Sentencian a 4 años de prisión a la tiktoker “La Odiosa 2555” por integrar Los Gallegos: operativo reveló armas usadas en extorsiones

Ángela Lucía Freite Guede, identificada en redes como “La Odiosa 2555”, recibió una condena de cuatro años de prisión tras ser arrestada junto a Jorge Luis Rivera Martínez, alias “Gringo”, durante un operativo policial en Lima. El procedimiento, efectuado en una vivienda del distrito de Santa Anita, expuso la estructura y el armamento de células criminales ligadas al Tren de Aragua, que han consolidado su presencia en Perú mediante alianzas entre nacionales y extranjeros.

La investigación policial señala que la participación de mujeres jóvenes es parte de las estrategias de captación y operación de Los Gallegos, grupo criminal señalado por su organización y capacidad para extender sus actividades desde Venezuela a otros países de la región. En el domicilio allanado, la Policía Nacional incautó armas de alto calibre, entre ellas una mini Uzi con capacidad para treinta proyectiles, empleada en numerosos hechos delictivos recientes.

Condena a integrante de Los Gallegos

La Sala Penal de Lima impuso cuatro años de cárcel efectiva a Ángela Freite Guede, acusada de formar parte de la organización Los Gallegos, una facción directamente conectada al Tren de Aragua. La sentencia responde al hallazgo en su domicilio de un arsenal que incluía una mini Uzi, municiones y una pistola, armas asociadas a delitos de extorsión y amenazas en Santa Anita.

Ángela Lucía Freite Guede, alias “La Odiosa 2555”, de 22 años, fue detenida en Santa Anita.

Durante las diligencias, Freite Guede afirmó ser originaria de Barquisimeto y señaló haber arribado a Perú el cinco de marzo. Sin embargo, la evidencia recabada por la Policía, sumada al testimonio del coronel Víctor Revoreno, reveló vínculos sólidos con una red de crimen organizado transnacional. Las investigaciones determinaron que la joven actuó en coordinación con otros individuos ya identificados, reforzando el entramado delictivo.

Armas y coordinación criminal entre Venezuela y Perú

El operativo permitió la captura de Freite Guede y Rivera Martínez en el interior de un inmueble donde se ocultaban diversas armas de fuego. La mini Uzi fue uno de los principales elementos decomisados junto a pistolas y municiones listas para su uso. Los efectivos también encontraron documentos y dispositivos que confirman la activa colaboración entre bandas extranjeras y peruanas.

De acuerdo con los reportes policiales, la célula desmantelada tenía la tarea de realizar acciones de extorsión y violencia contra empresas de transporte y comercios locales. Las declaraciones recogidas durante el interrogatorio apuntan a la existencia de contacto permanente con líderes del penal de Tocorón en Venezuela, consolidando la extensión de sus operaciones criminales fuera del país de origen.

Estrategias de reclutamiento y funciones dentro de la banda

Detención de venezolana “La Odiosa 2555” destapa coordinación de Los Gallegos y su posible vínculo con atentado. (Panamericana)

La estructura de Los Gallegos evidencia la utilización de mujeres jóvenes en roles estratégicos vinculados a la inteligencia interna. Según explicó el coronel Revoreno en entrevista con El dominical de Panamericana, las reclutadas recolectan información sobre potenciales víctimas y redes asociadas a actividades ilícitas, en particular prostitución y extorsión. Esta táctica favorece la infiltración silenciosa y la obtención de datos privilegiados.

El jefe policial detalló, además, que la facción “Hijo de Dios” coordina las acciones principales y mantiene nexos con otros subgrupos, todos bajo la influencia directa del Tren de Aragua. En el mismo operativo, la Policía identificó objetos pertenecientes a integrantes aún no localizados, lo que demuestra el alcance y la fragmentación interna de la organización delictiva.

Investigación en curso y nuevos objetivos policiales

Fue intervenida junto a Jorge Luis Rivera Martínez, alias “Gringo”.

A pesar de que los capturados negaron implicancia en los hechos investigados, la justicia peruana dictó sentencia inmediata ante la contundencia de las pruebas. La Fiscalía y la División de Investigación de Extorsiones continúan profundizando en la identificación de otros integrantes y socios de Los Gallegos en territorio nacional.

El hallazgo de armas de guerra, municiones y evidencia documental refuerza la tesis de una red internacional de crimen organizado. Los equipos policiales mantienen abierto el dosier sobre la posible participación de nuevos integrantes, mientras se rastrea la procedencia y canal de entrada de armamento al país. Las acciones conjuntas buscan prevenir el recrudecimiento de la violencia por parte de estas agrupaciones transnacionales.