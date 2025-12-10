Canastas Navideñas: este es su precio en Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y Makro

La costumbre navideña de ofrecer cestas surgió de rituales romanos y ha evolucionado significativamente en Perú, reflejando tanto herencia cultural como aspectos de gratitud y comunidad. (Andina)

La tradición de las canastas navideñas sigue muy vigente en el Perú. Cada diciembre, miles de empresas y organizaciones entregan a sus trabajadores este esperado presente, concebido como un gesto de reconocimiento y gratitud por el esfuerzo de todo el año. Más allá del simple obsequio, la canasta navideña es parte fundamental del aguinaldo, y su contenido suele reunir aquellos productos más característicos de las celebraciones de fin de año.

La tradición y sus infaltables

En la mayoría de hogares peruanos, una canasta navideña es símbolo de unión y festejo familiar. Los artículos que suelen incluirse responden a costumbres ampliamente compartidas: el panetón, siempre presente en las mesas de Nochebuena, chocolates para taza que invitan a compartir en noches frescas, espumantes para brindar, mermeladas, galletas y conservas, además de productos básicos como arroz, fideos, azúcar y leche. Estas selecciones buscan que las familias puedan armar una cena especial y disfrutar de sabores tradicionales sin esfuerzo.

A continuación, un repaso por los precios y contenidos de las canastas más económica y exclusiva que ofrecen los principales supermercados del país en la campaña 2025, destacando sus opciones y lo que contienen.

Canastas en Tottus: variedad para todos los bolsillos

En Tottus, las canastas van desde la opción más accesible, la Canasta Tottus San José Navidad 2025, que cuesta S/ 29,70. Sus productos incluyen:

Panetón Tradicional Precio Uno bolsa 750 g

Trozos de atún Tottus lata 140 g

Fideo tornillo Precio Uno bolsa 250 g

Leche Laive Practitarro botella 390 g

Avena Grano de Oro bolsa 170 g

Azúcar rubia Tottus bolsa 1 kg

Presentación en caja Chica San José

Para quienes buscan una alternativa más completa, la Canasta Tottus Noche Buena Navidad 2025 se encuentra a S/ 84,90 e incluye productos premium como panetón Tottus de 900 g, espumante Montesierpe diamante, conservas, mermelada, chocolates, dips y una bolsa festiva, ideal para una celebración a lo grande.

Canastas Navideñas Tottus

Precios en Plaza Vea: desde básicos a super premium

En Plaza Vea, la opción más económica es la Canasta Roja 2025, la cual se vende por S/ 31,40. Su contenido es ideal para familias pequeñas:

Panetón Bells bolsa 800 g

Leche evaporada Bells lata 410 g

Espumante Viña Vieja Napoleón semi seco botella 750 ml

Azúcar rubia Bells 1 kg

Chocolate para taza Bells tableta 90 g

Fideos tornillo Bells 250 g

Al otro extremo se encuentra la Canasta Super Premium 2025, con un precio de S/ 179,10. Trae artículos importados y de marcas de lujo, entre ellos:panetón D’Onofrio, espumante Navarro Correas, conservas Aconcagua, chocolates Ferrero Rocher y Hershey’s, galletas Colombina, papas Pringles, frutos secos y hasta tapenade de alcachofa.

Canastas Navideñas Plaza Vea

Wong: desde la clásica Cuisine & Co hasta la lujosa Royal

En Wong, la Canasta Navideña Cuisine & Co se presenta como una alternativa equilibrada, con un costo de S/ 59,90 e incluye:

Leche evaporada Cuisine & Co

Duraznos en almíbar

Aceite vegetal

Panetón Tradicional Wong 800 g

Productos básicos como arroz, arvejas, avena y azúcar

Chocolate para taza y galletas

Sin embargo, la verdadera exclusividad se encuentra en la Canasta Royal, cuyo precio alcanza los S/ 1.999,90. Incluye whisky escocés Royal Salute 21 años, vinos premium, ron especial, galletas importadas, pisco, mermeladas gourmet, especias y otras delicatessen que convierten este obsequio en un verdadero lujo navideño

Canastas Navideñas Wong

Makro: opciones al por mayor y variedad

El mayorista Makro ofrece alternativas pensadas para la compra corporativa o familiar en volumen. Su Canasta Roja Makro 2025 parte desde S/ 30,90 por unidad (en packs de seis), e incluye panetón Baldaracci, mezcla láctea Laive, azúcar, arroz, pasta, chocolate para taza y mermelada. La Canasta Premium Makro 2025, desde S/ 131,50 (también con promociones por cantidad), lleva productos de marcas como D’Onofrio, Ferrero Rocher, Pringles, galletas Colombina y más, ensamblando así una propuesta gourmet.

Canastas Navideñas Makro

Canastas en Metro: opciones para cada presupuesto

En Metro, la campaña navideña también presenta alternativas pensadas para diferentes necesidades. La Canasta Metro Básica (Caja) se ofrece a S/ 35,90 e incluye productos esenciales para la celebración. Entre sus componentes destacan un panetón tradicional Metro de 800 g, espumante Napoleón semiseco, arroz superior Metro, mezcla láctea Laive, fideos canuto y hasta una caja de manzanilla para infusión, acompañados de chocolate para taza. Esta combinación responde a las expectativas de quienes buscan calidad, variedad y precio moderado en un solo paquete.

Por otro lado, quienes quieren distinguir su obsequio pueden optar por la Canasta Metro Premium, cuyo valor asciende a S/ 339,90. Esta propuesta premium reúne productos selectos y de alta gama como panetón Properzi de 1 kg, espumante Freixenet Mía Moscato, ron Botrán Oro 5 años, vino Rosé Malbec Camila, cerezas marraquino y piñas en rodajas Best Food. Además, incluye delicatessen como crema de jamón ibérico, waffers Loacker, sazonadores especiales, filete de atún en aceite de girasol con sal de Maras y opciones saludables como veggie chips, frutos secos y berry mix, todos presentados para brindar una experiencia exclusiva y sofisticada en esta Navidad.

Canastas en Metro

¿Por qué elegir una canasta navideña?

Además de ser un gesto corporativo, para muchas familias las canastas son un verdadero alivio para el ahorro y la organización de la cena de Nochebuena, asegurando la presencia de productos típicos sin necesidad de buscar cada uno por separado. Su amplio rango de precios y presentaciones permite que cada empresa y consumidor encuentre la opción ideal según sus necesidades y presupuesto, consolidando una costumbre que año a año suma tradición y sabor a la Navidad peruana.