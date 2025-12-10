Perú

Aparatoso choque entre mototaxi y cúster dejó dos heridos: ambos ocupantes de la unidad menor salieron volando por el impacto

El accidente se desencadenó cuando dos cústeres cruzaron con luz roja; una de ellas embistió a la unidad menor y su conductor huyó del lugar, pero fue detenido minutos después

Aparatoso choque entre mototaxi y cúster en San Juan de Lurigancho deja dos heridos.

Un choque de alto impacto entre una mototaxi y una cúster dejó escenas de pánico este martes en San Juan de Lurigancho. El accidente, registrado en video, muestra cómo el bus de color blanco embiste con violencia a la pequeña unidad en la intersección de las avenidas San Hilarión Oeste y Próceres de la Independencia.

Las víctimas, el conductor y su acompañante, salieron despedidos y cayeron al pavimento mientras la mototaxi quedó completamente destrozada. Testigos y agentes del serenazgo acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a los heridos.

Según la secuencia captada, el semáforo estaba en verde para la mototaxi, que avanzaba en línea recta tras recibir la autorización del semáforo, aunque transitaba a una velocidad ligeramente elevada. Cuando la unidad intentó cruzar la avenida, dos cústeres irrumpieron de forma imprudente, desatando el desastre. El conductor de una de ellas, identificado como John Michel Ortiz Vega, fue señalado como responsable del impacto y trató de huir de la escena, lo que avivó la indignación de quienes presenciaron el accidente.

Mototaxi y cúster colisionan violentamente
Mototaxi y cúster colisionan violentamente en SJL: conductor intentó huir.

Gracias a la reacción de los policías y ciudadanos, Ortiz Vega fue interceptado tras un breve intento de fuga. El chofer fue trasladado a la comisaría de Canto Grande, mientras que las víctimas recibieron atención en plena vía. Las autoridades confirmaron que ambos ocupantes de la mototaxi sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de consideración.

El momento exacto del accidente en cruce de avenidas

La mañana transcurría con normalidad en la avenida San Hilarión Oeste, hasta que un fuerte estruendo alteró la rutina del distrito. Imágenes de las cámaras de seguridad captaron el instante en que la mototaxi, guiada por su conductor y con una pasajera a bordo, avanza bajo la protección de la luz verde. Apenas cruzan la línea que divide ambas vías, el choque resulta inevitable y devastador.

Dos buses irrumpen en escena desplazándose a gran velocidad. Una de las cústeres, la de color blanco, no detiene su marcha y embiste la mototaxi en pleno cruce. En cuestión de segundos, los ocupantes de la unidad ligera son lanzados varios metros y permanecen tendidos sobre el asfalto, generando angustia entre peatones y conductores que se detenían ante la emergencia.

Aparatoso choque entre mototaxi y
Aparatoso choque entre mototaxi y cúster en San Juan de Lurigancho deja dos heridos.

El caos se apoderó del lugar por unos minutos. Vecinos y transeúntes, aún consternados, alertaron de inmediato a serenos y policías, quienes coordinaron labores de auxilio y acordonaron la zona del impacto. La mototaxi quedó irreconocible y la avenida se convirtió en escenario de un rescate contrarreloj para salvar a los heridos.

Conductor de cúster intentó huir tras accidente

El accidente desató una reacción inmediata entre los testigos, quienes advirtieron que el conductor de la cúster responsable no solo escapó del lugar, sino que además habría participado en una peligrosa carrera con otra unidad de transporte público. Diversos videos y testimonios reunidos por la policía confirman que ambas cústeres avanzaban a alta velocidad y se saltaron la luz roja del semáforo para ganar la intersección.

Impactante accidente entre mototaxi y
Impactante accidente entre mototaxi y cúster en SJL genera pánico y saldo de heridos.

Mientras las víctimas yacían heridas en el suelo, Ortiz Vega aceleró su marcha para perderse entre el tráfico, en un intento claro por evadir su responsabilidad. Sin embargo, vecinos y serenos, indignados por la falta de solidaridad del chofer, proporcionaron detalles precisos a la policía sobre el recorrido de la cúster. El operativo de búsqueda fue efectivo: el conductor resultó capturado tras oponer resistencia.

Ya en la comisaría, Ortiz Vega debió responder por su proceder temerario y por la gravedad del accidente que pudo haber terminado en tragedia aún mayor. El caso sigue bajo investigación, y la gravedad de las infracciones agrava la situación legal del conductor ante la justicia.

Otro choque en SJL dejó 10 heridos

Este accidente ocurre poco tiempo después de un suceso similar en San Juan de Lurigancho, cerca de la estación Bayóvar. En esa ocasión, un bus de la ruta E, dirigido hacia Chorrillos, colisionó violentamente con una mototaxi en plena avenida Malecón Checa. La magnitud del incidente alarmó a pasajeros y vecinos, pues además del impacto principal, un vehículo adicional acabó incrustado contra un poste, según detalló la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Vehículo con pasajeros choca contra
Vehículo con pasajeros choca contra un poste en SJL durante incidente en Malecón Checa

La colisión dejó un saldo de 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud gracias a la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Se constató que el chofer del bus tenía brevete, pero no contaba con habilitación vigente, lo que motivó la imposición de una multa de dos UIT (equivalente a S/ 10.700), así como la cancelación de su permiso. Además, se reveló que el bus implicado tenía 34 años de antigüedad y podía ser incorporado a un proceso de chatarreo.

Estos casos reflejan el delicado escenario vial en Lima, donde según el Ministerio de Salud se han registrado 38.267 lesiones por siniestros vehiculares solo en 2024. Los domingos encabezan la lista de incidentes, especialmente en horas de la tarde, lo que evidencia la urgencia de políticas más estrictas y acciones articuladas para frenar la fatalidad en el transporte público.

