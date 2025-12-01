Amazonas es la región con mayor incidencia de VIH en Perú: duplicación de diagnósticos y brechas sanitarias encienden alertas

Cifras de infección de esta enfermedad es por cada 100 mil habitantes | RPP TV

La situación del VIH en el Perú vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Las cifras recientes muestran un escenario que inquieta a especialistas y autoridades, especialmente en regiones de la Amazonía donde la incidencia supera con amplitud el promedio nacional. En un país que registra miles de nuevos diagnósticos cada año, el desafío para sostener los avances en prevención y tratamiento se vuelve más complejo.

El comportamiento del virus mantiene un patrón estable en cuanto a volumen anual, pero con variaciones que reflejan los efectos de la pandemia y los retrocesos acumulados. En distintos espacios técnicos, los voceros del sector salud explican que miles de personas reciben un diagnóstico cada año y que la mayoría de transmisiones ocurre por vía sexual, con predominio en población joven. Al mismo tiempo, surge un mapa regional que muestra brechas profundas en zonas de la selva.

Ese mapa coloca a Amazonas en primer lugar cuando se examina la incidencia por cada cien mil habitantes. La región vuelve a destacarse por encima de Lima, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, según la exposición oficial difundida en el contexto del Día Mundial del Sida. La advertencia también señala que el tratamiento antirretroviral funciona de manera eficaz siempre que la detección ocurra a tiempo, algo que depende de campañas constantes y acceso inmediato a las pruebas.

El mensaje de los especialistas insiste en que el control del VIH necesita diagnóstico temprano, prevención y acciones coordinadas en los territorios con mayor vulnerabilidad. “Todavía tenemos un número importante cada año”, explicó una de las voces técnicas que detalló la dimensión del problema para RPP. Mientras tanto, nuevas alertas surgen desde comunidades indígenas amazónicas, donde la curva de casos se eleva con velocidad.

Cifras nacionales y distribución por sexo y edad

Religiosos junto a madres luchan contra el VIH/SIDA en regiones rurales del Perú. (Foto: AFP/Agencia Andina)

En espacios informativos del sector salud se recordó que el Perú registra alrededor de diez mil diagnósticos de VIH cada año. Uno de los expositores precisó: “Estamos hablando de diez mil casos de infección al año. El año que tuvo menos casos fue el 2020, el primer año de la pandemia, en el que llegamos a cinco mil seiscientos”. Los casos de sida se ubican entre mil doscientos y mil cuatrocientos anuales.

La distribución por sexo muestra una diferencia marcada. “Por cada mujer que se infecta, hay tres hombres y medio que se infectan”, detalló un especialista, al señalar que la infección aparece “tres punto cinco veces más frecuente en los hombres que en las mujeres”. La mayor concentración de casos se ubica entre los veinte y treinta y cuatro años, lo que coloca a la población joven como el grupo con mayor presencia en los reportes.

También se reiteró que el 95% de las transmisiones ocurre por vía sexual. Dentro de este panorama, Lima encabeza el número total de casos debido a su densidad poblacional, pero cuando se compara la incidencia por cada cien mil habitantes, Amazonas ocupa la primera posición.

Alarma en la población Awajún de Condorcanqui

Campaña informativa de la Red de Salud Condorcanqui para promover pruebas descarte VIH (Red de Salud Condorcanqui)

Un informe difundido poco más de un mes atrás alertó sobre el incremento de diagnósticos en la población Awajún de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas. La prevalencia alcanza el 1,8%, seis veces el promedio nacional de 0,3%. La ampliación de la emergencia sanitaria se sustentó en la velocidad del crecimiento y en la concentración de casos entre adolescentes y jóvenes.

Los diagnósticos pasaron de 204 en 2023 a 410 en 2024, según el Tablero de Control de Enfermedades Prevalentes y Problemas de Salud Pública Awajún, herramienta elaborada por el Gobierno Territorial Autónomo Awajún junto a la DIRESA Amazonas, las Redes Integradas de Salud y CooperAcción. Además, se informó que en Bagua y Condorcanqui se registraron 605 nuevos casos en 2024 y que el 77% corresponde a población Awajún.

Durante la presentación de estos datos, el director ejecutivo de la RIS Condorcanqui, Roberto Rivera Sánchez, destacó que la incidencia alcanza el 4% en esta provincia. Esa cifra refuerza la urgencia de medidas de alcance comunitario y estrategias locales que atiendan las particularidades culturales y geográficas del territorio.

Riesgos mundiales y retrocesos en la prevención

Población de Condorcanqui recibe información sobre el VIH. (Red de Salud Condorcanqui)

El panorama internacional también experimenta tensiones. En 2025 se anunció una crisis histórica de financiación que afecta los programas de prevención. Según el pronunciamiento difundido por organismos internacionales, los servicios comunitarios pierden presencia mientras diversas leyes punitivas limitan el acceso de grupos marginados a los servicios de salud. Esa combinación incrementa los riesgos y compromete los avances de las últimas décadas.

El mensaje global apunta a la necesidad de cambios inmediatos en programación y recursos. Se enfatiza que los países no pueden sostener la respuesta al VIH únicamente con fondos nacionales y que la comunidad internacional debe cerrar brechas financieras, eliminar barreras legales y reforzar el papel de las comunidades en la toma de decisiones.

En el marco del Día Mundial del Sida, el llamado final convoca a sostener el liderazgo político y la cooperación internacional, con el propósito de orientar los esfuerzos hacia estrategias centradas en derechos y acceso temprano a diagnóstico y tratamiento.