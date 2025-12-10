Perú

Primer lote de Tacrolimus: Minsa cumple entrega a EsSalud y busca garantizar tratamiento para pacientes trasplantados

El Ministerio de Salud activa operación logística para enviar el medicamento Tacrolimus al Seguro Social, mientras persisten reportes de escasez que afectan a personas con trasplante renal en los hospitales públicos del Perú

Guardar
Foto: Andina / Andina
Foto: Andina / Andina

La gestión del Ministerio de Salud (Minsa) para afrontar la falta de Tacrolimus llega en un periodo de elevada preocupación por el desabastecimiento de este inmunosupresor esencial, crucial para pacientes sometidos a trasplantes renales.

Organizaciones de pacientes y familiares han reportado dificultades para acceder al medicamento en hospitales del Minsa y del Seguro Social de Salud (EsSalud), lo que presionó a las autoridades sanitarias a tomar nuevas medidas para la provisión del fármaco.

Bajo disposición del ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, y mediante el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), el Minsa activó un puente logístico a fin de trasladar el primer lote de Tacrolimus al Almacén Central SALOG de EsSalud.

La entrega corresponde a un apoyo temporal, mientras EsSalud concluye sus procesos de compra y abastecimiento propios. La acción se efectúa sin que se vea afectado el stock de medicamentos en hospitales del Minsa y de gobiernos regionales, según confirmó la cartera de salud en un comunicado oficial.

De acuerdo con lo programado, están previstas dos entregas adicionales de Tacrolimus para los próximos días, lo que busca mantener la continuidad de tratamientos en personas trasplantadas.

El Minsa y EsSalud sostienen reuniones para definir estrategias conjuntas que permitan mejorar la gestión de fármacos críticos y optimizar la respuesta ante escenarios de escasez.

Tacrolimus: medicamento escaso en hospitales
Tacrolimus: medicamento escaso en hospitales del Minsa y de EsSalud.

Testimonios, alternativas y el reto sanitario

Mientras la entrega temporal se concreta, persiste el reclamo de familias y pacientes trasplantados ante el desabastecimiento de Tacrolimus en hospitales públicos.

Denuncias recientes, especialmente difundidas en redes sociales y respaldadas por testimonios recogidos por Infobae Perú, exponen la angustia de quienes deben tomar este inmunosupresor todos los días para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

Usuarios relatan episodios de disminución de dosis, donaciones informales y la necesidad de adquirir el medicamento en el extranjero.

Caterina Foresti, familiar de un paciente con trasplante renal, denunció la “falta de claridad” por parte de las autoridades y destacó que algunas sedes han pedido medicación a hospitales distintos ante la demora en la compra estatal.

Otros pacientes, como Brígida Castro Rea del Hospital Sabogal en Callao, confirman que tras agotar las reservas familiares no han obtenido plazos precisos para la regularización del suministro, generando incertidumbre sobre la salud y el futuro del injerto.

El caso se replica en hospitales como el Almenara, donde la comunidad recurre a plataformas digitales para compartir cápsulas de Tacrolimus mientras esperan nuevas entregas.

Debido a la carencia, EsSalud dispuso el uso de ciclosporina como reemplazo de manera temporal, aunque especialistas advierten que cambiar el inmunosupresor puede resultar en episodios de rechazo agudo y requiere de monitoreo médico constante para evitar complicaciones en los trasplantes.

El riesgo asociado a modificar o suspender el tratamiento con Tacrolimus ha generado un debate sobre las dependencias del sistema público de salud, la capacidad de gestión en la importación de medicamentos críticos y la urgencia de contar con canales ágiles de información para pacientes.

Las autoridades de salud reiteran que trabajan en la reposición sostenida de Tacrolimus, buscando asegurar que todas las personas trasplantadas bajo atención estatal cuenten con el insumo sin interrupciones que pongan en peligro sus órganos y su vida.

Temas Relacionados

MinsaEsSaludTransplante de riñónRiñónTracolimusperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la Kábala de este martes 9 de diciembre: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados de la Kábala de

Resultados del Gana Diario de este martes 9 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Gana Diario lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Resultados del Gana Diario de

Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez desde UCI: “Gracias por enseñarme tanto”

La comunicadora compartió una fotografía íntima mientras amamantaba a sus bebés prematuras y expresó su agradecimiento por todas las muestras de apoyo que viene recibiendo en medio de este complejo proceso médico

Kathy Sheen presenta a sus

Pidió un taxi por aplicativo para ir al aeropuerto, pero chofer lo abandonó en un descampado en zona peligrosa del Callao

El joven que tomó el taxi desde Chorrillos relató que, tras ser abandonado en un descampado del Callao cuando se dirigía al aeropuerto Jorge Chávez, el chofer lo hostigó insistentemente con llamadas y mensajes para exigirle un pago mayor al acordado

Pidió un taxi por aplicativo

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

El exalcalde propuso la construcción de un túnel subterráneo con sistema de peaje para conectar distintos puntos clave de la capital y aliviar la congestión vehicular

Rafael López Aliaga propone construir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga propone construir

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

José Jerí: Presidencia del Perú saluda distinción de Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado a través de una carta

Tomás Gálvez remueve al fiscal a cargo de la carpeta fiscal en su contra por el caso Cuellos Blancos

José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra la delincuencia

Sigrid Bazán anuncia que postulará a la Cámara de Diputados con Venceremos, junto con abogado de Guillermo Bermejo

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen presenta a sus

Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez desde UCI: “Gracias por enseñarme tanto”

Bad Bunny en Lima: ¿cómo solicitar el upgrade para las nuevas zonas o el reembolso de las entradas?

Magaly Medina estalla por pregunta a Tilsa Lozano en EVDLV: “Nunca fue la enamorada del ‘Loco’ Vargas, fue la amante”

Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

Gabriela Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

DEPORTES

Alianza Lima debutó arropado por

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Osasco 0-3: resumen de la caída ‘blanquiazul’ en su debut por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras derrota en su debut