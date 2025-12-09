Bebé muere por ataque de dos perros pitbull en SJL: PNP detiene a dos personas

Bebé pierde la vida al ser atacada por perros de la familia. PNP y Fiscalía acudió a la vivienda para investigar los hechos| Panamericana

Una bebé de once meses murió tras el ataque de dos perros pitbull dentro de una vivienda en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un incidente que generó alarma entre los residentes y ha puesto en primer plano el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos.

A las 5 de la tarde del pasado lunes 8 de diciembre, la criatura descansaba en su cuna en el segundo piso de una casa ubicada en la urbanización San Hilarión Alto.

Según información recogida por RPP Noticias, la niña se encontraba bajo el cuidado de familiares mientras su madre realizaba otras labores dentro del hogar.

El suceso captó la atención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, que llegaron al inmueble para iniciar las diligencias correspondientes.

La propietaria de los perros, identificada como Patricia Luna Aparicio, quien sería la abuela de la menor, se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con las versiones iniciales, los animales ingresaron a la habitación de la pequeña y la atacaron, ocasionándole heridas mortales antes de que algún adulto pudiera intervenir.

Familiares de la víctima trasladaron a la niña de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, aunque los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

“Cuando llegó, encontraron a la bebita adentro, tirada, agonizando. Estaba toda moradita. Mi hermano se la llevó cargando de emergencia”, narró a RPP Noticias.

El personal del Ministerio Público dispuso que el cuerpo fuera trasladado a la Morgue Central de Lima para los exámenes legales de rigor. Los dos perros involucrados fueron derivados a la Unidad Canina de la PNP, mientras las autoridades prosiguen con la investigación.

Detenciones tras el caso

Como parte del protocolo de investigación, la Policía Nacional detuvo a dos personas relacionadas con la tragedia. La propietaria de los canes, Patricia Luna Aparicio, quedó bajo arresto mientras rinde su versión ante la autoridad judicial, afrontando una investigación preliminar por homicidio culposo debido a la posible falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales considerados peligrosos.

De forma simultánea, el padre de la menor, identificado como José Aldair Castillo Huilca, fue trasladado a la comisaría e investigado por el presunto delito de exposición al peligro de persona dependiente.

En un comunicado difundido por la PNP, la institución exhortó a la ciudadanía a mantener vigilancia constante sobre los menores y adoptar prácticas de tenencia responsable respecto a animales de razas catalogadas como potencialmente peligrosas.

Según la Fiscalía de San Juan de Lurigancho, se han intensificado las verificaciones en la vivienda, mientras especialistas de criminalística recaban pruebas forenses y testimonios en la zona.

Las acciones legales continúan bajo la supervisión de la Fiscalía, que evalúa en detalle la cronología de los hechos y el grado de responsabilidad de los involucrados.

De momento, la comunidad de San Juan de Lurigancho se mantiene a la expectativa de lo que determinarán las indagaciones, mientras se refuerzan los patrullajes policiales en el entorno de la vivienda donde ocurrió el ataque.