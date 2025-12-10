Extorsionan a trabajadora de la Corte Superior de Justicia: delincuentes le exigen S/ 50 mil 

Trabajadora judicial denuncia extorsión y amenazas, debió dejar Lima por seguridad| Panamericana

Una trabajadora del Poder Judicial de Lima Norte denunció que es víctima de amenazas y extorsión, tras recibir mensajes intimidatorios en su teléfono personal. Los delincuentes enviaron a la funcionaria fotografías de su ficha del Reniec y de la fachada de su residencia.

Estos malhechores no solo le enviaban este tipo de contenidos, sino también le pedían 50 mil soles bajo advertencia de represalias. La joven relató que tuvo que abandonar Lima junto a su hijo menor para resguardar su seguridad.

La afectada explicó que su labor en el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte la expone a frecuentes contactos con imputados y partes procesales, situación que podría estar vinculada a la filtración de su información personal.

“Ahora ya saben dónde vivo, con quién vivo, a qué me dedico”, describió la funcionaria en declaraciones recogidas por Panamericana.

Mensajes anónimos con datos y fotos personales forzaron a una empleada de la Corte de Lima Norte a abandonar la capital con su hijo| Andina

No le han ofrecido garantías

Según la denuncia presentada ante la policía, el número telefónico desde el cual llegaron las amenazas es de origen peruano. Las autoridades, indicó la trabajadora, informaron que se realizaría una geolocalización del sospechoso, aunque hasta el momento no han ofrecido garantías mínimas de protección ni respuestas concretas sobre el avance del caso.

“La denuncia fue presentada el viernes y hasta ahora solo han tomado la declaración de la víctima. No se han implementado medidas de seguridad ni se ha canalizado a la afectada hacia la unidad de Víctimas de Extorsión”, informó su abogado.

La funcionaria se mantiene refugiada fuera de la capital mientras espera acciones concretas. El caso pone de manifiesto el riesgo que enfrentan operadores judiciales frente a la criminalidad organizada, en un contexto de creciente inseguridad en el país.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Canales de atención

Si eres víctima de extorsiones telefónicas, puedes denunciar estos hechos comunicándote con la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de su central de emergencias llamando al 105. Este canal permite que la policía reciba y derive tu caso a la comisaría de tu sector, desde donde las investigaciones continuarán con unidades especializadas como la División de Investigación Criminal (Divincri).

La extorsión en el país adopta diversas formas, desde amenazas telefónicas hasta intimidaciones a través de redes sociales, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones de seguridad digital y personal.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), la mayoría de los casos se produce mediante llamadas telefónicas, aunque también se han detectado incidentes que involucran cartas amenazantes, artefactos explosivos y visitas directas a las víctimas.

En el último tramo de sus advertencias, la PNP subraya la importancia de no negociar ni entregar dinero a los extorsionadores, e insta a la población a realizar la denuncia de inmediato.

Para ello, el Ministerio del Interior ha habilitado la línea gratuita 1818 y el número 942841978, canales a través de los cuales los ciudadanos pueden reportar estos delitos de manera confidencial. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran el cobro de cupos, el “chalequeo”, los supuestos secuestros o accidentes, y las amenazas difundidas por plataformas como Facebook, Twitter o Instagram.