Metro abre sede en populoso distrito de Lima: está frente a futura estación de la Línea 2

La inauguración se realizó en el marco de la celebración por los 33 años de presencia de Metro en el país. Foto: Google Maps

Supermercados Metro, parte del grupo Cencosud, continúa expandiendo su presencia en el país con la apertura de un nuevo local en el distrito de Santa Anita. La inauguración, realizada el 11 de noviembre, refuerza la estrategia de crecimiento de la cadena y consolida su presencia en Lima Este, una zona con alto flujo comercial y residencial.

La apertura coincide con el 33.º aniversario de Metro en el Perú, una marca que se ha consolidado como una de las más reconocidas del sector retail, con más de 70 tiendas en distintas regiones del país. Este nuevo punto de venta no solo impulsa la inversión privada, sino que también genera empleo formal y reafirma el compromiso de Cencosud con el desarrollo del mercado peruano.

Metro pone su nueva sede en una ubicación estratégica en Lima Este

El nuevo supermercado Metro se encuentra en el centro comercial Mall Aventura Santa Anita, ubicado en la Av. Carretera Central N°111, justo frente a la futura estación de la Línea 2 del Metro de Lima. Con un área de ventas de 1.178 m², este local busca atender la creciente demanda de los hogares del distrito y de zonas cercanas, ofreciendo un amplio surtido de productos nacionales e importados.

Fernando Ureta Vicuña, gerente país de Cencosud Perú, destacó que “Metro Santa Anita es el resultado del compromiso de Cencosud con el desarrollo económico del mercado peruano y con los vecinos del distrito, impulsando nuevas oportunidades de empleo formal. En esta moderna tienda, nuestros clientes podrán encontrar todo lo que necesitan para su día a día, calidad, variedad y precios bajos, con la atención que caracteriza a Metro”.

La más reciente tienda de Metro está ubicada dentro del centro comercial Mall Aventura, en el distrito de Santa Anita. Foto: difusión

Reactivación del plan de expansión de Metro y Cencosud

Esta inauguración representa un paso relevante en la estrategia de crecimiento de Cencosud Perú, ya que marca la reactivación del plan de expansión de Metro después de seis años. La última apertura de la cadena fue en el centro comercial Gamarra, en La Victoria. Con este nuevo local, la empresa reafirma su confianza en el potencial del mercado peruano y su compromiso con seguir generando empleo formal.

Para celebrar la apertura, Metro organizó una jornada festiva con presentaciones culturales y musicales que animaron a los asistentes. Entre los espectáculos destacaron la tradicional danza de leones chinos, una batucada y un show musical en vivo, en un ambiente de celebración y cercanía con los clientes.

Además, la cadena anunció un sorteo especial por la apertura: un automóvil nuevo será entregado entre los clientes que realicen compras en la tienda hasta el 31 de diciembre. Por cada S/ 70 en compras, los consumidores obtendrán una opción para participar, y por cada S/ 10 adicionales en productos de marcas exclusivas, sumarán una oportunidad más, con un máximo de 10 opciones por ticket.

Metro cumplió 33 años

La cadena Metro cumplió 33 años de actividad en el Perú y lo celebró con una serie de iniciativas orientadas tanto a sus clientes como a reafirmar su presencia en el mercado. Durante estas décadas, la marca ha evolucionado desde su origen hasta convertirse en un actor relevante del retail peruano.

Metro conmemoró 33 años de trayectoria en el Perú con diversas acciones destinadas a fortalecer su vínculo con los consumidores y consolidar su posición dentro del sector retail nacional. Foto: Business Empresarial

La historia de Metro se remonta al 6 de noviembre de 1992, cuando fue creada por el grupo Corporación E. Wong como una alternativa de precios accesibles frente a su enseña principal.

En sus primeros años abrió locales de gran formato —hipermercados— y luego adaptó su modelo a supermercados más pequeños en distritos de Lima. En 2007 el grupo Wong, junto con Metro, fue adquirido por el holding chileno Cencosud, lo que marcó un nuevo capítulo en su expansión. Bajo la gestión de Cencosud, Metro ha abierto tiendas en provincias, adoptado nuevos formatos, y reducido gradualmente su enfoque a más regiones.