Crisis en IRTP: Polémicos despidos avivan los cuestionamientos a la designación de asesora de Dina Boluarte

El IRTP enfrenta una ola de cuestionamientos luego de que periodistas sean despedidos injustificadamente en la gestión de la exasesora de Dina Boluarte.

Incertidumbre y preocupación. Este jueves, gerentes y periodistas del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTV) fueron despedidos de sus cargos injustificadamente. Este acontecimiento ha incrementado el temor de que el gobierno intervenga en el contenido periodístico que ofrecen los canales del Estado luego de la designación de Ninoska Chandía, la exasesora de Dina Boluarte, como presidenta de la institución. Sobre todo, porque una de las comunicadoras despedidas habría sido acusada de incomodar a la jefa de Estado con sus preguntas.

A inicios de junio, el diario El Comercio informó que el IRTP enfrentaba una crisis dentro de su estructura organizacional. Jesús Solari, expresidente de la entidad, habría sido presionado por funcionarios de Palacio de Gobierno para que emita contenido que favorezca la imagen de Dina Boluarte.

Para esta fecha, el gobierno enfrentaba un período complicado, pues distintas organizaciones internacionales —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Right Watch y Amnistía Internacional— acusaban a la gestión de la cajamarquina de vulnerar los derechos de los manifestantes que protestaban en contra de su régimen en distintas regiones del país y de ocasionar una ‘masacre’. Cabe recordar que estas movilizaciones sociales dejaron 49 fallecidos.

¿Incómoda por la prensa?

Uno de los presuntos puntos de quiebre se habría dado cuando la periodista Ximena Carrasco, de TV Perú, acudió a la conferencia de prensa que ofreció Dina Boluarte y su equipo ministerial e hizo una pregunta que habría incomodado a la mandataria, según El Comercio.

“La ONG Human Rights Watch ha recomendado al Gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año y a inicios de este. Además, ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado una investigación en torno a los efectivos que participaron y no se haya sancionado a ni uno de ellos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo?”, cuestionó la reportera.

Misteriosamente, este miércoles la periodista fue despedida del medio periodístico. “Sin razón ni justificación fui despedida de TV Perú, gerencia de prensa había solicitado mi renovación de orden de servicio para julio, pero esta rebotó desde la presidencia. Hoy me informaron que ya no pertenezco al IRTP. Pedí razones y me dijeron que no había”, comunicó a través de su cuenta de Twitter.

Según contó la comunicadora, en TV Perú anteriormente le habían comentado que algunos funcionarios se mostraron incómodos con su función. “El cubrir más de un año y medio exteriores de Palacio de Gobierno, cuestionar, incomodar, sabía que costaría”, dijo.

Por su parte, el periodista Jorge Ballón Artaza, quien conducía el matinal de medio estatal, también informó que fue retirado de su cargo de forma intempestiva. “Atentos debemos estar sobre la manera en la que se maneje el canal del Estado y de todos los peruanos. No de un gobierno. Con Castillo se encendieron todas las alertas y se alzaron varias voces”, resaltó.

“Un gobierno que piense que los medios estatales son una extensión de su mandato tiene nula claridad sobre lo que es un estado democrático y más bien revela una mirada autoritaria de propaganda sobre sus actos”, agregó.

Alerta de gremios periodísticos

Luego de conocerse la designación de Ninoska Chandía a la presidencia del IRTP, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emitió un comunicado donde se mostró en contra de esta decisión por la cercanía de la funcionaria con la presidenta Dina Boluarte. “Los medios de comunicación del Estado deben tener una estricta independencia respecto del gobierno de turno. Estos medios brindan un servicio público a la ciudadanía que tiene el derecho de ser informada de manera imparcial”, manifestó.

Consejo de la Prensa Peruana sobre Ninoska Chandia. (CPP/Twitter)

Para el CPP, la independencia del canal y la radio está en riesgo con el nombramiento de Chandía como titular de la institución, pues en trabajos anteriores se desempeñó para el área de imagen del despacho presidencial y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). “La presidencia del IRTP debe ser ejercida por un profesional con amplia experiencia periodística, la disciplina de imagen institucional no es periodismo”, agregó.

De igual manera, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) aseguró que esta decisión vulnera la independencia del poder de turno. La organización advirtió del riesgo de convertir un servicio público en una “propaganda gubernamental” y alertó sobre la necesidad de replantear los lineamientos a seguir para designar a las autoridades del directorio para “preservar la autonomía, pluralidad e independencia”.

Ministros respaldaron a Chandía

Luego de los cuestionamientos que surgieron al conocerse la designación de la extrabajadora de Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros (PCM) se mostró a favor de su trabajo y sostuvo que es una persona idonea para el cargo.

‘’[Ninoska Rosario] tiene mucha experiencia, ha estudiado, reúne los requisitos que establece la ley y creemos que va a conducir de la mejor manera y con la independencia que todos queremos de este importante órgano de comunicación del Estado’', señaló.

De igual manera, la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga, expresó su respaldo a la nueva presidenta y descartó la posibilidad de que atente contra la independencia de los canales del Estado. “Eeguramente está revisando y va a seguir con la línea de independencia que tiene el canal siete”, declaró.