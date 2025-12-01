Asesores, especialistas y directores renuncian al Minsa, ¿quiénes dejaron la cartera liderada por Luis Quiroz?

Ministerio de Salud - MINSA

Desde la llegada de Luis Quiroz como titular del Ministerio de Salud (Minsa), la cartera enfrenta una serie de salidas de directores, asesores y especialistas de alto nivel. Según documentos oficiales, entre octubre y noviembre de 2025 al menos ocho funcionarios, incluidos ambos viceministros, presentaron sus renuncias. Esta cadena de dimisiones presume inestabilidad en la cúpula y genera interrogantes sobre la llegada de nuevos cambios en los próximos días.

La primera salida relevante fue la de Herberth Cuba García, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, quien dejó el cargo este mes. Antes, Erick Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública, ya había oficializado su retiro argumentando que deseaba permitir que la nueva gestión asigne personas de confianza en los puestos directivos.

Ambas renuncias ocurrieron a pesar de que Quiroz había ratificado a estos funcionarios al asumir el ministerio. Con estos movimientos, la estructura viceministerial quedó sin liderazgo durante un periodo clave para la cartera sanitaria.

A estas dimisiones se sumaron otros funcionarios de alto rango. Entre ellos destaca Carlos Castillo, quien dirigía el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares), y Segundo Montenegro, director ejecutivo de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. También renunciaron los responsables de las Direcciones de Redes Integrales de Salud de Lima Centro y Lima Este, el jefe de la Dirección General de Recursos Humanos y la Secretaría General.

Luis Quiroz es el nuevo ministro de Salud. | Minsa

La tensión interna aumentó aún más con la salida de José Pérez Lu, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información del Minsa. “Me pongo a disposición para colaborar en el proceso de transición que se estime conveniente, asegurando la continuidad de los proyectos en curso y el resguardo de la información estratégica bajo mi responsabilidad”, expresó la funcionaria en la carta presentada al ministro el 11 de noviembre.

Otro retiro que causó alerta fue el de Lidia Saccatoma, reconocida por su experiencia en infraestructura hospitalaria e inversión en salud. Ejerció como especialista técnica en las gestiones de diferentes ministros, entre ellos Fernando D’Alessio, Abel Salinas, Patricia García, Silvia Pessah, Zulema Tomas, Hernando Cevallos, Hernán Condori y César Vásquez.

“Agradezco la oportunidad de haber contribuido, desde el ámbito técnico, al destrabe y reactivación de proyectos de infraestructura hospitalaria en un contexto nacional marcado por brechas significativas que demandan continuidad en la gestión y decisiones oportunas para mejorar los servicios de salud”, indica su carta de renuncia difundida por Infobae.

A estos casos se sumó la renuncia de Ruby Nelly Ponce Jara, Ejecutiva Adjunta I del despacho viceministerial de Salud Pública, oficializada el 9 de noviembre, y la de Diego Rolando Venegas Ojeda, ejecutivo adjunto del despacho ministerial, quien oficializó su salida el 26 de noviembre.

El mismo día se oficializó la salida de Delia Dávila Vigil como directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). En su lugar, se designó a Lida Esther Hildebrandt Pinedo. Asimismo, se presentó a José Adalberto Latorre Gálvez como director de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

¿Qué otros cambios vienen en la cartera lidera por Luis Quiroz?

Fuentes consultadas por Infobae advierten que podrían producirse más salidas en el corto plazo. Entre los posibles próximos retiros figura Sheyla Chumbile Andía como jefa de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, quien podría ser reemplazada por el médico José Guillermo Morales de la Cruz, actual director general de la DIRESA Lima.

La expectativa crece mientras se espera el nombramiento de nuevos funcionarios y se analiza el impacto de estos cambios sobre los planes para cerrar brechas en el sistema sanitario nacional. Entre los desafíos prioritarios figuran el fortalecimiento de la infraestructura y la continuidad de los programas de salud, que constituyen tareas urgentes para el Ejecutivo.