Alarma por un brote inusual de gripe en Europa y Estados Unidos: qué se sabe sobre la nueva variante de H3N2

El brote de gripe por la variante H3N2 subclado K provoca un aumento inusual de contagios y presión hospitalaria en Europa

La temporada de gripe ha encendido las alertas en Europa, Estados Unidos y Asia con un comportamiento sin precedentes: el brote, liderado por la variante H3N2 subclado K, se adelantó varias semanas, disparó las tasas de contagio y está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. El fenómeno, que ya se traduce en una presión hospitalaria creciente y números récord de consultas, confirma que este invierno será especialmente exigente para autoridades sanitarias, profesionales y grupos de riesgo, según diversas agencias de noticias internacionales.

Un brote anticipado y extendido: la señal de alarma que atraviesa fronteras

El inicio del invierno en el hemisferio norte se ve marcado por un aumento de gripe adelantado entre 3 y 6 semanas respecto a lo esperado, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón coinciden en el diagnóstico: la circulación de esta variante anticipó el pico epidémico, disparó las tasas de positividad y generó una demanda asistencial inédita en especial entre niños pequeños, adultos mayores y personas con afecciones crónicas.

En España, los datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) muestran una tasa de gripe de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más que el mismo periodo del año anterior. Alemania y Reino Unido también reportan cifras que multiplican los registros previos y ya han reforzado sus estructuras hospitalarias. En Estados Unidos, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirman que la variante K se torna dominante y advierten que el brote podría extenderse hasta primavera.

La temporada de gripe se adelanta entre 3 y 6 semanas en el hemisferio norte, según la Organización Mundial de la Salud

El virus llegó acompañado de la circulación simultánea del virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico diferencial.

H3N2 subclado K: la variante que desafía las defensas

La variante H3N2 subclado K incorpora varias mutaciones en su cápside externa, lo que le permite evadir en parte tanto la inmunidad natural como la generada por las vacunas actuales. Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, afirma que estos cambios genéticos multiplican la transmisibilidad del virus, sobre todo en ambientes cerrados y poco ventilados durante el invierno.

El virus afecta especialmente a menores de cinco años y adultos mayores, con los mayores picos de incidencia en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia, de acuerdo con Euronews. Los síntomas suelen incluir fiebre alta, malestar intenso, dolores musculares, tos seca y fatiga.

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse con COVID-19 y otros virus respiratorios, por lo que sugieren la realización de pruebas combinadas para un diagnóstico exacto.

Si bien por el momento no existe evidencia de que el subclado K provoque enfermedades más graves que anteriores variantes estacionales, su rápido avance genera preocupación, ya que cualquier aumento de contagios en muy poco tiempo incrementa el riesgo de complicaciones y el colapso de los sistemas sanitarios.

La variante H3N2 subclado K presenta mutaciones que dificultan la inmunidad y aumentan la transmisibilidad del virus en ambientes cerrados

Un invierno bajo presión: saturación hospitalaria y estrategias de contención

La coincidencia de la ola gripal con el auge de otros virus respiratorios y el período de vacaciones del personal sanitario constituye un desafío logístico para hospitales y centros de salud en todo el hemisferio norte.

Alemania, España, Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos ya implementan protocolos de contingencia: refuerzo de plantillas, zonas de aislamiento para sospechosos respiratorios, uso de mascarillas en hospitales y campañas de comunicación para la prevención en la comunidad. En Japón y el Reino Unido, las autoridades recomiendan el uso de tapabocas en centros sanitarios y el aislamiento domiciliario ante síntomas gripales, especialmente en niños y adultos mayores.

El European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) subraya que, aunque la mayoría de los cuadros serán leves, el impacto sistémico por la simultaneidad de virus podría comprometer la atención habitual de otras patologías si persiste la presión actual.

Vacunación, prevención y acciones cotidianas: las herramientas disponibles

Pese a que la protección de la vacuna de gripe frente al subclado K puede ser menor, las autoridades sanitarias insisten en que la inmunización sigue siendo fundamental para reducir hospitalizaciones, evitar complicaciones y prevenir muertes.

La vacunación, la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para reducir hospitalizaciones y evitar complicaciones graves por la gripe H3N2

El llamado se dirige, sobre todo, a los mayores de 60 años, personas con enfermedades de base, profesionales de la salud, embarazadas y niños con factores de riesgo. El testeo oportuno y la vigilancia activa resultan claves para un diagnóstico diferencial entre gripe, COVID-19 y VRS. Además, los especialistas destacan la importancia de mantener hábitos de prevención simples y eficaces:

Vacunarse lo antes posible en caso de pertenecer a grupos de riesgo.

Usar mascarilla en espacios cerrados y concurridos , especialmente ante síntomas.

Ventilar los ambientes , reforzar el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas vulnerables ante la aparición de síntomas gripales.

Evitar la automedicación y consultar al médico ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o signos de deterioro.

“Incluso cuando las cepas circulantes del virus de la gripe evolucionan y desarrollan algunas diferencias con las cepas de la vacuna, la vacuna antigripal puede ofrecer una protección significativa contra la enfermedad, la hospitalización y la muerte”, afirmó en un comunicado de prensa Marc-Alain Widdowson, jefe de la Unidad de Amenazas Pandémicas, Enfermedades Transmisibles y Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS/Europa. “Sigue siendo fundamental vacunarse, especialmente para las personas con mayor riesgo de infección grave”, agregó.

El tratamiento recomendado para la gripe descansa en el reposo, la hidratación, el control de la fiebre, y la consulta médica oportuna en caso de complicaciones. Los antibióticos no son efectivos contra el virus de la gripe, y su uso inapropiado contribuye a la resistencia bacteriana.

Una ola gripal global y el llamado a la responsabilidad

La propagación de la variante H3N2 subclado K anticipa un invierno con desafíos excepcionales para la salud pública. La velocidad y el alcance del brote refuerzan la urgencia de extremar las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación y priorizar el cuidado de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.