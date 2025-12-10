Canastas Navideñas: este es su precio en Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y Makro

La tradición de las canastas navideñas sigue muy vigente en el Perú. Cada diciembre, miles de empresas y organizaciones entregan a sus trabajadores este esperado presente, concebido como un gesto de reconocimiento y gratitud por el esfuerzo de todo el año. Más allá del simple obsequio, la canasta navideña es parte fundamental del aguinaldo, y su contenido suele reunir aquellos productos más característicos de las celebraciones de fin de año.
La tradición y sus infaltables
En la mayoría de hogares peruanos, una canasta navideña es símbolo de unión y festejo familiar. Los artículos que suelen incluirse responden a costumbres ampliamente compartidas: el panetón, siempre presente en las mesas de Nochebuena, chocolates para taza que invitan a compartir en noches frescas, espumantes para brindar, mermeladas, galletas y conservas, además de productos básicos como arroz, fideos, azúcar y leche. Estas selecciones buscan que las familias puedan armar una cena especial y disfrutar de sabores tradicionales sin esfuerzo.
A continuación, un repaso por los precios y contenidos de las canastas más económica y exclusiva que ofrecen los principales supermercados del país en la campaña 2025, destacando sus opciones y lo que contienen.
Canastas en Tottus: variedad para todos los bolsillos
En Tottus, las canastas van desde la opción más accesible, la Canasta Tottus San José Navidad 2025, que cuesta S/ 29,70. Sus productos incluyen:
- Panetón Tradicional Precio Uno bolsa 750 g
- Trozos de atún Tottus lata 140 g
- Fideo tornillo Precio Uno bolsa 250 g
- Leche Laive Practitarro botella 390 g
- Avena Grano de Oro bolsa 170 g
- Azúcar rubia Tottus bolsa 1 kg
- Presentación en caja Chica San José
Para quienes buscan una alternativa más completa, la Canasta Tottus Noche Buena Navidad 2025 se encuentra a S/ 84,90 e incluye productos premium como panetón Tottus de 900 g, espumante Montesierpe diamante, conservas, mermelada, chocolates, dips y una bolsa festiva, ideal para una celebración a lo grande.
Precios en Plaza Vea: desde básicos a super premium
En Plaza Vea, la opción más económica es la Canasta Roja 2025, la cual se vende por S/ 31,40. Su contenido es ideal para familias pequeñas:
- Panetón Bells bolsa 800 g
- Leche evaporada Bells lata 410 g
- Espumante Viña Vieja Napoleón semi seco botella 750 ml
- Azúcar rubia Bells 1 kg
- Chocolate para taza Bells tableta 90 g
- Fideos tornillo Bells 250 g
Al otro extremo se encuentra la Canasta Super Premium 2025, con un precio de S/ 179,10. Trae artículos importados y de marcas de lujo, entre ellos:panetón D’Onofrio, espumante Navarro Correas, conservas Aconcagua, chocolates Ferrero Rocher y Hershey’s, galletas Colombina, papas Pringles, frutos secos y hasta tapenade de alcachofa.
Wong: desde la clásica Cuisine & Co hasta la lujosa Royal
En Wong, la Canasta Navideña Cuisine & Co se presenta como una alternativa equilibrada, con un costo de S/ 59,90 e incluye:
- Leche evaporada Cuisine & Co
- Duraznos en almíbar
- Aceite vegetal
- Panetón Tradicional Wong 800 g
- Productos básicos como arroz, arvejas, avena y azúcar
- Chocolate para taza y galletas
Sin embargo, la verdadera exclusividad se encuentra en la Canasta Royal, cuyo precio alcanza los S/ 1.999,90. Incluye whisky escocés Royal Salute 21 años, vinos premium, ron especial, galletas importadas, pisco, mermeladas gourmet, especias y otras delicatessen que convierten este obsequio en un verdadero lujo navideño
Makro: opciones al por mayor y variedad
El mayorista Makro ofrece alternativas pensadas para la compra corporativa o familiar en volumen. Su Canasta Roja Makro 2025 parte desde S/ 30,90 por unidad (en packs de seis), e incluye panetón Baldaracci, mezcla láctea Laive, azúcar, arroz, pasta, chocolate para taza y mermelada. La Canasta Premium Makro 2025, desde S/ 131,50 (también con promociones por cantidad), lleva productos de marcas como D’Onofrio, Ferrero Rocher, Pringles, galletas Colombina y más, ensamblando así una propuesta gourmet.
Canastas en Metro: opciones para cada presupuesto
En Metro, la campaña navideña también presenta alternativas pensadas para diferentes necesidades. La Canasta Metro Básica (Caja) se ofrece a S/ 35,90 e incluye productos esenciales para la celebración. Entre sus componentes destacan un panetón tradicional Metro de 800 g, espumante Napoleón semiseco, arroz superior Metro, mezcla láctea Laive, fideos canuto y hasta una caja de manzanilla para infusión, acompañados de chocolate para taza. Esta combinación responde a las expectativas de quienes buscan calidad, variedad y precio moderado en un solo paquete.
Por otro lado, quienes quieren distinguir su obsequio pueden optar por la Canasta Metro Premium, cuyo valor asciende a S/ 339,90. Esta propuesta premium reúne productos selectos y de alta gama como panetón Properzi de 1 kg, espumante Freixenet Mía Moscato, ron Botrán Oro 5 años, vino Rosé Malbec Camila, cerezas marraquino y piñas en rodajas Best Food. Además, incluye delicatessen como crema de jamón ibérico, waffers Loacker, sazonadores especiales, filete de atún en aceite de girasol con sal de Maras y opciones saludables como veggie chips, frutos secos y berry mix, todos presentados para brindar una experiencia exclusiva y sofisticada en esta Navidad.
¿Por qué elegir una canasta navideña?
Además de ser un gesto corporativo, para muchas familias las canastas son un verdadero alivio para el ahorro y la organización de la cena de Nochebuena, asegurando la presencia de productos típicos sin necesidad de buscar cada uno por separado. Su amplio rango de precios y presentaciones permite que cada empresa y consumidor encuentre la opción ideal según sus necesidades y presupuesto, consolidando una costumbre que año a año suma tradición y sabor a la Navidad peruana.