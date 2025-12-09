Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

La esposa del futbolista fue directa al señalar que los gastos en artículos exclusivos deberían dejarse de lado hasta que se cumpla con la obligación pendiente con la madre de Cueva (Amor y Fuego)

La controversia en torno a Christian Cueva volvió a encenderse después de que Pamela López dirigió un mensaje directo a Pamela Franco, pareja actual del futbolista, a quien responsabilizó de respaldar gastos superfluos mientras existe una deuda pendiente con la madre del jugador.

La todavía esposa de Cueva pidió que, en lugar de invertir en artículos de lujo, se priorice la obligación familiar acumulada desde hace varios años. La disputa surgió durante una discusión mediática que coincidió con la divulgación del costoso bolso Goyard que Franco entregó a Cueva por su cumpleaños.

El episodio abrió un nuevo capítulo de enfrentamientos, marcados por reproches públicos, cuestionamientos económicos y respuestas que elevaron el tono de la controversia.

Reclamo directo de Pamela López a Pamela Franco

Pamela López expresó su incomodidad ante Pamela Franco al recordarle que la deuda de Christian Cueva con su madre requiere atención urgente, más aún tras recientes gastos llamativos. (Amor y Fuego)

Pamela López trasladó su incomodidad hacia la pareja de Christian Cueva mediante mensajes que señalaron una falta de prioridades. La esposa del futbolista puntualizó que desde hace tiempo solicita el pago de la deuda que el jugador mantiene con su madre.

“Ahora lo único que podría sumar es que le ayudes, pues a... en lugar de regalarle carteras, a ver si es que, pues ambos ahí pagan la cuenta de mi mamá. Ya lo vengo solicitando, tengo un poquito de vergüenza y ayúdale a pagar a mi mamá”, expresó López al detallar la situación pendiente.

La polémica creció cuando la también madre de los hijos del deportista deslizó críticas hacia la posición pública de Franco. “Después de tantas patinadas, una decisión inteligente, pues no, no puede hablar de mí cuando tienes un semejante... Pues tú sabes, este, cómo llegaste, cómo entraste y en la posición que estás. Entonces, es mejor que no te refieras a mí”, declaró al remarcar que prefiere limitar el intercambio mediático.

El bolso Goyard y la defensa pública de Pamela Franco

La defensa de Pamela Franco sobre el bolso Goyard se volvió eje mediático mientras Pamela López cuestionaba prioridades, al insistir en que la deuda con la madre de Cueva sigue pendiente. (Facebook)

El pedido de López se presentó poco después de que la prensa mostrara imágenes del bolso Boston Fifty de Goyard que Pamela Franco entregó a Cueva por su cumpleaños en Ecuador. La pieza se convirtió en tema de debate debido a su alto precio y a las dudas surgidas sobre su autenticidad. La cantante aseguró que el regalo es original y que su compra requirió un esfuerzo significativo. “Tengo la boleta, ahorré casi un año”, afirmó en respuesta a los cuestionamientos.

La cumbiambera explicó que adquirió el bolso porque sabía que era una de las marcas favoritas de Cueva. “¿Tú sabes lo difícil que fue encontrarlo? Porque era exclusivo y yo quise darle gusto”, expresó al relatar que su intención fue sorprender al jugador durante una fecha especial. Señaló que coordinó con la familia del deportista para planear la celebración y organizó el viaje a pesar de los compromisos laborales que mantenía.

Las observaciones sobre la autenticidad del accesorio surgieron luego de que diversas figuras de televisión comentaran que la marca es ampliamente replicada. El debate aumentó debido a la presencia de características visuales que, según críticos, podrían generar dudas sobre el origen del producto.

Para Franco, las críticas ignoraron el esfuerzo que implicó adquirir un artículo exclusivo cuyo precio supera los rangos habituales en el mercado local. La cantante remarcó que la compra respondió a un gesto personal hacia la relación que mantiene con Cueva.

Costo del regalo y dudas sobre su situación económica

El alto costo del bolso Boston Fifty impulsó análisis sobre la economía de Franco y Cueva, en paralelo a la deuda familiar pendiente destacada por Pamela López en sus recientes declaraciones. (Goyard.com)

Las imágenes del bolso entregado a Cueva revelaron un modelo Boston Fifty valorizado aproximadamente en 6.500 dólares, cerca de 20.000 soles. Su diseño exclusivo y la presencia de elementos característicos de la marca impulsaron el interés mediático. Las reacciones aumentaron cuando diversos espacios televisivos debatieron si el artículo correspondía a una pieza original o a una réplica.

Magaly Medina fue una de las voces más críticas. “Ella mostró que es una persona que tiene sus monedas y aparentemente le llevó un regalo carísimo. Esta bolsa de viaje Goyard, que es una Boston Fifty, está valorizada en unos 6.500 dólares”, señaló al integrar la discusión sobre su valor. La conductora también planteó dudas sobre la autenticidad. “Esta es una marca muy, pero muy copiada. Hay mucho fake. Yo veo ahí la bolsa verde típica de la marca, pero los fake ahora vienen en caja. Yo veo que está todo bolsudo y en las imágenes parece un bolso cualquiera”, comentó al analizar las imágenes difundidas.

Medina cuestionó si la situación económica de Franco permite costear un artículo de ese precio en una etapa donde su presencia en conciertos y contratos es menor que la de otras agrupaciones. “Yo no sé si la economía de Pamela Franco, con tan pocos conciertos y la del mismo Cueva estén tan boyante como para regalar un bolso tan caro”, afirmó al comparar la realidad financiera con las percepciones públicas que rodean a la pareja.