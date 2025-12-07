Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original: “Tengo la boleta, ahorré casi un año”

La cumbiambera se pronunció ante los rumores de haber regalado un accesorio en réplica y confesó que sí le costó bastante dinero | América TV

La cantante de cumbia Pamela Franco se pronunció ante los cuestionamientos que aparecieron tras el cumpleaños de Christian Cueva, a quien sorprendió en Ecuador con un costoso regalo de la marca Goyard. Frente a los rumores y versiones sobre supuestas réplicas, Franco insistió en que el bolso que le obsequió a Cueva es original.

A finales de noviembre, Franco viajó a Ecuador para acompañar al futbolista en la celebración de su cumpleaños. Además de un repertorio musical, llevó como presente un bolso Boston Fifty, una de las piezas más reconocidas de la firma Goyard. El regalo despertó la atención de la prensa de espectáculos, ya que modelos similares han alcanzado precios superiores a 20.000 soles en el mercado peruano.

La figura de televisión Magaly Medina abordó el tema y detalló: “Ella mostró que es una persona que tiene sus monedas y aparentemente le llevó un regalo carísimo. Esta bolsa de viaje Goyard, que es una Boston Fifty, está valorizada en la tienda francesa de cuero muy exclusiva, en unos 6.500 dólares”.

¿Cuánto cuesta el lujoso bolso que le dio Pamela Franco a Christian Cueva por su cumpleaños?

La propia Medina puso en duda la legitimidad del artículo debido a la proliferación de réplicas: “Esta es una marca muy, pero muy copiada. Hay mucho fake. Yo no sé si esto era fake o no porque estas bolsas de viaje son bien estructuradas. Yo veo ahí la bolsa verde típica de la marca, pero los fake ahora vienen en caja. Yo veo que está todo bolsudo y en las imágenes parece un bolso cualquiera”.

Ante estas dudas y comentarios, Franco defendió la autenticidad del bolso y compartió detalles de lo que significó adquirirlo. “¿Tú sabes lo difícil que fue encontrarlo? Porque era exclusivo y yo quise darle gusto”, explicó la cantante en una entrevista reciente.

“Me pasé casi un año ahorrando para ese bolso. Tengo la boleta para los sapos”, declaró, en respuesta a quienes ponían en entredicho el valor y origen del accesorio.

Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original: “Tengo la boleta, ahorré casi un año”

El gesto hacia Cueva iba más allá del regalo material. “Yo sabía que esa marca le gustaba, pero lo que él no sabía es que yo se lo iba a comprar y me salieron con tantas cosas. ¿Por qué serán así?”, expresó Franco sobre las críticas.

Pamela Franco contó por qué viajó a Ecuador

A pesar de sus compromisos laborales, la cantante relató que el amor que siente por su pareja y la importancia de la ocasión la llevaron a viajar para compartir un momento especial en Ecuador. Según Franco, la organización implicó coordinaciones con la familia de Christian Cueva para ajustar cada detalle y lograr la sorpresa.

“Yo lo amo y él me ama. Él no se lo esperaba, pero nos organizamos entre la familia y los amigos. Lo sorprendimos (...) hemos pasado por muchas cosas, las parejas no son perfectas, tenemos nuestros altos y bajos, pero hoy por hoy hemos mejorado muchísimo”.

Pamela Franco viajó a Ecuador a celebrar el cumpleaños de Christian Cueva. (Instagram)

El episodio puso en foco la determinación personal de la cantante, quien destacó que el esfuerzo por dar una muestra de afecto genuina no estuvo condicionado por expectativas externas. La relación entre Franco y Cueva ha enfrentado distintas etapas, marcadas por altibajos públicos, pero la artista resaltó los avances en su vínculo y la importancia de los gestos sinceros.

El regalo, la polémica y las declaraciones posteriores se ubicaron en el centro de la agenda de espectáculos, tanto por el costo del bolso como por la exposición de los protagonistas y la defensa categórica de Pamela Franco sobre su compra.