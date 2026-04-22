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Tierras raras: Perú busca consolidarse como actor estratégico mundial con estas dos regiones a la cabeza

El desbalance global en la producción de tierras raras abre oportunidades para el Perú en las cadenas tecnológicas internacionales, según KPMG

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Brasil y Argentina lideran las reservas de tierras raras en Sudamérica, mientras el Perú emerge como actor clave en el sector.
Brasil y Argentina lideran las reservas de tierras raras en Sudamérica, mientras el Perú emerge como actor clave en el sector.

La transición energética y el avance tecnológico han puesto en el centro de la economía global a los minerales críticos, entre ellos las tierras raras, esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos de inteligencia artificial.

En este contexto, América del Sur aparece como un actor estratégico con la capacidad de redefinir las cadenas de suministro mundiales, hoy concentradas en un 70% en China.

Un reciente informe de KPMG titulado ‘Tierras raras: Un recurso mineral estratégico con gran potencial de explotación en América del Sur’ advierte que la región cuenta con reservas masivas aún no explotadas, lo que podría mitigar la vulnerabilidad global frente a la concentración de la oferta.

El reporte ubica a Brasil con la segunda mayor reserva mundial (21 millones de toneladas métricas), a Argentina con un potencial de 3.3 millones, y posiciona al Perú como un país emergente con alta proyección, debido a su diversidad geológica y su ya consolidada presencia en metales como cobre y zinc.

El informe de KPMG destaca que la brecha entre la demanda y la oferta mundial de tierras raras será masiva hacia 2030. ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PEGGY GREB / USDA
El informe de KPMG destaca que la brecha entre la demanda y la oferta mundial de tierras raras será masiva hacia 2030. ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PEGGY GREB / USDA

Un recurso estratégico para la tecnología y la energía limpia

Las tierras raras —elementos del grupo de los lantánidos, además del escandio y el itrio— son indispensables en la fabricación de imanes permanentes usados en motores de vehículos eléctricos, equipos de energías renovables y dispositivos inteligentes.

Según el informe de KPMG, la demanda de estos minerales crecerá de manera sostenida hasta el año 2050, impulsada por el desarrollo de tecnologías limpias y la digitalización global.

Actualmente, la producción mundial está fuertemente concentrada en China, que controla cerca del 70% del mercado, generando riesgos para la seguridad de las cadenas de suministro ante tensiones geopolíticas.

Por ello, el potencial de América del Sur adquiere relevancia como alternativa estratégica para diversificar la oferta y fortalecer la seguridad tecnológica global.

Las tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología limpia como turbinas eólicas y dispositivos de inteligencia artificial, aumentan su demanda hasta 2050.
Las tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología limpia como turbinas eólicas y dispositivos de inteligencia artificial, aumentan su demanda hasta 2050.

Perú: de exportador de metales base a nodo tecnológico

Juan Carlos Mejía, líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG Perú, sostiene que el país tiene una oportunidad histórica para transformar su potencial en tierras raras en bienestar social y desarrollo tecnológico.

El Perú tiene ahora la oportunidad de transformar su potencial en tierras raras en un motor de bienestar social y desarrollo tecnológico, pasando de ser exclusivamente un exportador de metales base a convertirse en un nodo crítico de la seguridad tecnológica global”, afirma Mejía.

El informe de KPMG recomienda no limitarse a la extracción primaria, sino apostar por el valor agregado, mediante el desarrollo de plantas de refinamiento locales que permitan capturar mayores márgenes y evitar la simple exportación de materia prima.

Especialistas resaltan que el reto del Perú está en transformar el mineral extraído en productos de mayor valor agregado. (SIP/Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre vía AP)
Especialistas resaltan que el reto del Perú está en transformar el mineral extraído en productos de mayor valor agregado. (SIP/Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre vía AP)

Sostenibilidad y criterios ESG: la clave para atraer inversión

Para consolidar un liderazgo sostenible, la estrategia debe cumplir con los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza).

El mineral peruano debe ser ‘verde’ y ético desde su origen. El enfoque ESG no es un gasto, es la garantía de que estamos utilizando los recursos de forma inteligente para atraer la inversión que busca soluciones reales a la crisis climática”, enfatiza Mejía.

El informe advierte que la ventana de oportunidad es estrecha: la brecha entre oferta y demanda mundial de tierras raras será masiva hacia 2030. Perú ya cuenta con trabajos de exploración en regiones como Junín y Puno, pero debe acelerar su respuesta institucional.

Mejía concluye: “Debemos aprovechar el tiempo y actuar con dirección. Una explotación racional requiere agilidad regulatoria y estabilidad para que la riqueza de nuestra tierra se traduzca en una economía real, segura y digital”.

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