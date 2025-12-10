Perú

UNMSM lanza el primer calendario astronómico peruano 2026 con tecnología propia

La iniciativa permite precisar la ocurrencia de eventos astronómicos relevantes, tanto globales como locales, con especial enfoque en fenómenos observables desde el territorio peruano

El instrumento fue elaborado por el equipo de SPACE-FCF-UNMSM, quienes crearon y utilizaron códigos computacionales propios para pronosticar fenómenos astronómicos con exactitud de segundos - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha introducido una herramienta innovadora para los aficionados del estudio del cosmos en el país: el primer calendario 2026, elaborado por el equipo delSeminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales (SPACE-FCF-UNMSM).

Esta publicación, pionera en el ámbito nacional, fue construida utilizando métodos numéricos propios y programación científica diseñada íntegramente por peruanos en colaboración con expertos internacionales.

El calendario recopila, día a día, los principales fenómenos astronómicos previstos para el año 2026. Para su elaboración, los investigadores de SPACE-FCF-UNMSM implementaron novedosos códigos computacionales desarrollados especialmente por ellos, una primicia en la comunidad científica peruana, que les permitió realizar predicciones astronómicas con gran exactitud.

Los cálculos y códigos desarrollados por SPACE-FCF-UNMSM marcan un avance respecto a la dependencia histórica de información extranjera, estableciendo una base tecnológica nacional para futuras ediciones - Créditos: Andina.

El proyecto cuenta con la autoría de los astrónomos Víctor Vera y Lisseth Gonzales, junto al estudiante Jiro Fabián, quienes lideraron el uso de cálculo avanzado para estimar, con precisión de segundos, la ocurrencia de cada evento celeste.

El contenido del calendario no solo cubre acontecimientos globales, sino que también destaca aquellos momentos que podrán ser apreciados desde el cielo nacional. Entre los fenómenos incluidos figuran los solsticios, equinoccios, perihelio y afelio de la Tierra, conjunciones planetarias, máximos acercamientos, superlunas, microlunas, días de sol cenital y anticenital, además de eventos observables en todo el planeta y, especialmente, desde diversas regiones peruanas.

Para suplir la ausencia de centros astrométricos locales con equipamiento de última generación, el equipo recurrió a los datos de posiciones astrales del Observatorio Naval de los Estados Unidos, sumando cálculos generados por la NASA y la Organización Internacional de Meteoros para los registros de eclipses y lluvias de estrellas.

Así, este calendario fusiona predicciones computacionales nacionales con recursos internacionales, convirtiéndose en una guía práctica para planificar salidas de observación, actividades culturales, iniciativas educativas e investigaciones científicas en el Perú.

El calendario se configura como una guía para actividades de observación, proyectos educativos e investigaciones científicas, con código y metodología disponibles para personalizar predicciones regionales - Créditos: Andina.

Víctor Vera, miembro de SPACE-FCF-UNMSM, remarca que el nivel de exactitud conseguido permite anticipar ubicaciones y movimientos de la luna, el sol, los planetas visibles a simple vista –Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno– y las estrellas principales de las constelaciones zodiacales, fundamento clave para la observación y el estudio astronómico.

La iniciativa marca un hito desde los trabajos iniciales impulsados en la década de 1980 por la profesora María Luisa Aguilar, precursora en la astronomía peruana, quien sentó las bases para la producción de información astronómica local, aunque entonces se dependía de resultados provenientes del extranjero.

Ahora, los códigos generados por SPACE-FCF-UNMSM estarán disponibles permanentemente y serán la base para futuras ediciones, permitiendo personalizar predicciones astronómicas para observatorios regionales como el “María Luisa Aguilar” de Maranganí, en Cusco.

La presentación oficial del calendario astronómico 2026 y las explicaciones técnicas de su creación tendrán lugar durante el último “Viernes astronómico” del año de la UNMSM, el próximo 12 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas en la Facultad de Ciencias Físicas, ubicada en la histórica ciudad universitaria.

