EsSalud descarta contagio de VIH por intercambio de bebés en hospital de Yanahuara e inicia investigación interna

EsSalud informa que menor entregada por error a madre portadora de VIH en Arequipa resultó negativo en la prueba de Elisa | Foto composición: Infobae Perú / EsSalud

La Red Asistencial Arequipa de EsSalud emitió un comunicado en respuesta a la denuncia de Lucía, una madre de familia portadora de VIH, quien aseguró que su bebé habría sido intercambiado al nacer en el Hospital III Yanahuara y que, a raíz de ese error, otra recién nacida pudo haber sido contagiada.

Según el pronunciamiento, el 10 de diciembre se realizó las pruebas de descarte de VIH mediante el método ELISA a la bebé que habría recibido leche materna de la usuaria portadora del virus y a la madre de la menor, señalando que “todos los resultados fueron NEGATIVOS”.

La red aseguró que “la Gerencia de la Red ha dispuesto acciones inmediatas e implementación de medidas correctivas administrativas”. Además, precisó: “Se ha iniciado una investigación preliminar a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para identificar la responsabilidad y adoptar medidas correspondientes”.

En el comunicado se recalca que la organización respeta la confidencialidad de los datos personales y de salud: “De acuerdo a la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, los datos referidos a salud solo pueden ser compartidos con el consentimiento expreso de las personas”.

La institución sostuvo que es “respetuosa de las normas y garantiza la transparencia en todas sus decisiones”, mientras prosigue con la investigación interna y el seguimiento a las familias afectadas.

Detalles de la denuncia

Madre denuncia intercambio de bebés y contagio de VIH por negligencia en hospital III Yanahuara de EsSalud en Arequipa | Foto referencial: EsSalud

La historia de Lucía —nombre ficticio— expone una serie de errores y posibles actos de encubrimiento en el Hospital III de EsSalud, Yanahuara, Arequipa. Lucía denunció para el diario Correo que fue diagnosticada con VIH dos meses después de dar a luz a su tercer hijo, a quien transmitió el virus.

La situación se agravó cuando, al momento del alta, una enfermera le entregó por error una recién nacida que no era su hija y Lucía la cargó y amamantó durante más de diez horas, exponiéndola potencialmente al VIH. El hospital la llamó esa misma noche para corregir el intercambio.

Lucía relata que la enfermera implicada intentó persuadirla para que no denunciara. “La enfermera me pidió, me rogó, que no denunciara. Incluso fue a mi casa, me ofreció cuidar a mi hijo y darme dinero. Nunca cumplió”, relató la madre.

Según la dirección del hospital, la trabajadora sostuvo que Lucía sabía que llevaba a un bebé ajeno, algo que la madre niega tajantemente. “¿Quién en su sano juicio haría eso?”, cuestionó Lucía, indignada.

Tiempo después, una prueba rápida de VIH, realizada como parte de una campaña de salud, reveló que Lucía y su hijo eran portadores, diagnóstico confirmado posteriormente por el Minsa.

Lucía sostiene que nunca fue informada de sus resultados positivos durante el embarazo, aunque los médicos aseguran que el virus fue detectado cuando tenía seis meses de gestación. Ella cuestiona la ausencia de información, medicamentos y cuidados especiales para evitar la transmisión vertical.

Ahora, Lucía lamenta que su hijo haya contraído VIH como consecuencia de una cadena de fallos evitables en el sistema de salud. . “Mi hijo tiene VIH por algo que pudo evitarse”, lamenta.