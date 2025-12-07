Perú

Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original: “Tengo la boleta, ahorré casi un año”

La cumbiambera se pronunció ante los rumores de haber regalado un accesorio en réplica y confesó que sí le costó bastante dinero

Guardar
La cumbiambera se pronunció ante los rumores de haber regalado un accesorio en réplica y confesó que sí le costó bastante dinero | América TV

La cantante de cumbia Pamela Franco se pronunció ante los cuestionamientos que aparecieron tras el cumpleaños de Christian Cueva, a quien sorprendió en Ecuador con un costoso regalo de la marca Goyard. Frente a los rumores y versiones sobre supuestas réplicas, Franco insistió en que el bolso que le obsequió a Cueva es original.

A finales de noviembre, Franco viajó a Ecuador para acompañar al futbolista en la celebración de su cumpleaños. Además de un repertorio musical, llevó como presente un bolso Boston Fifty, una de las piezas más reconocidas de la firma Goyard. El regalo despertó la atención de la prensa de espectáculos, ya que modelos similares han alcanzado precios superiores a 20.000 soles en el mercado peruano.

La figura de televisión Magaly Medina abordó el tema y detalló: “Ella mostró que es una persona que tiene sus monedas y aparentemente le llevó un regalo carísimo. Esta bolsa de viaje Goyard, que es una Boston Fifty, está valorizada en la tienda francesa de cuero muy exclusiva, en unos 6.500 dólares”.

¿Cuánto cuesta el lujoso bolso
¿Cuánto cuesta el lujoso bolso que le dio Pamela Franco a Christian Cueva por su cumpleaños?

La propia Medina puso en duda la legitimidad del artículo debido a la proliferación de réplicas: “Esta es una marca muy, pero muy copiada. Hay mucho fake. Yo no sé si esto era fake o no porque estas bolsas de viaje son bien estructuradas. Yo veo ahí la bolsa verde típica de la marca, pero los fake ahora vienen en caja. Yo veo que está todo bolsudo y en las imágenes parece un bolso cualquiera”.

Ante estas dudas y comentarios, Franco defendió la autenticidad del bolso y compartió detalles de lo que significó adquirirlo. “¿Tú sabes lo difícil que fue encontrarlo? Porque era exclusivo y yo quise darle gusto”, explicó la cantante en una entrevista reciente.

“Me pasé casi un año ahorrando para ese bolso. Tengo la boleta para los sapos”, declaró, en respuesta a quienes ponían en entredicho el valor y origen del accesorio.
Pamela Franco asegura que bolso
Pamela Franco asegura que bolso que le regaló a Christian Cueva es original: “Tengo la boleta, ahorré casi un año”

El gesto hacia Cueva iba más allá del regalo material. “Yo sabía que esa marca le gustaba, pero lo que él no sabía es que yo se lo iba a comprar y me salieron con tantas cosas. ¿Por qué serán así?”, expresó Franco sobre las críticas.

Pamela Franco contó por qué viajó a Ecuador

A pesar de sus compromisos laborales, la cantante relató que el amor que siente por su pareja y la importancia de la ocasión la llevaron a viajar para compartir un momento especial en Ecuador. Según Franco, la organización implicó coordinaciones con la familia de Christian Cueva para ajustar cada detalle y lograr la sorpresa.

“Yo lo amo y él me ama. Él no se lo esperaba, pero nos organizamos entre la familia y los amigos. Lo sorprendimos (...) hemos pasado por muchas cosas, las parejas no son perfectas, tenemos nuestros altos y bajos, pero hoy por hoy hemos mejorado muchísimo”.
Pamela Franco viajó a Ecuador
Pamela Franco viajó a Ecuador a celebrar el cumpleaños de Christian Cueva. (Instagram)

El episodio puso en foco la determinación personal de la cantante, quien destacó que el esfuerzo por dar una muestra de afecto genuina no estuvo condicionado por expectativas externas. La relación entre Franco y Cueva ha enfrentado distintas etapas, marcadas por altibajos públicos, pero la artista resaltó los avances en su vínculo y la importancia de los gestos sinceros.

El regalo, la polémica y las declaraciones posteriores se ubicaron en el centro de la agenda de espectáculos, tanto por el costo del bolso como por la exposición de los protagonistas y la defensa categórica de Pamela Franco sobre su compra.

Temas Relacionados

Pamela FrancoChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el cuarto set set. La selección peruana sub 19 cae 1-2 y busca forzar el quinto parcial. Sigue todas las incidencias del encuentro definitivo

Perú vs Venezuela EN VIVO

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si no aprueba un ‘shock de leyes’ para “transformar el Perú”

El candidato de Renovación Popular indicó que los congresistas tendrá que irse “a su casa” si no aprueban sus propuestas en caso de ser electo presidente. Algunas, como la cadena perpetua para extorsionadores, ya se aplican

Rafael López Aliaga amenaza con

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro de las ‘pumas’ buscará mantenerse en la senda triunfal para acortar distancias en la lucha por el primer lugar. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Despídase del arroz Faraón, Caserita y Chalán: productores denuncian masiva importación del Asia que se estaría mezclando con emblemáticas marcas

El ingreso de arroz extranjero y el contrabando en las fronteras han generado una caída significativa en los precios en chacra, poniendo en peligro la viabilidad de los agricultores locales, acusó la APEAR. ¿Qué está haciendo el gobierno?

Despídase del arroz Faraón, Caserita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga amenaza con

Rafael López Aliaga amenaza con disolver el Congreso si no aprueba un ‘shock de leyes’ para “transformar el Perú”

Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE?

Diez ministros viajarán a Ecuador junto a José Jerí: Gobierno pagará pasajes de hasta S/ 10 mil para integrantes del gabinete

Gobernadora de Lima es condenada a 9 años y 5 meses de cárcel por corrupción: tribunal también le impone S/100 mil de reparación civil

Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras en concierto

ENTRETENIMIENTO

El mensaje de Melissa Klug

El mensaje de Melissa Klug a Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: “No quería que repitieras patrones”

Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años: así lo despidieron los artistas peruanos

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y asegura que su infidelidad fue perdonada: “2024, hice mi vida un carnaval”

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje: “Estuvimos guardando algo hermoso”

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute