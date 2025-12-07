Salud

Alarma por un brote inusual de gripe en Europa y Estados Unidos: qué se sabe sobre la nueva variante de H3N2

El impacto creciente en la temporada invernal debido a la circulación simultánea de distintos virus y un adelantamiento en los casos, genera una presión inédita en hospitales y sistemas de salud. Cuáles son las recomendaciones y qué tener en cuenta

Guardar
El brote de gripe por
El brote de gripe por la variante H3N2 subclado K provoca un aumento inusual de contagios y presión hospitalaria en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de gripe ha encendido las alertas en Europa, Estados Unidos y Asia con un comportamiento sin precedentes: el brote, liderado por la variante H3N2 subclado K, se adelantó varias semanas, disparó las tasas de contagio y está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. El fenómeno, que ya se traduce en una presión hospitalaria creciente y números récord de consultas, confirma que este invierno será especialmente exigente para autoridades sanitarias, profesionales y grupos de riesgo, según diversas agencias de noticias internacionales.

Un brote anticipado y extendido: la señal de alarma que atraviesa fronteras

El inicio del invierno en el hemisferio norte se ve marcado por un aumento de gripe adelantado entre 3 y 6 semanas respecto a lo esperado, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón coinciden en el diagnóstico: la circulación de esta variante anticipó el pico epidémico, disparó las tasas de positividad y generó una demanda asistencial inédita en especial entre niños pequeños, adultos mayores y personas con afecciones crónicas.

En España, los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) muestran una tasa de gripe de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más que el mismo periodo del año anterior. Alemania y Reino Unido también reportan cifras que multiplican los registros previos y ya han reforzado sus estructuras hospitalarias. En Estados Unidos, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirman que la variante K se torna dominante y advierten que el brote podría extenderse hasta primavera.

La temporada de gripe se
La temporada de gripe se adelanta entre 3 y 6 semanas en el hemisferio norte, según la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus llegó acompañado de la circulación simultánea del virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico diferencial.

H3N2 subclado K: la variante que desafía las defensas

La variante H3N2 subclado K incorpora varias mutaciones en su cápside externa, lo que le permite evadir en parte tanto la inmunidad natural como la generada por las vacunas actuales. Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, afirma que estos cambios genéticos multiplican la transmisibilidad del virus, sobre todo en ambientes cerrados y poco ventilados durante el invierno.

El virus afecta especialmente a menores de cinco años y adultos mayores, con los mayores picos de incidencia en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia, de acuerdo con Euronews. Los síntomas suelen incluir fiebre alta, malestar intenso, dolores musculares, tos seca y fatiga.

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse con COVID-19 y otros virus respiratorios, por lo que sugieren la realización de pruebas combinadas para un diagnóstico exacto.

Si bien por el momento no existe evidencia de que el subclado K provoque enfermedades más graves que anteriores variantes estacionales, su rápido avance genera preocupación, ya que cualquier aumento de contagios en muy poco tiempo incrementa el riesgo de complicaciones y el colapso de los sistemas sanitarios.

La variante H3N2 subclado K
La variante H3N2 subclado K presenta mutaciones que dificultan la inmunidad y aumentan la transmisibilidad del virus en ambientes cerrados (Imagen ilustrativa Infobae)

Un invierno bajo presión: saturación hospitalaria y estrategias de contención

La coincidencia de la ola gripal con el auge de otros virus respiratorios y el período de vacaciones del personal sanitario constituye un desafío logístico para hospitales y centros de salud en todo el hemisferio norte.

Alemania, España, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos ya implementan protocolos de contingencia: refuerzo de plantillas, zonas de aislamiento para sospechosos respiratorios, uso de mascarillas en hospitales y campañas de comunicación para la prevención en la comunidad. En Japón y el Reino Unido, las autoridades recomiendan el uso de tapabocas en centros sanitarios y el aislamiento domiciliario ante síntomas gripales, especialmente en niños y adultos mayores.

El European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) subraya que, aunque la mayoría de los cuadros serán leves, el impacto sistémico por la simultaneidad de virus podría comprometer la atención habitual de otras patologías si persiste la presión actual.

Vacunación, prevención y acciones cotidianas: las herramientas disponibles

Pese a que la protección de la vacuna de gripe frente al subclado K puede ser menor, las autoridades sanitarias insisten en que la inmunización sigue siendo fundamental para reducir hospitalizaciones, evitar complicaciones y prevenir muertes.

La vacunación, la prevención y
La vacunación, la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para reducir hospitalizaciones y evitar complicaciones graves por la gripe H3N2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado se dirige, sobre todo, a los mayores de 60 años, personas con enfermedades de base, profesionales de la salud, embarazadas y niños con factores de riesgo. El testeo oportuno y la vigilancia activa resultan claves para un diagnóstico diferencial entre gripe, COVID-19 y VRS. Además, los especialistas destacan la importancia de mantener hábitos de prevención simples y eficaces:

  • Vacunarse lo antes posible en caso de pertenecer a grupos de riesgo.
  • Usar mascarilla en espacios cerrados y concurridos, especialmente ante síntomas.
  • Ventilar los ambientes, reforzar el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas vulnerables ante la aparición de síntomas gripales.
  • Evitar la automedicación y consultar al médico ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o signos de deterioro.

“Incluso cuando las cepas circulantes del virus de la gripe evolucionan y desarrollan algunas diferencias con las cepas de la vacuna, la vacuna antigripal puede ofrecer una protección significativa contra la enfermedad, la hospitalización y la muerte”, afirmó en un comunicado de prensa Marc-Alain Widdowson, jefe de la Unidad de Amenazas Pandémicas, Enfermedades Transmisibles y Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS/Europa. “Sigue siendo fundamental vacunarse, especialmente para las personas con mayor riesgo de infección grave”, agregó.

El tratamiento recomendado para la gripe descansa en el reposo, la hidratación, el control de la fiebre, y la consulta médica oportuna en caso de complicaciones. Los antibióticos no son efectivos contra el virus de la gripe, y su uso inapropiado contribuye a la resistencia bacteriana.

Una ola gripal global y el llamado a la responsabilidad

La propagación de la variante H3N2 subclado K anticipa un invierno con desafíos excepcionales para la salud pública. La velocidad y el alcance del brote refuerzan la urgencia de extremar las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación y priorizar el cuidado de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

GripeVariante H3N2 subclado KOrganización Mundial de la SaludCentro Europeo para la Prevención y el Control de EnfermedadesEuropaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El crudo relato de Lopérfido sobre vivir con ELA: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”

El ex director del Teatro Colón publicó un duro artículo en la revista Seúl en el que cuenta cómo la enfermedad transforma la vida, la percepción social y la autonomía personal. Su reflexión sobre la eutanasia y la “tortura” de ser “un padre limitado”

El crudo relato de Lopérfido

Más músculo y menos grasa abdominal, la fórmula avalada por la ciencia para mantener el cerebro joven y ágil

Estudios recientes subrayan el valor de la composición corporal como indicador clave de salud cerebral a largo plazo y ofrecen nuevas pistas sobre qué hábitos influyen realmente en la vitalidad mental más allá de la edad cronológica

Más músculo y menos grasa

Dos errores comunes en la alimentación pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un experto

Pequeños hábitos en la mesa pueden tener un gran impacto en la salud a largo plazo; identificar y corregir ciertas elecciones cotidianas es esencial para mejorar el bienestar general

Dos errores comunes en la

Cuando el cuerpo no avisa: cómo viven los pacientes con insensibilidad congénita al dolor

Una condición genética poco frecuente obliga a extremar cuidados y a depender de controles permanentes para evitar lesiones que suelen pasar desapercibidas. Especialistas y familias describen los desafíos cotidianos de crecer sin una señal clave para la supervivencia

Cuando el cuerpo no avisa:

Qué es el Efecto Tetris, el extraño fenómeno que hace ver el mundo como un videojuego después de horas frente a la pantalla

Un curioso proceso cerebral explica por qué ciertas experiencias intensas se mantienen activas incluso en momentos de descanso, dejando imágenes involuntarias que persisten mucho después de terminar la actividad

Qué es el Efecto Tetris,
DEPORTES
La contundente frase de Colapinto

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Abu Dhabi: sufrió por el ritmo de su Alpine en la despedida del peor auto de la F1

Así quedó la tabla de títulos de la Fórmula 1 tras la histórica coronación de Lando Norris y McLaren

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 tras ser tercero en el GP de Abu Dhabi: Colapinto terminó en el último puesto

TELESHOW
Jimena Barón contó por qué

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Art Basel Miami Beach: entretenimiento,

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte

Cómo funciona la red de sensores inspirada en la naturaleza que refuerza la protección de la biodiversidad

Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

¿Fue África austral un inesperado refugio para los primeros humanos durante miles de años?