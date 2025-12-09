Tragedia en San Juan de Lurigancho: bebé de 11 meses muere luego de ser atacada por perro pitbull

Bebé murió tras ser atacado por perro pitbull| Panamericana

En San Juan de Lurigancho, una bebé de once meses falleció tras ser atacada por dos perros dentro de una vivienda en la zona de San Hilarión Alto. La menor se encontraba al cuidado de familiares al momento del episodio. La Policía Nacional del Perú llegó al lugar poco después para iniciar las investigaciones, acompañada por el representante del Ministerio Público.

De acuerdo con las declaraciones, la madre de la niña había dejado a la pequeña bajo la supervisión de parientes mientras se encontraba en su cuna.

Asimismo, se conoció que los perros pertenecen a Patricia Luna Aparicio, quien sería la abuela de la menor. Fueron segundos que se quedó sola para que fuera atacada dentro del inmueble.

Los familiares intentaron socorrerla, pero el traslado al hospital de San Juan de Lurigancho resultó infructuoso, ya que el personal médico no pudo salvar a la menor debido a las múltiples heridas profundas que presentaba.

Dueña queda detenida

La progenitora, propietaria de los dos animales, se encuentra bajo custodia policial y presta declaración a los agentes. Los padres de la menor también asistieron a la comisaría para brindar su versión de los acontecimientos, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes.

Varios testigos y residentes del sector, describieron la conmoción que ha generado el caso entre los vecinos y los propios familiares. Las autoridades insistieron que las investigaciones buscarán esclarecer la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

Actualmente, la policía ha reforzado la vigilancia en la vivienda donde ocurrió el suceso, a la espera de avances en la investigación forense y la recopilación de pruebas en el lugar. El caso se mantendrá bajo análisis de la Fiscalía de San Juan de Lurigancho, que determinará las acciones legales a seguir.

Recomendaciones para propietarios de razas potencialmente peligrosas

Uso obligatorio de bozal: Al transitar en lugares públicos, los perros de razas como Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Doberman, Rottweiler, Fila Brasileño, Bull Mastiff, Tosa Japonesa y Pastor Alemán deben portar bozal en todo momento. Paseo con correa corta: Mantenga siempre a su perro sujeto con una correa resistente y corta para tener un mayor control durante los paseos. Supervisión constante: No deje a sus mascotas sin supervisión o cuidado, sobre todo cuando se encuentren cerca de niños o personas desconocidas. Socialización temprana: Fomente la socialización de su perro desde cachorro. El contacto controlado con otras mascotas y personas ayuda a prevenir conductas agresivas. Educación y adiestramiento: Promueva la obediencia a través de entrenamiento regular. Las órdenes básicas y consistentes fortalecen el vínculo y facilitan el manejo seguro del animal. Respeto a las normativas locales: Cumpla con las regulaciones municipales sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos, incluyendo el uso de bozal y la inscripción en los registros correspondientes. Horarios y zonas adecuadas de paseo: Elija momentos del día y áreas donde el flujo de personas y otros animales permita un control adecuado del entorno y minimice riesgos. Atención veterinaria periódica: Lleve a su mascota a chequeos regulares para monitorear la salud y detectar cualquier cambio en el comportamiento.