Capturan a 7 inspectores a cargo de la ATU por extorsionar y cobrar cupos a transportistas: cayeron con dinero en efectivo

La Policía desarticuló una red criminal conocida como ‘Los Elegantes de Lima Este’, que exigía pagos a transportistas a cambio de evitar multas y el envío de vehículos al depósito

Fuente: TV Perú

La Policía Nacional (PNP) capturó este miércoles a 12 personas vinculadas a una red criminal conocida como ‘Los Elegantes de Lima Este’, entre los cuales figuran siete inspectores que estaban a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El coronel Manuel Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, detalló que la banda extorsionaba a transportistas del sector formal e informal, a quienes les exigían pagos para evitar multas o el envío de sus vehículos al depósito.

La captura se produjo tras varios allanamientos en oficinas y domicilios, en los cuales se decomisaron más de 100 mil soles. “Lo que hacía la banda era coaccionar a los transportistas, ya fueran propietarios o conductores de unidades móviles, exigiendo cupos bajo la amenaza de multas o el envío de los vehículos al depósito”, explicó al añadir que la organización criminal operaba desde 2024.

Durante los allanamientos, la Policía incautó más de 100 mil soles en efectivo, además de detectar el uso de monederos virtuales como Yape para recibir pagos extorsivos

La Policía incautó aproximadamente 102 mil soles en efectivo en las oficinas de la ATU, suma que permanecía bajo control de varios de los detenidos. Uno contaba con cerca de 21 mil soles, mientras que otro registraba aproximadamente 50 mil soles.

La investigación detectó además el uso de monederos virtuales, como Yape, para el cobro de pagos exigidos a los transportistas. El coronel destacó que la intervención se inició tras las denuncias presentadas por dos dirigentes, quienes informaron sobre los actos extorsivos.

“Las normas protegen la identidad del denunciante, y eso nos permitió actuar rápidamente con herramientas como la trazabilidad del dinero, las comunicaciones y las videovigilancias, lo que nos permitió acreditar los hechos”, indicó.

Agregó que uno de los inspectores obtenía información privilegiada sobre infracciones de transporte y aprovechaba esos datos para intimidar a los choferes mediante supuestas omisiones o irregularidades administrativas.

La ATU negó que los detenidos formen parte de su personal, afirmó que eran inspectores contratados por la Municipalidad de Ate y señaló la cancelación de sus acreditaciones

De acuerdo con las pesquisas respaldadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde el año pasado ‘Los Elegantes de Lima Este’ habrían acumulado cerca de un millón de soles mediante estos cobros ilegales, por lo que se ha solicitado prisión preventiva para los implicados.

“No hemos encontrado vinculaciones con otras oficinas descentralizadas en el Callao ni en Lima Norte. Sin embargo, estamos dispuestos a recibir más denuncias de transportistas y dirigentes para continuar con la investigación y obtener resultados”, señaló el coronel.

Niegan vínculo

A través de un comunicado, la ATU precisó que “los siete detenidos no son trabajadores de la ATU”, sino inspectores municipales de transporte “contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo sus propios procesos y criterios”.

La institución detalló que mantiene un convenio de cooperación interinstitucional con ese municipio para fortalecer la fiscalización. “La ATU únicamente brindaba capacitación y acreditación al personal designado por la municipalidad”, indicó.

“Las acreditaciones de los siete involucrados han sido canceladas de manera definitiva, quedando impedidos de participar en cualquier labor de fiscalización del transporte urbano”, señaló.

También negó allanamientos en sus oficinas, como afirmó el jefe policial: “Es falso que el operativo policial haya incluido el allanamiento de alguna sede de la ATU. Las intervenciones se realizaron únicamente en viviendas de los investigados y en un local del municipio”.

“La ATU rechaza de forma categórica el uso indebido y delictivo de procedimientos de fiscalización revelado en esta investigación y reafirma su compromiso con un transporte público seguro, transparente y sin corrupción”, concluyó la autoridad.

