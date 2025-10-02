Perú

Madre en Arequipa denuncia que hospital de Yanahuara le entregó un bebé equivocado tras baño rutinario en EsSalud

El hecho generó angustia en la familia y cuestionamientos sobre los protocolos de identificación de recién nacidos en el centro de salud

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

La abuela, Ismena T. C.,
La abuela, Ismena T. C., señaló que su hija reconoció de inmediato que el bebé no era suyo y alertó al personal. (Redes sociales)

La tranquilidad de una madre primeriza en Arequipa se quebró cuando, tras el baño rutinario de su hija, el hospital de EsSalud de Yanahuara le entregó un bebé que no era suyo. La situación, que duró cerca de una hora, generó alarma en la familia y abrió cuestionamientos sobre los protocolos de identificación aplicados en la sala de maternidad.

La denuncia fue presentada por Ismena T. C., abuela de la recién nacida, quien relató que su hija, Milagros C., reconoció de inmediato que el bebé entregado no correspondía. La mujer aseguró que fue un momento de confusión y angustia, tanto para la madre como para el resto de familiares.

“En la mañana llevaron a mi nieta a bañarla y, al traerla, le entregaron otro bebé. Mi hija se dio cuenta de inmediato porque ya conocía a su hijita y dijo que no era la suya. Se desesperó y me llamó al celular”, explicó. Según su testimonio, una trabajadora de enfermería reconoció que el error se debió a la coincidencia en uno de los apellidos de los recién nacidos.

Reclamos por protocolos de identificación

Madre primeriza en Arequipa recibió
Madre primeriza en Arequipa recibió por error un bebé que no era suyo en el hospital de EsSalud de Yanahuara, tras un baño rutinario.

La denunciante sostuvo que la equivocación se produjo porque el personal de salud no verificó con precisión la identidad completa del bebé. “Dijeron solo Zucca, pero no mencionaron el segundo apellido. Así fue que la señorita entregó a la bebé equivocada. Luego reconoció que se había confundido”, señaló.

Este hecho encendió una alerta en la familia sobre la rigurosidad en la identificación de los recién nacidos dentro de las instalaciones hospitalarias. “Deben pedir el apellido completo. Si esto pasó con mi hija, puede pasar con más madres. Eso está muy mal, deben ser más cuidadosos”, subrayó Turpo.

Aunque la menor fue devuelta a su madre después de aproximadamente una hora, la preocupación no desapareció. La abuela advirtió que podría existir la posibilidad de que otro bebé haya sido entregado de forma errónea sin que las familias se percaten, lo que elevaría el nivel de riesgo dentro del hospital.

Denunciar la desaparición de un menor

La denuncia de desaparición de
La denuncia de desaparición de menores en Perú no requiere periodo de espera y puede realizarse de inmediato ante cualquier dependencia policial para activar la Alerta Amber. (Foto: Desaparecidos en Perú)

Cuando desaparece un menor de edad en Perú, la acción inmediata resulta clave: la denuncia debe efectuarse de forma urgente en cualquier dependencia policial del país, ya sea una comisaría local, una Depincri o, en Lima, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú.

Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional es la entidad encargada de activar la Alerta Amber, un mecanismo de búsqueda urgente que se difunde de manera masiva durante 72 horas para maximizar las posibilidades de localización.

El proceso para denunciar la desaparición comienza con la presentación formal ante la Policía Nacional. No existe un periodo de espera. La denuncia puede (y debe hacerse) de inmediato en el momento en el que los padres o cuidadores de un menor adviertan su ausencia.

Los familiares o personas próximas al menor deben acudir a la dependencia policial más cercana, llevando una fotografía reciente del menor, en formato físico o digital. En Lima, también se puede acudir directamente a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

