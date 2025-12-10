Madre denuncia que contagió de VIH a su bebé y otra menor tras ser cambiados en hospital de Yanahuara de EsSalud

Madre denuncia intercambio de bebés y contagio de VIH por negligencia en hospital III Yanahuara de EsSalud en Arequipa | Foto referencial: EsSalud

La historia de Lucía —nombre ficticio para proteger su identidad— revela una cadena de errores, omisiones y posibles actos de encubrimiento en el hospital III de EsSalud de Yanahuara, en Arequipa. La madre denuncia que fue diagnosticada tardíamente de VIH dos meses después de dar a luz a su tercer hijo, al que finalmente contagió del virus. Pero el caso tomó una dimensión aún más grave cuando aseguró que también habría expuesto al VIH a otra recién nacida, luego de que una enfermera le entregara por error un bebé que no era el suyo al momento del alta.

Un alta marcada por el caos

Según la información recopilada por Correo, Lucía ingresó al hospital la madrugada del 23 de marzo para dar a luz. Su hijo, ‘Sebastián’, nació sin complicaciones, pero los médicos le comunicaron que debía quedarse en observación debido a una respiración agitada. No sería hasta la mañana del 25 de marzo que le dieron luz verde para llevarlo a casa.

Al acercarse a la cuna identificada con el nombre de su bebé, Lucía notó que algo no cuadraba: la zona íntima del recién nacido parecía inflamada. Alertó a la enfermera María Olarte, quien descartó cualquier problema y la instó a llevarse al bebé. Confiando en el personal, la madre partió a su vivienda.

Lucía no lo sabía entonces, pero durante más de diez horas cargó, cuidó y amamantó a una bebé que no era su hija. Cerca de las 11 de la noche, recibió una llamada urgente del hospital: habían cometido un error al entregarle un niño que no era el suyo.

“Me rogó que no denunciara”

Tras el intercambio de bebés, Lucía y su esposo consideraron denunciar el hecho; sin embargo, la enfermera implicada habría intentado frenar la queja.

“La enfermera me pidió, me rogó, que no denunciara. Incluso fue a mi casa, me ofreció cuidar a mi hijo y darme dinero. Nunca cumplió”, relató la madre.

Recién nacido. (Pexels)

La mujer además afirma que desde la dirección del hospital le dijeron que, según versión de la trabajadora, ella sabía que se estaba llevando un bebé ajeno. “¿Quién en su sano juicio haría eso?”, cuestiona Lucía, indignada.

Dos meses después del parto, mientras llevaba a Sebastián a un control de rutina, una obstetra del Minsa que la reconoció le sugirió hacerse una prueba rápida de VIH. La campaña estaba por cerrar y necesitaban cumplir metas.

Lucía accedió sin imaginar el impacto que eso tendría. La prueba dio positiva. Una contraprueba lo confirmó. La madre acababa de enterarse de que convivía con el virus y, peor aún, que su pequeño también había sido contagiado, algo que el Minsa verificó semanas atrás, cuando el bebé cumplió 8 meses.

Desde entonces, Lucía tuvo que reemplazar la lactancia materna por fórmula. “Mi hijo tiene VIH por algo que pudo evitarse”, lamenta.

Médicos sabían que la madre tenía VIH

Tras recibir el diagnóstico, la madre acudió al centro de atención primaria donde llevó sus controles prenatales. Allí le informaron que el virus había sido detectado cuando tenía seis meses de embarazo y que, supuestamente, se le comunicó el resultado. Lucía sostiene que jamás recibió esa noticia ni ninguna indicación sobre medicación o cuidados para evitar la transmisión vertical.

“¿Dónde está el documento donde dice que me informaron? ¿Dónde están los medicamentos que debí recibir? ¿Por qué me atendieron como cualquier parto normal?”, reclama angustiada.

Una bebé en riesgo y sin paradero claro

La situación de la recién nacida que alimentó accidentalmente durante todo un día es el punto más sensible del caso. El Minsa ya ha solicitado al hospital información urgente para determinar si la menor fue expuesta al virus y si recibió pruebas y seguimiento médico.

Lucía asegura que no le han dado respuestas claras sobre dónde está la bebé ni cuál es su estado de salud.

Para Lucía, lo ocurrido no solo refleja negligencia, sino un intento de ocultar errores que pudieron cambiar la vida de dos familias. Hoy exige que EsSalud identifique a la niña, confirme si fue contagiada y determine responsabilidades tanto por el cambio de bebés como por la falta de información oportuna sobre su diagnóstico.

“Solo quiero justicia. Quiero saber si contagié a esa pequeña. Y quiero que expliquen por qué dejaron que mi hijo naciera infectado cuando pudieron evitarlo”, afirma entre lágrimas.