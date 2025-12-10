Perú

Canastas Navideñas: este es su precio en Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y Makro

Cada diciembre, miles de empresas y familias peruanas mantienen viva la costumbre de regalar canastas navideñas con productos infaltables para la Nochebuena. Conoce aquí los precios y contenidos de las principales cadenas del país en la campaña 2025

Guardar
La costumbre navideña de ofrecer
La costumbre navideña de ofrecer cestas surgió de rituales romanos y ha evolucionado significativamente en Perú, reflejando tanto herencia cultural como aspectos de gratitud y comunidad. (Andina)

La tradición de las canastas navideñas sigue muy vigente en el Perú. Cada diciembre, miles de empresas y organizaciones entregan a sus trabajadores este esperado presente, concebido como un gesto de reconocimiento y gratitud por el esfuerzo de todo el año. Más allá del simple obsequio, la canasta navideña es parte fundamental del aguinaldo, y su contenido suele reunir aquellos productos más característicos de las celebraciones de fin de año.

La tradición y sus infaltables

En la mayoría de hogares peruanos, una canasta navideña es símbolo de unión y festejo familiar. Los artículos que suelen incluirse responden a costumbres ampliamente compartidas: el panetón, siempre presente en las mesas de Nochebuena, chocolates para taza que invitan a compartir en noches frescas, espumantes para brindar, mermeladas, galletas y conservas, además de productos básicos como arroz, fideos, azúcar y leche. Estas selecciones buscan que las familias puedan armar una cena especial y disfrutar de sabores tradicionales sin esfuerzo.

A continuación, un repaso por los precios y contenidos de las canastas más económica y exclusiva que ofrecen los principales supermercados del país en la campaña 2025, destacando sus opciones y lo que contienen.

Canastas en Tottus: variedad para todos los bolsillos

En Tottus, las canastas van desde la opción más accesible, la Canasta Tottus San José Navidad 2025, que cuesta S/ 29,70. Sus productos incluyen:

  • Panetón Tradicional Precio Uno bolsa 750 g
  • Trozos de atún Tottus lata 140 g
  • Fideo tornillo Precio Uno bolsa 250 g
  • Leche Laive Practitarro botella 390 g
  • Avena Grano de Oro bolsa 170 g
  • Azúcar rubia Tottus bolsa 1 kg
  • Presentación en caja Chica San José

Para quienes buscan una alternativa más completa, la Canasta Tottus Noche Buena Navidad 2025 se encuentra a S/ 84,90 e incluye productos premium como panetón Tottus de 900 g, espumante Montesierpe diamante, conservas, mermelada, chocolates, dips y una bolsa festiva, ideal para una celebración a lo grande.

Canastas Navideñas Tottus
Canastas Navideñas Tottus

Precios en Plaza Vea: desde básicos a super premium

En Plaza Vea, la opción más económica es la Canasta Roja 2025, la cual se vende por S/ 31,40. Su contenido es ideal para familias pequeñas:

  • Panetón Bells bolsa 800 g
  • Leche evaporada Bells lata 410 g
  • Espumante Viña Vieja Napoleón semi seco botella 750 ml
  • Azúcar rubia Bells 1 kg
  • Chocolate para taza Bells tableta 90 g
  • Fideos tornillo Bells 250 g

Al otro extremo se encuentra la Canasta Super Premium 2025, con un precio de S/ 179,10. Trae artículos importados y de marcas de lujo, entre ellos:panetón D’Onofrio, espumante Navarro Correas, conservas Aconcagua, chocolates Ferrero Rocher y Hershey’s, galletas Colombina, papas Pringles, frutos secos y hasta tapenade de alcachofa.

Canastas Navideñas Plaza Vea
Canastas Navideñas Plaza Vea

Wong: desde la clásica Cuisine &amp; Co hasta la lujosa Royal

En Wong, la Canasta Navideña Cuisine & Co se presenta como una alternativa equilibrada, con un costo de S/ 59,90 e incluye:

  • Leche evaporada Cuisine & Co
  • Duraznos en almíbar
  • Aceite vegetal
  • Panetón Tradicional Wong 800 g
  • Productos básicos como arroz, arvejas, avena y azúcar
  • Chocolate para taza y galletas

Sin embargo, la verdadera exclusividad se encuentra en la Canasta Royal, cuyo precio alcanza los S/ 1.999,90. Incluye whisky escocés Royal Salute 21 años, vinos premium, ron especial, galletas importadas, pisco, mermeladas gourmet, especias y otras delicatessen que convierten este obsequio en un verdadero lujo navideño

Canastas Navideñas Wong
Canastas Navideñas Wong

Makro: opciones al por mayor y variedad

El mayorista Makro ofrece alternativas pensadas para la compra corporativa o familiar en volumen. Su Canasta Roja Makro 2025 parte desde S/ 30,90 por unidad (en packs de seis), e incluye panetón Baldaracci, mezcla láctea Laive, azúcar, arroz, pasta, chocolate para taza y mermelada. La Canasta Premium Makro 2025, desde S/ 131,50 (también con promociones por cantidad), lleva productos de marcas como D’Onofrio, Ferrero Rocher, Pringles, galletas Colombina y más, ensamblando así una propuesta gourmet.

Canastas Navideñas Makro
Canastas Navideñas Makro

Canastas en Metro: opciones para cada presupuesto

En Metro, la campaña navideña también presenta alternativas pensadas para diferentes necesidades. La Canasta Metro Básica (Caja) se ofrece a S/ 35,90 e incluye productos esenciales para la celebración. Entre sus componentes destacan un panetón tradicional Metro de 800 g, espumante Napoleón semiseco, arroz superior Metro, mezcla láctea Laive, fideos canuto y hasta una caja de manzanilla para infusión, acompañados de chocolate para taza. Esta combinación responde a las expectativas de quienes buscan calidad, variedad y precio moderado en un solo paquete.

Por otro lado, quienes quieren distinguir su obsequio pueden optar por la Canasta Metro Premium, cuyo valor asciende a S/ 339,90. Esta propuesta premium reúne productos selectos y de alta gama como panetón Properzi de 1 kg, espumante Freixenet Mía Moscato, ron Botrán Oro 5 años, vino Rosé Malbec Camila, cerezas marraquino y piñas en rodajas Best Food. Además, incluye delicatessen como crema de jamón ibérico, waffers Loacker, sazonadores especiales, filete de atún en aceite de girasol con sal de Maras y opciones saludables como veggie chips, frutos secos y berry mix, todos presentados para brindar una experiencia exclusiva y sofisticada en esta Navidad.

Canastas en Metro
Canastas en Metro

¿Por qué elegir una canasta navideña?

Además de ser un gesto corporativo, para muchas familias las canastas son un verdadero alivio para el ahorro y la organización de la cena de Nochebuena, asegurando la presencia de productos típicos sin necesidad de buscar cada uno por separado. Su amplio rango de precios y presentaciones permite que cada empresa y consumidor encuentre la opción ideal según sus necesidades y presupuesto, consolidando una costumbre que año a año suma tradición y sabor a la Navidad peruana.

Temas Relacionados

Canastas NavideñasTottusPlaza VeaMetroWongMakroperu-noticias

Más Noticias

Extorsión en Javier Prado: así operaba la mafia que cobraba cupos a colectiveros informales

Según la PNP, la captura de los hermanos González Salas sería el primer paso para lograr la desarticulación de una banda criminal más organizada dedicada a este delito

Extorsión en Javier Prado: así

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se juega el tercer set. El equipo de Facundo Morando iguala el marcador 1-1. Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en Cajamarca FC tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

El ‘Pirata’ tiene negociaciones avanzadas con el equipo recién ascendido a la Liga 1, el cual le puso sobre la mesa un atractivo proyecto deportivo

El nuevo cargo que Hernán

Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para Juan Pablo II antes que Christian Cueva: “Sácate el ancho para que llegues a la selección”

El ‘Rei’ contó detalles de la conversación con el presidente de la FPF, también propietario del club chongoyapano, vendiéndole la idea de volver a la ‘bicolor’

Reimond Manco confesó que Agustín

Investigan a 15 colegios de Cusco por exigir útiles no escolares, no contar con plan contra ‘bullying’ y más

Indecopi los podría sancionar. La lista de colegios es tan extensa como las posibles infracciones que habrían cometido las entidades educativas

Investigan a 15 colegios de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce quiénes son

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Fiscales supremos postergan hasta el 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya responde con elegancia

Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Así fue el recorrido de Ibai y Gaspi por las calles de Lima: bromas, sorpresas y caos

Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

DEPORTES

El nuevo cargo que Hernán

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para Juan Pablo II antes que Christian Cueva: “Sácate el ancho para que llegues a la selección”

Los 4 delanteros que quiere Universitario para el 2026: la preferencia de Jorge Fossati, sus promedios goleadores y cuál podría llegar

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”