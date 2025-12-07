Perú

Escasez de tacrolimus se agrava en EsSalud: denuncian que hospitales piden prestado el medicamento

Hospitales de EsSalud y Minsa reportan escasez del inmunosupresor esencial. Algunos pacientes buscan medicación en el extranjero ante la falta de respuesta del Estado

Guardar
Falta de tacrolimus deja en incertidumbre a pacientes trasplantados: “La vida de mi padre depende de este medicamento”. Video: @caterinaforestiac / TikTok

Pacientes y familiares de personas trasplantadas de riñón vienen denunciando en redes sociales el desabastecimiento de tacrolimus, un medicamento esencial para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Los reportes provienen de hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, donde usuarios aseguran que llevan días sin acceder a su medicación diaria.

El tacrolimus es un inmunosupresor de uso permanente. Sin él, un paciente trasplantado puede deteriorarse en cuestión de horas y, en los casos más graves, perder el órgano o la vida.

Personal del hospital Almenara informa
Personal del hospital Almenara informa a familiar de paciente transplantado el préstamo de medicamentos a otos establecimientos.

“Así haya guerra, este medicamento siempre debía estar”

Caterina Foresti, familiar de un paciente trasplantado atendido en el hospital Almenara, contó a Infobae Perú que la situación se vive con angustia:

“EsSalud está pasando por un desabastecimiento de medicamentos para varias enfermedades. En este caso, el tacrolimus es vital para todas las personas trasplantadas. Los médicos me dijeron cuando operaron a mi papá en 2021 que este era un medicamento que así haya guerra siempre iba a haber, porque el Estado es el único que lo brinda. Pero ahora no está siendo correctamente abastecido”.

Foresti explica que el hospital se ha visto obligado a pedir prestado el medicamento a otras sedes, debido a que Digemid aún no aprueba la compra.

Pacientes trasplantados en riesgo: denuncian
Pacientes trasplantados en riesgo: denuncian que no hay tacrolimus en hospitales del Estado

En su video viral —que generó decenas de testimonios— otros usuarios aseguran haber tenido problemas similares con medicamentos para VIH, cáncer, diabetes u otras enfermedades crónicas.

Reducción de dosis y compras fuera del país

La familia de Caterina recibió temporalmente 50 cápsulas donadas por otros pacientes, pero esta “solución” no es accesible para todos. Ante la falta del medicamento, los médicos le indicaron reducir la dosis de tres a dos cápsulas diarias.

“No nos han dicho si habrá algún sustituto. Solo nos dicen que Digemid debe hacerse cargo estos días, pero no hay claridad”, afirma.

También reporta que muchos pacientes están recurriendo a comprar tacrolimus en el extranjero, especialmente en India, pese a que importar medicación sin autorización formal implica riesgos sanitarios y legales.

Tacrolimus: medicamento escaso en hospitales
Tacrolimus: medicamento escaso en hospitales del Minsa y de EsSalud.

“Las quejas se sienten como una botella al mar”

Foresti presentó una queja en la plataforma de la Defensoría del Pueblo y revisa diariamente la página de Digemid en busca de información. No recibe respuesta.

“Llamar al Minsa es complicado porque solo atienden hasta las 5:30 p. m. A veces mandar una queja en una página del Estado se siente como lanzar una botella al mar. Yo estoy denunciando, pero muchos otros no pueden o no saben cómo. Esto no puede verse como un caso aislado”.

Personal del hospital Almenara recomienda
Personal del hospital Almenara recomienda reducir dosis del medicamento ante desabastecimiento.

EsSalud confirma desabastecimiento y ofrece alternativa temporal

Tras las denuncias públicas, EsSalud confirmó el desabastecimiento de tacrolimus y dispuso temporalmente entregar ciclosporina 50 mg como alternativa terapéutica.

Sin embargo, especialistas advierten que el cambio de inmunosupresor no es un ajuste menor: implica riesgos, requiere una vigilancia médica estrecha y podría alterar la estabilidad del órgano trasplantado. La interrupción o modificación brusca de la medicación inmunosupresora puede desencadenar episodios de rechazo agudo o deterioro progresivo del injerto.

Desabastecimiento de tacrolimus en Perú:
Desabastecimiento de tacrolimus en Perú: EsSalud confirma falta del medicamento y entrega sustituto temporal.

Un problema que se arrastra

El problema no es nuevo. A comienzos de este año, la Contraloría General de la República publicó un informe que advertía el desabastecimiento crónico en hospitales de EsSalud. Según la supervisión realizada en 14 regiones, el 85% de los establecimientos visitados reportaba falta de medicamentos esenciales, incluidos tratamientos para VIH, cáncer, psiquiatría, pediatría, anestesiología y trasplantes. El informe reveló, además, un manejo disparejo del stock: mientras algunos hospitales no tenían inventario suficiente para dos meses, otros acumulaban excedentes por más de seis meses, lo que aumenta el riesgo de vencimiento y de pérdidas económicas para el Estado.

En medio de este panorama, pacientes y familiares insisten en que el tacrolimus debe ser repuesto de inmediato y que Digemid debe informar con claridad cuándo autorizará la compra. También piden un cronograma transparente y un plan de contingencia que evite nuevos episodios de escasez. Foresti subraya que su principal temor es que la vida de su padre vuelva a estar en riesgo.

Creado para atender a la
Creado para atender a la clase trabajadora, el Hospital Obrero marcó un hito en la salud peruana y evolucionó hasta convertirse en el actual Hospital Guillermo Almenara. (Andina)
“Mi papá vive gracias a esta medicación. Y como él, miles”, afirma. “No podemos permitir que personas trasplantadas pierdan años de vida ganados porque el Estado no puede garantizar un medicamento que es su obligación brindar”.

Las denuncias continúan acumulándose y, mientras no haya una solución definitiva, cada día sin tacrolimus es un día de incertidumbre para miles de familias.

Temas Relacionados

EsSaludMINSATransplante de riñónTacrolimusperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro de las ‘pumas’ buscará mantenerse en la senda triunfal para acortar distancias en la lucha por el primer lugar. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Se juega el primer cruce definitivo entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ por el título nacional femenino. Sigue las incidencias del choque desde el recinto de La Victoria

Alianza Lima vs Universitario EN

José Jerí sobre investigación del JEE por infringir neutralidad: “Espero que el Jurado corrija algunos sus excesos”

El presidente interino negó haber vulnerado la neutralidad electoral tras la investigación abierta por el JEE de Lima Centro y afirmó que sus declaraciones sobre su militancia en Somos Perú respondieron a una consulta periodística

José Jerí sobre investigación del

Más allá del calcio y la vitamina D: otras vitaminas y minerales que previenen la osteoporosis

La osteoporosis debilita tus huesos sin que lo notes hasta que ocurre una fractura en cadera, muñeca o espalda

Más allá del calcio y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sobre investigación del

José Jerí sobre investigación del JEE por infringir neutralidad: “Espero que el Jurado corrija algunos sus excesos”

Vladimir Cerrón afirma que ganará las elecciones 2026 pese a estar prófugo: “hay que disciplinar a los golpistas y traidores”

Así será la campaña de Vladimir Cerrón: en la clandestinidad y bajo prisión preventiva vigente

¿‘Derrota’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si no aprueba un ‘shock de leyes’ para “transformar el Perú”

ENTRETENIMIENTO

Francisca Aronsson sorprende al lucir

Francisca Aronsson sorprende al lucir ‘pancita embarazo’: “Gracias por acompañarme en cada paso”

Alpha Drive One, la banda emergente que conquista el top 10 de las canciones más populares de K-Pop

Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original: “Tengo la boleta, ahorré casi un año”

El mensaje de Melissa Klug a Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: “No quería que repitieras patrones”

Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años: así lo despidieron los artistas peruanos

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute