Transmisión del Pleno del Congreso podría beneficiar a parlamentarios en campaña electoral, afirma expresidente de IRTP

Transmisión del Pleno del Congreso podría beneficiar a parlamentarios en campaña, afirma expresidente de IRTP. (Video: Canal N)

Una disposición dentro de la ley de endeudamiento aprobada por el Congreso obliga al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) a transmitir en vivo y de forma íntegra las sesiones del pleno y otras actividades parlamentarias desde el 1 de enero de 2026, ha llamado la atención del expresidente de la institución, Hugo Coya, quien afirma que esto beneficia principalmente a los parlamentarios que buscan votos para las próximas Elecciones 2026.

En conversación con Canal N, el expresidente del IRTP afirmó que “me parece gravísimo (la introducción de la disposición por parte del Congreso), porque es un cambio de reglas en plena campaña electoral, no es algo rutinario. Es darles más exposición a los congresistas candidatos”.

La medida en cuestión es la Ley Nº 32515, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que hace obligatorio que TVPerú y Radio Nacional destinen al menos dos horas diarias a la transmisión de actividades del Congreso. Además, ordena la transmisión en directo y continua de sesiones plenarias y permanentes a través de uno de los canales de televisión digital terrestre (TDT) en todo el país donde el IRTP tenga presencia.

Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2022 del pleno del Congreso peruano, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Coya también sostuvo durante su entrevista que la medida “significa darle más exposición a los congresistas candidatos, que están buscando la reelección en desmedro de aquellos partidos y candidatos que no tienen representación parlamentaria y utilizando los recursos de IRTP, de TV Perú y Radio Nacional”.

El exfuncionario señaló que en muchas localidades solo existe acceso a TVPerú y Radio Nacional, lo que brinda una ventaja considerable a los actuales congresistas y deja a los candidatos sin representación limitados a un espacio de apenas unos segundos en la franja electoral establecida.

Por otro lado, el expresidente del IRTP también se mostró preocupado por la posible pérdida de la independencia institucional. Esto debido a que ya no cuenta con un Consejo Directivo, sino que todo el control del Instituto está bajo del mando de una persona que es designada políticamente.

Como se recuerda, el presidente José Jerí visitó las instalaciones del IRTP el pasado 18 de noviembre. Apenas una semana después, el 25 de noviembre, se hizo oficial la renuncia de su entonces presidenta, Adriana Rodríguez, quien renunció a su cargo. En su reemplazo se designó a Dora Garrido Díaz como jefa encargada de la institución hasta hoy, 10 de diciembre del 2025.

Presidente José Jerí recorrió las instalaciones del IRTP el pasado 18 de noviembre. (Foto: IRTP)

Injerencias políticas en el IRTP

Los manejos internos en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) vinculados a intereses políticos no son novedad. Durante la administración de Dina Boluarte, en el año 2023, su ex relacionista pública, Ninoska Chandía, asumió la jefatura de la institución y permitió la no renovación de los vínculos laborales de al menos siete periodistas, pese a tener el respaldo de la gerencia de prensa.

En ese entonces, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su solidaridad con la salida de los periodistas de IRTP y aseguró que ello “viola los derechos laborales y constituye un ataque a las libertades informativas”.

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, se refirió a losdespidos de Ximena Carrasco y Jorge Ballón, y afirmó que “ahora podemos, con bastante evidencia, dudar de lo que vemos u oímos en TV Perú y Radio Nacional”.