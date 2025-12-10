El precio del pollo empieza a subir a poco para la Navidad en mercados de Lima: ¿a cuánto está el kilo?

Conoce en qué mercados están más accesibles los precios| Andina

A dos semanas de la Navidad, el precio del pollo en el mercado Unicachi de Comas, en la zona norte de Lima Metropolitana, experimenta un incremento sostenido, una tendencia que afecta tanto a compradores individuales como a negocios de la zona.

El valor del kilo de pollo entero se sitúa ahora en 10.50 soles, según reportó este miércoles 10 de diciembre el programa Buenos Días Perú. El alza ocurre mientras muchos consumidores ajustan su presupuesto ante la cercanía de las fiestas de fin de año.

El mismo informe destaca que adquirir pollo por presas se ha vuelto más costoso: el precio por kilo alcanza los 11. 50 soles, mientras que la pulpa o pechuga se vende a 17 soles el kilo.

Diana, identificada como una de las vendedoras habituales del mercado, explicó al medio que esta subida se registra desde hace quince días. “El precio del pollo por entero está 10.50 soles. Si lo quiere llevar por presas, está a 11,50. Y si quiere pura pulpa, pechuga, 17 soles el kilo”, indicó la comerciante.

Consumidores del mercado Unicachi modifican sus hábitos de compra ante el alza del precio del pollo en Lima Norte. (Andina)

Preferencias de compra

Según lo recogido por Buenos Días Perú, ante el incremento, los compradores han modificado sus hábitos: “El entero o el medio pollito” y “a veces pechito en esta calidad. Pura pulpa”, detalla Diana.

El reporte señala que, aunque muchos clientes llevan diferentes partes del ave, la pulpa gana preferencia, asociada a preparaciones como caucau de pollo, picante de pollo o platos de dieta.

Las piezas como la pierna y el muslo mantienen valores similares: 13.50 soles el kilo cada una. Diana agregó que, pese al aumento, la demanda se reparte entre varios cortes, aunque partes como el espinazo y el hígado muestran menor rotación en estos días.

Para quienes compran al por mayor, como en el caso de organizadores de “polladas” o restaurantes, el precio baja considerablemente: el kilo para pedidos grandes se sitúa en 7.sppdx, con un requerimiento mínimo de 15 pollos. La información de Buenos Días Perú subraya que esta modalidad se emplea para eventos donde las cantidades superan incluso los cien pollos, y se debe solicitar con anticipación a los comerciantes.

El precio del pollo eviscerado bajo en enero, así como el costo de pasajes. ¿Qué productos sí subieron? - Crédito Andina

El consumidor ajusta la canasta básica

De acuerdo con el relevamiento de Buenos Días Perú, la evolución de los precios ha llevado a los consumidores a buscar alternativas para no prescindir del producto. “Yo lo compro, lo fileteo, la pulpita para mi dieta”, añade una clienta entrevistada en medio de las compras matutinas, reflejando la tendencia a seleccionar cortes magros.

El mercado Unicachi, ubicado en Comas, mantiene cierta estabilidad en la oferta de productos a pesar de las alzas, según la cobertura televisiva. Las secciones están bien diferenciadas, y el área de carne de pollo atrae a una diversidad de perfiles de compradores, desde amas de casa hasta comerciantes y minoristas. “Aquí solamente es pollo. Pollito. Tendríamos que caminar hacia otra sección, que son huevos”, afirma Diana.

El caso del huevo

En contraste con el alza del pollo, el precio del huevo muestra una tendencia diferente. De acuerdo con la experiencia mencionada por una de las comerciantes y recogida por Buenos Días Perú, el kilo de huevo ronda los 6 soles 50 y habría “bajado un poquito incluso” en los últimos días. Esta variación permite cierto respiro en la canasta básica familiar, aunque no compensa el efecto del incremento en el principal insumo animal.

Así se encuentra el precio del pollo HOY, en mercado minoristas peruanos. ¿Dónde está más barato? - Crédito Andina

El reporte del Buenos Días Perú refleja cómo la zona norte de Lima, donde se localiza el mercado Unicachi, se adapta a la fluctuación de precios que antecede a la Navidad. Comerciantes y compradores negocian precios y cantidades en medio de una demanda que se intensifica en diciembre, y las ventas por volumen persisten como opción rentable para negocios y organizaciones barriales. Sobre los cortes menos demandados, Diana precisa que “lo que no sale hoy en día es el espinazo y el hígado”, que suelen emplearse solo en sopas.

La dinámica de los mercados limeños queda registrada en cada jornada, señalando el impacto que generan los cambios de precio a pocos días de una de las festividades centrales del año.