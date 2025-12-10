Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima confirma que la primera marcha en vacío será el 11 de diciembre

MML anuncia que el Tren Lima–Chosica realizará su primera marcha en vacío el 11 de diciembre

La marcha en vacío del tren Lima - Chosica ya tiene fecha confirmada y será este jueves 11 de diciembre. El cuestionado proyecto, iniciado en la gestión de Rafael López Aliaga y que quedó trunco por los constantes desencuentros con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, parece avanzar a una primera etapa, que son las pruebas técnicas.

La regidora metropolitana, Giuliana Calambrogio, explicó que una locomotora de Ferrocarril Central irá llevando algunos vagones desde la Estación Monserrate, en el Centro de Lima, hasta el taller en Chosica. Una vez allí este material pasará una revisión técnica.

“Desde el día jueves va a empezar un movimiento continuo de una locomotora con tres, cuatro o hasta cinco vagones que irán a Chosica a recibir este mantenimiento. Se les va a poner los fluidos, los aceites, los líquidos que hagan falta para que los trenes estén en óptimas condiciones para operar”, señaló en declaraciones a TV Perú.

En este primer traslado, la Municipalidad Metropolitana de Lima usará una locomotora de Ferrocarril Central. Pero, en los próximos días y una vez que el material donado por Caltrain haya sido habilitado, se usará una de las locomotoras donadas para trasladar los coches que faltan.

“Una vez que la primera locomotora del tren de Lima esté lista, que esperemos sea en los próximos días, será esta locomotora ya la que realice el traslado de los noventa coches y también de las 19 locomotoras”, agregó.

José Jerí estaría presente en el ensayo

El Tren Lima–Chosica ingresará esta semana a una nueva fase con la realización de pruebas sin pasajeros, conocidas como marcha en vacío, para evaluar su operatividad. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los primeros trenes ya fueron trasladados hacia Chosica y que el proyecto avanza con respaldo técnico y político, tras años de paralización durante la gestión de Rafael López Aliaga.

Durante una actividad municipal en Villa El Salvador, Reggiardo destacó el clima de coordinación con el Ejecutivo, una situación que —según dijo— contrasta con los enfrentamientos registrados entre la anterior administración edil y el Ministerio de Transportes. En ese marco, anunció que el presidente interino, José Jerí, podría asistir a la presentación oficial de las pruebas ferroviarias.

“La próxima semana tenemos una presentación. No puedo todavía confirmar, porque está en función de su agenda, pero tengo información que el presidente de la República estará también presente en esta presentación que vamos a tener conjunta con el Ejecutivo”, señaló el alcalde.

Reggiardo indicó que la eventual presencia de Jerí y de representantes del Gobierno permitirá resolver dudas sobre la viabilidad técnica del proyecto, así como explicar las siguientes etapas previstas para su implementación definitiva.

Tren Lima - Chosica: ¿cuándo será la marcha blanca?

Tras meses de conversaciones, ProInversión asumió la asesoría técnica del proyecto y por fin parece tomar rumbo. Juan Suito, asesor técnico de la entidad, precisó que la implementación del sistema ferroviario se ejecutará de manera progresiva y no bajo el esquema inicial planteado en la gestión de Rafael López Aliaga.

El especialista señaló que, se contempla, tener la primera marcha blanca del proyecto el segundo trimestre del 2026.

Tren Lima-Chosica no alcanzaría los 20 km/h sin infraestructura necesaria. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Tenemos que hacerlo por etapas. Una primera etapa sería desde Chosica hasta Lima. Es un solo paradero al inicio, un solo paradero al final. Esperamos que más o menos así, corriendo, corriendo, deberíamos estar terminando alrededor del segundo, eh, trimestre del próximo año”, señaló.