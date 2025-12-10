Desabastecimiento de tacrolimus y otros medicamentos en Perú: exviceministro culpa a César Vásquez y Cenares

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, explicó las causas de la persistente escasez de medicamentos en hospitales. Responsabilizó a los constantes cambios de directores en el Cenares durante la gestión del exministro de Salud, César Vásquez | Foto composición: Infobae Perú / Andina

Augusto Tarazona Fernández, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud en el Ministerio de Salud (Minsa) y expresidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, atribuyó el desabastecimiento de medicamentos inmunosupresores como tacrolimus y otros fármacos esenciales a una grave deficiencia del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

La declaración se produjo en una entrevista concedida a RPP Noticias, donde Tarazona respondió al creciente malestar por la escasez de medicinas en hospitales de todo el país señalando que estamos pagando las consecuencias de los múltiples cambios en la dirección del Cenares, durante la gestión de los exministros de Salud del gobierno de Pedro Castillo-Dina Boluarte.

El exviceministro señaló que el problema no es reciente ni aislado, sino consecuencia de un sistema de suministro crónicamente disfuncional. Explicó que, aunque Perú destinó S/2260 millones a la compra de medicamentos según el petitorio nacional, la falta de una adecuada programación presupuestal origina déficit permanente en los hospitales públicos.

“La situación no se debe únicamente a la ausencia ocasional de medicamentos, sino a una fragmentación histórica del sistema de salud. Cada sector, como el MINSA, EsSalud, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas, opera con lógicas y plazos distintos, lo que impide resultados óptimos”, afirmó Tarazona. Remarcó que la débil regulación y la escasa supervisión de organismos como Digemid agravan la crisis.

El Cenares es la entidad responsable de gestionar la adquisición y el almacenamiento adecuado de casi todos los medicamentos e insumos de salud que se distribuye en los hospitales del Minsa, EsSalud y otros a nivel nacional. Foto: El Peruano

Tarazona reveló un dato clave: durante la gestión del exministro César Vásquez (junio 2023 - octubre 2025), Cenares tuvo “entre siete a ocho directores en menos de un año. Con esa cantidad de rotación es imposible gestionar adecuadamente el abastecimiento. Lo que no se hizo el año pasado ahora pasa factura con el desabastecimiento que viven pacientes de diversas patologías”, destacó.

Cabe mencionar que la cantidad de directores a la que se refiere el exviceministro incluye también la breve gestión de Rosa Gutiérrez al frente del Ministerio de Salud, periodo durante el cual llegaron a designarse hasta dos directores en el Cenares.

Actualmente, el Cenares está bajo la administración de Javier Iván Henostroza Cáceres, quien asumió el cargo en octubre pasado, luego de que Luis Quiroz asumiera la titularidad del Minsa en el gobierno de transición de José Jerí. Henostroza Cáceres reemplazó a Juan Carlos Martín Castillo Díaz, quien dirigió la institución desde mayo de 2024 y permaneció un año y cuatro meses en el puesto, el periodo más largo en comparación con sus antecesores. Castillo Díaz fue retirado tras la vacancia de Dina Boluarte y la salida de César Vásquez del Minsa.

El error histórico en la compra de medicamentos

Tarazona Fernández criticó la tendencia a comprar solamente en función de los consumos históricos, sin considerar si las cantidades previas fueron suficientes para la demanda real. Esto lleva a perpetuar la escasez: “Si el año pasado se adquirieron mil ampollas y fueron insuficientes, repetir la cifra este año garantiza que el déficit persista”.

Además, Tarazona advirtió sobre la ineficiencia de los procesos de compra, marcados por una excesiva burocracia y lentitud que retrasa el acceso a tratamientos imprescindibles.

Minsa responde por escasez de Tacrolimus: Afirma que dará un “préstamo” de medicamentos para EsSalud de forma temporal. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Respecto a la cobertura, el exviceministro desmintió la versión oficial que habla de un 80% de disponibilidad de medicamentos esenciales: “Ese promedio es engañoso. En ciudades como Piura la disponibilidad real llega apenas al 50%, y en Iquitos y Loreto apenas alcanza el 44%. El aparente éxito de Lima y Callao oculta la realidad de la mayoría de regiones”.

Añadió que incluso en las zonas con mayor índice de abastecimiento, los fármacos más solicitados para tratar hipertensión, diabetes y cáncer suelen estar ausentes con frecuencia, dejando a los pacientes en grave riesgo.

Tarazona hizo énfasis en la necesidad de reformas estructurales y en fortalecer la rectoría estatal sobre el sistema de salud. “La desorganización, fragmentación y falta de financiamiento afectan tanto la atención diaria como la adquisición de medicamentos y el funcionamiento mismo de los servicios de salud. Esta debilidad se evidenció durante la pandemia y persiste hasta hoy”.

Finalmente, el exviceministro instó a los futuros candidatos presidenciales a priorizar la salud como base indispensable del desarrollo nacional y a convocar verdaderos especialistas para la gestión pública. “Debemos transformar el sistema actual en uno coordinado, sólido y centrado en la prevención y la atención integral desde el territorio. Sin salud, no es posible alcanzar un desarrollo social ni económico sostenible”, concluyó Tarazona.