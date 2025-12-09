Accidentes en SJL: colisión entre bus y mototaxi cerca de Bayóvar, y un segundo choque de una unidad que terminó contra un poste

Vehículo con pasajeros choca contra un poste en SJL durante incidente en Malecón Checa

Cerca de la estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, un bus de la línea E que iba hacia Chorrillos colisionó con una mototaxi en plena vía, lo que generó preocupación inmediata entre vecinos y pasajeros.

Testigos indicaron que la colisión ocurrió en pocos segundos y que varias personas resultaron heridas. Algunos usuarios comunicaron por redes que “un bus de la ruta E y un mototaxi fueron protagonistas de este accidente que deja varios heridos”, mientras equipos de emergencia se acercaban al punto del choque. La atención se concentró en la cuadra 5 de la avenida Malecón Checa, donde otro vehículo con pasajeros terminó impactado contra un poste, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La información oficial permitió conocer la magnitud del incidente y las condiciones de la unidad involucrada. Las autoridades verificaron documentos, evaluaron daños y ofrecieron detalles sobre las medidas administrativas que tomarán en los próximos días.

Heridos y activación del seguro

La ATU confirmó que el hecho dejó un total de 10 personas heridas. Todas fueron trasladadas a un centro de salud cercano después de la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). La entidad comunicó que “el SOAT tiene vigencia hasta octubre del 2026”, lo que permitió la atención inmediata de los afectados.

La institución precisó que la unidad de placa CDQ-163 operaba de forma informal, ya que no contaba con el permiso correspondiente. Por esa razón, se impondrá la infracción RE1 al propietario, ROGER ASUNCIÓN MORILLO GALINDOS. La sanción equivale a cuatro UIT, es decir, S/ 21 400. Además, el vehículo pasará a un depósito institucional una vez que concluyan las investigaciones.

Asimismo, se informó que el conductor posee brevete, pero no figura habilitado. Por ello, recibirá una multa de dos UIT, equivalente a S/ 10 700, junto con la cancelación de su permiso de conducir.

Comunicado de la ATU

Antigüedad del vehículo y disposición final

La ATU también comunicó que la unidad protagonista del accidente registra 34 años de antigüedad, lo que permite su ingreso al proceso de chatarreo. Con esta medida, el organismo busca evitar que vehículos con largas décadas de uso permanezcan en circulación sin cumplir los estándares exigidos.

En su comunicado, la entidad sostuvo que “reafirma su compromiso en trabajar por un transporte seguro, confiable y de calidad para Lima y Callao”, en referencia a las acciones que impulsará tras lo ocurrido y a las investigaciones en curso sobre responsabilidades y condiciones operativas.

¿Cuáles son los días con mayor cantidad de accidentes de tránsito en el Perú?

Accidentes de tránsito en el 2024

El escenario vial en el Perú, especialmente en su capital, deja en evidencia una realidad preocupante que se refleja en los números. Durante el año 2024, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 38 mil 267 lesiones relacionadas con siniestros vehiculares. Este registro no solo destaca la magnitud del problema, sino también establece un patrón evidente: los domingos concentran la mayor cantidad de accidentes.

Según los datos proporcionados, en promedio, los domingos se reportaron 7 mil 401 accidentes, con un pico crítico en horas de la tarde, alcanzando los 2 mil 164 incidentes. Les siguen los horarios nocturnos del mismo día con 2 mil 007 casos y las mañanas con 1 mil 909. La tendencia no excluye a otros días, como los lunes (5 mil 956) o sábados (5 mil 926), aunque estos no superan la incidencia observada el último día de la semana.

Estos datos, recopilados y analizados por el Minsa, revelan un patrón de riesgo que no solo está vinculado a la frecuencia de uso vehicular, sino también a factores como horarios de mayor actividad, densidad del tráfico y posibles deficiencias en la infraestructura vial.