Perú

Demoras en la Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros permanecen varados por fallas técnicas en trenes hacia Bayóvar

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que se registran retrasos por fallas técnicas y pidió paciencia a los usuarios mientras se restablece el servicio en las estaciones más congestionadas

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima enfrentan demoras significativas este lunes 22 de septiembre, especialmente en el sentido hacia la estación Bayóvar. Los reportes indican que los trenes permanecen detenidos por períodos prolongados, generando largas colas en varias estaciones.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la administración de la Línea 1 confirmaron la situación mediante comunicados en redes sociales. Ambas entidades informaron que se trabaja para normalizar el servicio y pidieron paciencia a los usuarios mientras se solucionan las fallas técnicas detectadas en algunos vagones.

Congestión en estaciones clave

En estaciones como Villa María del Triunfo y Jorge Chávez se registran largas filas que se extienden por varias cuadras, dificultando el acceso a los trenes. Usuarios compartieron videos en redes sociales mostrando la acumulación de personas y la frustración por las esperas prolongadas.

El problema afecta la movilidad de miles de pasajeros que dependen del Metro de Lima para trasladarse a sus centros de trabajo, estudios y otros destinos. La interrupción ocurre en plena hora punta, aumentando el impacto en los usuarios.

Fallas técnicas en los vagones

La detención de los trenes se atribuye a fallas técnicas en uno de los vagones, lo que provoca la paralización de todo el circuito en ese sentido de la línea. Los trenes son eléctricos y, al presentar problemas, los pasajeros no pueden descender hasta que se restablece la circulación, lo que genera incomodidad y retrasos adicionales.

La Línea 1 del Metro de Lima reiteró en un comunicado que está trabajando para normalizar el servicio en el menor tiempo posible, agradeciendo la comprensión de los pasajeros y lamentando las molestias ocasionadas.

Impacto en los usuarios

Los pasajeros afectados han expresado su malestar a través de redes sociales, indicando que las demoras han superado los 30 minutos en algunos casos. Además, se han formado largas filas en las estaciones, especialmente en las horas punta, lo que ha dificultado el acceso a los trenes.

“Estoy dentro del tren detenido hace media hora”, comentó un usuario en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter). Otro pasajero señaló que la situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los viajeros.

Respuesta de la ATU

La ATU ha instado a los usuarios a considerar rutas alternas y ha asegurado que se está trabajando para normalizar la situación lo antes posible. La entidad también ha lamentado los inconvenientes causados y ha agradecido la comprensión de los pasajeros.

“Se presentan demoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima. Se viene trabajando para normalizar la situación. Lamentamos los inconvenientes”, indicó la ATU en su cuenta oficial de X.

Recomendaciones para los pasajeros

Se reportan largas colas en
Se reportan largas colas en las estaciones Caja de Agua, Gamarra, Cabitos y La Cultura del Metro de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Ante la situación, se recomienda a los usuarios verificar el estado del servicio antes de su viaje y considerar alternativas de transporte si es posible. Además, se sugiere estar atentos a los comunicados oficiales de la ATU para obtener información actualizada sobre la normalización del servicio.

La Línea 1 del Metro de Lima es una de las principales arterias de transporte público de la ciudad, conectando los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Cualquier interrupción en su servicio afecta a miles de pasajeros que dependen de ella para sus desplazamientos diarios.

