La Comisión de Presupuesto, donde posteriormente desempeñó funciones, incrementó su remuneración a 5 mil soles. Y, para 2025, cuando Jerí ya ocupaba la presidencia del Congreso, su ingreso mensual superó los 16 mil soles.

Ascenso acelerado y defensas públicas

Vega rechaza cualquier irregularidad y asegura que cada mérito fue ganado “con esfuerzo”, pese a las dudas sobre sus fuentes de financiamiento. (Captura de pantalla)

El informe del dominical presentó la progresión salarial con cifras simples: de 1,500 soles en 2021 a 16,000 soles en 2025, un salto superior al 1000%, sin escalas intermedias habituales para ese tipo de trayectoria. Consultada por Panorama, Vega rechazó las insinuaciones sobre un ascenso injustificado. Ante la afirmación de que sería la persona de mayor influencia sobre el presidente Jerí, respondió con una sola palabra: “Falso.”

Respecto a la naturaleza de su vínculo con el mandatario, añadió: “Una relación de larga trayectoria profesional, en principio, y también amical.”También corrigió la versión inicial sobre su salario de ingreso: “Con un sueldo de 2500, aproximadamente. Estuve varios meses como asistente… Posterior a ello asumo como técnico por bastante tiempo… Y ahí es cuando yo ya calzo como asesora y puedo asumir ese puesto.”

Ante las observaciones por su salto salarial hasta superar los 16 mil soles, sostuvo: “Yo he ganado cada mérito laboral, lo he ganado, lo he sudado, es lo que corresponde.”

Cuando José Jerí llegó a la presidencia del Perú, Panorama verificó que Stephany Vega pasó a desempeñar funciones en la alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fuentes internas la describieron como una figura con acceso directo al mandatario. Vega, sin embargo, rechazó cualquier vínculo con casos investigados por el dominical:“Yo no tengo ningún vínculo con la señora… Nunca hemos tenido ningún tipo de comunicación… He participado en la Comisión de Presupuesto de manera técnica.”

Adquisiciones patrimoniales y justificaciones

La asesora de confianza de José Jerí que elevó su patrimonio en más de 100 mil dólares en menos de cuatro años

El programa también resaltó que, entre 2023 y 2025, la joven adquirió un Audi, un BMW valorizado en 60 mil soles pagado en efectivo y un departamento con cochera valorizado en 120 mil dólares, cancelado al contado junto a su pareja. Ante las preguntas, argumentó que la compra de vehículos forma parte de un hábito de años: “Desde los 20 años tengo autos de alta gama… Se vende la camioneta, el costo es para comprar el siguiente carro.”

Sobre el departamento, explicó:“Me corresponde el 50%, son 60 mil dólares… Hice el retiro de mi AFP, los ahorros de mi vida y un préstamo personal familiar debidamente bancarizado.”

Frente a las dudas por la capacidad económica de ambas partes, respondió:“Yo respondo por el 50% que me corresponde… Mi retiro de AFP fue de aproximadamente 25 mil soles… El resto son gratificaciones, bonos y ahorros de toda mi vida.”

El bar de Miraflores y las socias de 18 años

De 1,500 a 16 mil soles: el rápido ascenso de la asesora de confianza de José Jerí y sus cuestionadas adquisiciones patrimoniales

Otra de las observaciones del reportaje fue la apertura de un bar en Miraflores, cuyo alquiler asciende a 6 mil dólares mensuales, pese a que en días de alta afluencia solo el equipo periodístico pidió la cuenta. Sobre esa inversión, Vega sostuvo:“Realmente no lo veo sospechoso porque yo tengo una sociedad… Yo no puedo decir que en la actualidad es un local exitoso… Estamos ajustando.”

También respondió a la inquietud sobre las dos gemelas de 18 años con las que fundó la empresa:“Son unas niñas que conozco hace muchos años… pero pasan sus acciones a otra socia. Es mi actual socia.”

En la parte final de la entrevista, Vega aseguró que no teme una investigación fiscal:“Completamente, absolutamente todo… Todo ha sido bancarizado, todo lo tengo debidamente sustentado… Estoy allanada al llamado de la Fiscalía o el Poder Judicial.”

La joven funcionaria sostuvo que esta será la única entrevista que brindará en televisión, y que la incomodidad mediática no cambia su percepción sobre el rol que desempeña. “No me incomoda, pero sí es importante resaltar el trabajo que hace el presidente”, declaró, insistiendo en que todo en su vida —y en su patrimonio— puede ser explicado.