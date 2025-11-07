Perú

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

El testimonio de un exintegrante del CNM, actualmente detenido en Italia, compromete al líder de APP en supuestas maniobras para asegurar la designación de Tomás Gálvez como fiscal supremo en 2015

El líder de Alianza para el Progreso (APP) y precandidato presidencial, César Acuña, fue implicado en presuntas gestiones para favorecer en 2015 al actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, según un reportaje difundido este jueves por el portal de investigación Epicentro TV.

El exintegrante del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y actualmente detenido en Italia a la espera de extradición, Iván Noguera, declaró ante la Fiscalía Suprema que el nombramiento de Gálvez como fiscal supremo fue “direccionado” por el entonces presidente del CNM, Orlando Velásquez.

De acuerdo con las declaraciones expuestas por el medio, Noguera relató que Velásquez y él recibieron la visita de Luis Valdez, excongresista y dirigente de APP, quien transmitió un encargo de Acuña para favorecer a Gálvez en el proceso de selección.

Las declaraciones forman parte de la investigación en el caso denominado ‘Cuellos Blancos’, que sigue una presunta red que designaba a magistrados de forma irregular mediante favores a políticos y empresarios.

La pesquisa está a cargo de las magistradas Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas, removidas la semana pasada por el propio Gálvez de la Primera Fiscalía Suprema, luego de entregar información sobre “un fiscal supremo”, según el informe.

Noguera ratificó que sus declaraciones anteriores corresponden a “la absoluta verdad” y apuntó que el proceso de elección de fiscales y jueces supremos en 2015 presentó irregularidades. Señaló que Velásquez lo engañó con la hora del examen escrito y que los demás consejeros avalaron el favoritismo hacia Gálvez.

“Yo vi que (Valdez) se acercó, como dije, a Orlando Velásquez Benites y luego se acercó a mí para darme el encargo de César Acuña Peralta de que se favorezca al postulante Tomás Aladino Gálvez Villegas”, declaró.

El portal de investigación citó un reportaje de 2019 de Cuarto Poder que trató sobre comunicaciones telefónicas entre Gálvez y los hermanos Humberto y César Acuña, quienes rechazaron tal información.

Sin declarar

Gálvez, quien señaló a Epicentro TV que “por el momento no” dará declaraciones, ha señalado que el caso Cuellos Blancos es “una invención” y que las acusaciones contra magistrados se basan en “hechos falsos”. Su designación como fiscal de la Nación interino en septiembre último generó críticas inmediatas, ya que previamente fue investigado en el caso ‘Cuellos Blancos’.

Por estos hechos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo apartó del cargo en 2021, tras considerarlo responsable de faltas muy graves, como integrar una organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Sin embargo, en junio de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que en el caso se produjeron violaciones a sus derechos procesales y ordenó su restitución como fiscal supremo.

Gálvez plantea que el Ministerio Público requiere una reforma y se ha mostrado crítico con la gestión de su antecesora, Delia Espinoza, quien asumió el cargo en noviembre de 2024 hasta su suspensión temporal. “Tenemos que buscar la verdadera reforma del Ministerio Público con la participación de fiscales honestos, que existen bastantes, y también con mi participación, que ese es mi anhelo”, dijo.

